KOERS KORT. Wild volgt D'hoore op in Driedaagse voor vrouwen - Teuns past voor de E3 - Einde voorjaar voor Durbridge

28 maart 2019

16u11

Wild volgt D’hoore op in Driedaagse voor vrouwen

Kirsten Wild heeft de tweede editie van de Driedaagse Brugge-De Panne voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse van WNT-Rotor toonde zich de snelste in een massasprint en volgt op de erelijst de geblesseerde Jolien D’hoore op.

De Driedaagse voor vrouwen is net zoals bij de mannen een eendagswedstrijd. Jolien D’hoore ligt na haar sleutelbeenbreuk in de lappenmand en kon dus vandaag haar titel niet verdedigen. Lotte Kopecky was er dan weer wel bij.

Onderweg aanvalspogingen troef, maar die werden telkens meteen in de kiem gesmoord. Al snel bleek dat een massasprint onafwendbaar was. En daarin toonde Wild zich de snelste van de grote meute. Kopecky finishte als derde.

It's @kirsten_wild! She wins de AG Driedaagse Brugge-De Panne! #AG3daagse #3daagse #driedaagse #UCIWWT pic.twitter.com/ENWv6zInTh AG Driedaagse Brugge-De Panne(@ Driedaagse_) link

Einde voorjaar voor Durbridge

Luke Durbridge zal de komende weken niet meer in actie komen tijdens de voorjaarsklassiekers. De 27-jarige Australiër brak gisteren in de Driedaagse Brugge-De Panne zijn sleutelbeen en een vinger. Daardoor verliest Mitchelton-Scott één van zijn speerpunten voor de kasseikoersen. “Deze koersen zijn mijn favoriete wedstrijden van het jaar, dus het doet pijn dat ik ze dit jaar moet missen”, vertelde de Australische kampioen tijdrijden op de website van Mitchelton-Scott. Eerder op de dag moest ook zijn ploegmaat Alex Edmondson een kruis maken over zijn voorjaar. Pijn aan de elleboog na een val in de GP Industria hield hem gisteren al uit de Driedaagse.

Van Avermaet: “Denk dat we als team goed aan het werken zijn”

Greg Van Avermaet probeert vrijdag in de E3 BinckBank Classic de teleurstelling van Milaan-Sanremo door te spoelen. CCC, de ploeg van de Waaslander, maakte inmiddels bekend dat Van Avermaet ploegmaats Kamil Gradek, Michael Schär, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Guillaume Van Keirsbulck en Lukasz Wisniowski in steun krijgt voor de E3. Zondag, in Gent-Wevelgem, ruimen Van Hooydonck en Gradek plaats voor de Polen Pawel Bernas en Szymon Sajnok.

“Ik denk dat we als team goed aan het werken zijn”, aldus Van Avermaet. “Al mijn ploegmaats hebben veel ervaring op de kasseien en ze kennen de wegen, dus ik heb er vertrouwen in dat we ‘agressief’ zullen koersen. Om te kunnen scoren in de klassiekers heb je een goede conditie én geluk nodig. Ik denk wel dat die zaken voor mij aanwezig zijn en kijk ernaar uit om weer in eigen land te kunnen koersen.”

“Het is altijd boeiend om op dit punt van het seizoen te komen, de wedstrijden voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Ik voel me goed en heb vertrouwen in mijn vorm. Het was natuurlijk frustrerend om een paar keer net naast de overwinning te grijpen, maar die frustraties ga ik proberen te gebruiken om sterker voor de dag te komen in de klassiekers.” Van Avermaet won de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem in 2017.

Dylan Teuns past voor de E3

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) komt morgen dan toch niet aan de start van de E3 BinckBank Classic. De 27-jarige Halenaar was aanvankelijk opgenomen in de brede kern van negen renners voor de komende Vlaamse klassiekers en zou alvast aanzetten in Harelbeke. Zo vermeldde het officiële communiqué. “Maar die info klopt niet”, zegt Teuns. “Vanmorgen (gisterenmorgen, red.) heb ik alsnog beslist om niet te starten.”

Teuns werd ziek in de aanloop naar Milaan-Sanremo en gaf in de Primavera na 250 kilometer op met ‘brandende’ luchtwegen. Zijn forfait voor de E3 maakt een debuut in de Ronde van Vlaanderen (7 april) nu hoogst onwaarschijnlijk. “Als mijn programma niet verandert, wordt de Ronde van het Baskenland (8-13 april) mijn volgende wedstrijd”, verwacht Teuns zelf. (JDK)

Keukeleire met schrik vrij na spectaculaire val

Even hielden ze hun adem in bij Lotto-Soudal. Bij een plotse wegversmalling op vijf kilometer van de streep sloeg een renner van Israel Cycling Academy onderuit. Die nam onder meer Jens Keukeleire mee en zette een half peloton te voet. De 30-jarige Bruggeling kwam pal op zijn hoofd terecht en bleef even groggy zitten. Neen toch, niet wéér? Zou de ploeg er na Wallays en De Buyst een derde belangrijke pion voor de voorjaarsklassiekers bij inschieten? Een simpel hoofdknikje werkte verlossend. Alles oké. “Ik heb vooral last van mijn nek nu, dat blijft nog even afwachten”, gaf Keukeleire na afloop mee. “Vrijdag was ik sowieso niet voorzien voor Harelbeke, dat schenkt me dus nog wat extra rust. Normaal gezien raak ik wel fit voor Gent-Wevelgem.” (JDK)

Comeback Wallays mogelijk al in Romandië

Ook Jelle Wallays (mét fiets) kwam op ‘t Zand een kijkje nemen bij de start van de Men Classic Brugge-De Panne. “Hoe het met me is? (doet zijn fietsbril af) Kijk. Ik zie er al een stuk beter uit, hé.” (lacht) De 29-jarige West-Vlaming liep eind januari bij een zware crash in de Argentijnse Ronde van San Juan een fractuur in de bovenkaak en een hersenschudding op. Hij verloor een tand en brak er ook één af, waardoor er gebitprotheses aan te pas kwamen. Wallays schrapte de geplande hoogtestage in februari en zag zijn klassieke voorjaar in rook opgaan. “Inmiddels gaat het opnieuw de goeie kant op. Ik heb vooral nog last van mijn nek, maar de dagelijkse oefeningen bij de kine helpen me vooruit.” In die mate zelfs dat de comeback van de Lotto-Soudalrenner, normaal gepland voor de Vierdaagse van Duinkerke (14-19 mei), mogelijk wordt vervroegd naar de Ronde van Romandië (30 april-5 mei). “Volgende week zit ik samen met de ploeg en bekijken we wat er precies mogelijk is.” (JDK)