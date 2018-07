KOERS KORT. Wiggins stookt brandje: "Als Thomas straks het geel pakt, heeft Team Sky een probleem" De wielerredactie

17 juli 2018

08u33 0

"Manager Dave Brailsford zal zowel Chris Froome als Geraint Thomas inpeperen dat ze de Tour kunnen winnen. Zo is Brailsford. De renners apart interesseren hem niet. Wel dat Team Sky de Tour wint." Bradley Wiggins weet waarover hij praat. In de Tour van 2012 was hij absolute kopman, maar in een aantal bergritten leek meesterknecht Froome af en toe de betere van de twee. Die onderlinge rivaliteit zorgde toen voor enorme spanningen binnen de ploeg. Zes jaar later dreigt eenzelfde scenario, met deze keer Froome en Thomas in de hoofdrollen. "Geraint Thomas staat tweede in de ranking. Als hij straks het geel pakt (wat niet eens onlogisch is, red.) heeft Team Sky een probleem", voorspelt Wiggins. (DNR)

Geen breuken voor Bernal

Bij Team Sky haalden ze gisteren opgelucht adem: hun toptalent Egan Bernal (21) kan zijn debuut in de Tour voortzetten. Zondag kwam de jonge Colombiaan in botsing met een abrupt remmende BMC-volgwagen. Verschillende bronnen meldden dat Bernal aan zijn val enkele gebroken vingers had overgehouden. Onderzoek bracht gelukkig alleen maar kneuzingen aan het licht, zodat de klimmer morgen toch van start kan in Annecy. De witte trui mag hij ongetwijfeld wel op zijn buik schrijven, want Bernal volgt na zijn onfortuinlijke avontuur op de kasseien al op 16 minuten van leider Søren Kragh Andersen. (DNR)

Porte mikt op Vuelta en WK

Richie Porte (33) is terug thuis nadat een val hem zondag uitschakelde in de Tour. De kopman van BMC zal in het gezelschap van zijn vrouw en pasgeboren zoontje Lucca revalideren van een sleutelbeenbreuk. Omdat zijn benen niet geraakt zijn, hoopt hij snel opnieuw in competitie te komen. "Ik kan bijna meteen starten op de hometrainer", zegt hij. "De Vuelta lijkt mij een realistisch doel. Daarna heb je het WK en volgen er nog mooie wedstrijden."

De renner lijkt al bij al strijdvaardig. Niet evident, geeft hij zelf aan, want dit is al de tweede keer op rij dat hij na een val de Tour moest verlaten. "Ik ben teleurgesteld. Zowel mentaal als fysiek is het pijnlijk, want je wil niet op deze manier twee jaar na mekaar opgeven. Gelukkig ben ik er niet zo erg aan toe als vorig jaar, toen was het veel erger." In 2017 brak hij onder andere zijn heup en moest hij veel langer revalideren. (BA)