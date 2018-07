KOERS KORT. Wiggins stookt brandje: "Als Thomas straks het geel pakt, heeft Team Sky een probleem" - Oranje boven in La Course - EK-selectie bekend De wielerredactie

17 juli 2018

08u33 0

Belgische selectie voor EK in Glasgow bekend

Terwijl de Tour volop aan de gang is, nadert het EK wielrennen met rasse schreden. Het Europese kampioenschap gaat dit jaar door in het Schotse Glasgow van 5 tot 12 augustus. Alexander Kristoff is er de titelverdediger in de wegrit bij de mannen, Victor Campenaerts was één jaar geleden de beste tegen de klok. Onze landgenoot bij Lotto-Soudal is nu door bondscoach Kevin De Weert ook geselecteerd om zijn titel te verdedigen. Yves Lampaert is de andere tijdrijder.

Voor de wegrit doet De Weert een beroep op Wout van Aert en Greg Van Avermaet. Naast de twee 'kopmannen' in het gezelschap rijden ook Dimitri Claeys, Xandro Meurisse, Tosh Van der Sande, Dries Van Gestel en Jelle Wallays mee. Jasper Stuyven krijgt wellicht een vrije rol.

Bij de vrouwen bestaat de selectie uit Kaat Hannes, Sanne Cant, Sofie De Vuyst, Valerie Demey en Annelies Dom. De vrouwelijke renners komen op zaterdag 5 augustus in actie voor hun wegrit. De heren doen het één weekje later.

Tolhoek twee jaar langer aan boord bij Nederlandse Lotto-ploeg

Na George Bennett (28) en heeft nu ook Antwan Tolhoek (24) zijn contract bij LottoNL-Jumbo verlengd. De jonge Nederlander tekende bij voor twee jaar.

Tolhoek rijdt momenteel zijn eerste Tour. Eind vorig jaar werd hij bij zijn debuut 28stee in de Vuelta. "Als ploeg maken we een grote ontwikkeling door en hetzelfde geldt voor mij persoonlijk. Bij deze ploeg zit ik op de juiste plaats en dat laat ik op de fiets ook wel zien. Ik kan er bovendien met iedereen goed opschieten en dat is ook belangrijk."

Tolhoek miste dit jaar door een blessure de Ronde van Italië. “Na regen komt zonneschijn. Dat is gebleken”, constateert de Zeeuw. Manager Richard Plugge van Team LottoNL-Jumbo beaamt dat. “Antwan laat zien waarom verlenging een goede keuze is geweest. We hadden al snel gezien dat hij veel potentie heeft en een speciale renner is, die snel leert. We wilden vroeg verlengen en de zekerheid hebben dat Antwan voor ons blijft koersen. Dat past in onze visie van talentontwikkeling.”

Oranje boven in La Course: Van Vleuten wint voor tweede jaar op rij

In de schaduw van de Tour is ook La Course vandaag verreden. De Franse wedstrijd voor vrouwelijke wielrenners deed dit jaar opnieuw de bergen aan. Met de Col de Romme en de Col de la Colombière ook twee cols die straks in het parcours bij de mannen scherprechter zijn in de 10de rit van de Tour.

In een wedstrijd zonder al te veel Belgen (er verschenen slechts 4 landgenotes aan de start) domineerden de Nederlandse dames het wedstrijdbeeld. Olympisch kampioene Anna van der Breggen pakte uit op de Colombière, maar moest uiteindelijk in de afdaling Annemiek van Vleuten weer naast zich dulden. In een Nederlands onderonsje mochten beide dames het onder elkaar uitmaken voor de zege. Van Vleuten bleek daarin na 112 kilometer net te sterk voor Van der Breggen. De tweede overwinning in La Course voor Van Vleuten.

Wiggins stookt vuurtje in podcast

"Manager Dave Brailsford zal zowel Chris Froome als Geraint Thomas inpeperen dat ze de Tour kunnen winnen. Zo is Brailsford. De renners apart interesseren hem niet. Wel dat Team Sky de Tour wint." Bradley Wiggins weet waarover hij praat. In de Tour van 2012 was hij absolute kopman, maar in een aantal bergritten leek meesterknecht Froome af en toe de betere van de twee. Die onderlinge rivaliteit zorgde toen voor enorme spanningen binnen de ploeg. Zes jaar later dreigt eenzelfde scenario, met deze keer Froome en Thomas in de hoofdrollen. "Geraint Thomas staat tweede in de ranking. Als hij straks het geel pakt (wat niet eens onlogisch is, red.) heeft Team Sky een probleem", voorspelt Wiggins. (DNR)

Geen breuken voor Bernal

Bij Team Sky haalden ze gisteren opgelucht adem: hun toptalent Egan Bernal (21) kan zijn debuut in de Tour voortzetten. Zondag kwam de jonge Colombiaan in botsing met een abrupt remmende BMC-volgwagen. Verschillende bronnen meldden dat Bernal aan zijn val enkele gebroken vingers had overgehouden. Onderzoek bracht gelukkig alleen maar kneuzingen aan het licht, zodat de klimmer morgen toch van start kan in Annecy. De witte trui mag hij ongetwijfeld wel op zijn buik schrijven, want Bernal volgt na zijn onfortuinlijke avontuur op de kasseien al op 16 minuten van leider Søren Kragh Andersen. (DNR)

Porte mikt op Vuelta en WK

Richie Porte (33) is terug thuis nadat een val hem zondag uitschakelde in de Tour. De kopman van BMC zal in het gezelschap van zijn vrouw en pasgeboren zoontje Lucca revalideren van een sleutelbeenbreuk. Omdat zijn benen niet geraakt zijn, hoopt hij snel opnieuw in competitie te komen. "Ik kan bijna meteen starten op de hometrainer", zegt hij. "De Vuelta lijkt mij een realistisch doel. Daarna heb je het WK en volgen er nog mooie wedstrijden."

De renner lijkt al bij al strijdvaardig. Niet evident, geeft hij zelf aan, want dit is al de tweede keer op rij dat hij na een val de Tour moest verlaten. "Ik ben teleurgesteld. Zowel mentaal als fysiek is het pijnlijk, want je wil niet op deze manier twee jaar na mekaar opgeven. Gelukkig ben ik er niet zo erg aan toe als vorig jaar, toen was het veel erger." In 2017 brak hij onder andere zijn heup en moest hij veel langer revalideren. (BA)