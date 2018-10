KOERS KORT: Wielerwoordjes leren met Ann De Craemer en Michel Wuyts - jonge Italiaan voor Team Sky Redactie

19 oktober 2018

Jonge Italiaan voor Team Sky

Team Sky heeft de komst van Filippo Ganna wereldkundig gemaakt. De 22-jarige Italiaan komt over van UAE Emirates. Zijn contractduur bij de Britse WorldTour-formatie werd niet bekendgemaakt.

Ganna maakte in januari 2017 zijn profdebuut bij Emirates. Het jaar voordien had de Piemontees bij de beloften onder meer Parijs-Roubaix en het Italiaans kampioenschap tijdrijden gewonnen. Als prof kon Ganna op de weg voorlopig nog weinig potten breken, al verraste hij twee weken geleden wel met een tweede plaats in het nationaal kampioenschap tijdrijden, na winnaar Gianni Moscon (ook Sky). Op de baan veroverde hij dit voorjaar op het WK in Apeldoorn goud in de individuele achtervolging.

Ganna laat op de website van Sky weten volgend jaar te mikken op de voorjaarsklassiekers. “Dit seizoen reed ik voor het eerst de Vlaamse voorjaarswedstrijden en dat viel mee. Het is een terrein waarop ik me verder wil focussen en bijleren. Ik hoop op een dag voorin mee te strijden in die races.”

Wielerwoordjes leren met Ann De Craemer en Michel Wuyts

Schrijfster en taalcolumniste Ann De Craemer (37) en wielercommentator Michel Wuyts (61) vertellen in het ‘Groot Vlaams Wielerwoordenboek’ het verhaal achter 70 grappige Vlaamse wielertermen. Met dit boek tonen beide auteurs aan dat de typische Vlaamse taal wel degelijk deel van het Nederlands is en uitgerekend in het wielrennen op zijn mooist kan zijn. Belgisch kampioen Yves Lampaert ontving woensdagavond, tijdens de officiële presentatie in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde, het allereerste exemplaar. Lampaert zelf draagt geregeld bij aan het verrijken van het Algemeen Beschaafd Wielervlaams. Zo liet hij zich na zijn eerste van twee zeges in Dwars door Vlaanderen ontvallen dat hij had moeten “skarten (krabbe(le)n) om mee te kunnen”, maar dat Lutsenko en Durbridge zelf ook al “een frakske hadden moeten uitdoen (een zware inspanning hadden moeten leveren).” Het Groot Vlaams Wielerwoordenboek (220 blz.) is een uitgave van Polis en kost 19,99 euro.