KOERS KORT. Wielerteam Jolien D'Hoore raakt sponsors kwijt

26 september 2019

16u05

Bron: Belga

Boels-Dolmans raakt sponsors kwijt

De wielerploeg Boels-Dolmans moet op zoek naar nieuwe sponsors. Het team met onder meer Jolien D'Hoore en wereldkampioene Anna van der Breggen zal nog een jaar onder de huidige naam de weg op gaan. "We willen op hetzelfde niveau blijven presteren en de ploeg uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat we verdergaan", zei ploegleider Danny Stam tijdens een persbijeenkomst in Harrogate, waar momenteel het WK wielrennen plaatsvindt.

Met Chantal Blaak, Amalie Dideriksen, Christine Majerus, Amy Pieters, Katie Hall en Annika Langvad heeft het Nederlandse team nog heel wat bekende namen in de rangen. D'Hoore koerst sinds 2019 voor Boels-Dolmans. Voordien was ze actief bij Mitchelton-Scott.