KOERS KORT. Wielerbond verhuist eind 2019 naar Tubeke - Wanty-Gobert krijgt wildcard voor Parijs-Roubaix

21 januari 2019

Wielerbond verhuist eind 2019 naar Tubeke

De Belgische wielerbond zal in het najaar verhuizen naar Tubeke. Dat liet Jos Smets, algemeen directeur van Belgian Cycling, weten tijdens een netwerkmoment in het Beobank Pro Center in Sint-Agatha-Berchem. De Belgische wielerbond zal zo naast de Belgische voetbalbond komen te liggen, die ook dit jaar naar de Waals-Brabantse gemeente zal verhuizen.

“De kogel is finaal door de kerk: eind 2019 verlaten we ons verouderde gebouw in Vorst en trekken we naar Tubeke”, legde Smets uit, die 7 oktober als streefdoel meegaf. “Sinds 2010 zijn we al bezig met dit dossier en ik ben dan ook heel tevreden dit nieuws te kunnen aankondigen. Er zal een nieuw administratief en logistiek centrum opgetrokken worden naast het Martin’s Red Hotel, waar de Rode Duivels in huizen. Het wordt een glazen huis. De Belgische voetbalbond zal zich ook gaan vestigen op dat domein. We worden zo buren van elkaar.”

Ook stelde de wielerbond enkele nieuwe ‘veiligheidsmaatregelen’ voor. Zo komt er een beperking van het aantal deelnemers en ploegwagens in alle wedstrijden, komt er de invoering van het attest van rijgeschiktheid, komt er een theoretische test en een verplichte stageperiode voor alle ploegleiders en wordt er een ‘Fit to Pilot’-attest in het leven geroepen.

Juniorenbondscoach Carlo Bomans blikt terug op wonderjaar Evenepoel: “Dit was ongezien”

Carlo Bomans maakte in 2018 als bondscoach bij de junioren van dichtbij de ontwikkeling van Remco Evenepoel mee. De uiterst succesvolle Vlaams-Brabander werd tweevoudig Europees kampioen en tweevoudig wereldkampioen, telkens in zowel de tijdrit als de wegrit. “Remco heeft mij al zo vaak verbaasd”, liet Bomans optekenen. “Ik ga dan ook niet uitsluiten dat hij dit seizoen bij de profs al eens iets zal laten zien.”

“Remco heeft ons een heel mooi jaar bezorgd”, begon de 55-jarige Limburger zijn betoog. “Ik heb het zelf persoonlijk nooit gezien, zo’n talent. Dat gaan we in de toekomst ook niet snel meer mee maken. Zijn talent wordt in alle landen ter wereld benijd. Hij kwam een beetje uit het niets, maar werkte al snel heel professioneel. Voor een junior toch. Hij lette op zijn voedsel, verloor zijn overmatig spiergewicht dat hij had opgebouwd als voetballer en luisterde naar onze goede raad. Al was dat laatste ook niet altijd waar, want hij heeft wel degelijk een eigen willetje. Dat hij vier maal goud haalde, is natuurlijk ‘du jamais vu’.”

Evenepoel sloeg de beloftencategorie vervolgens over en werd meteen prof bij Deceuninck-Quick Step. “Zelf heb ik hem afgeraden meteen prof te worden”, aldus Bomans. “Hij slaat een stap over. Dat kan hem duur te staan komen. Hij heeft wel de goede ploeg gekozen. Teammanager Patrick Lefevere zal hem behandelen als zijn eigen zoon. Ik wil verder geen uitspraken doen over zijn eerste jaar bij de profs. Hij heeft mij vorig jaar zo vaak verbaasd dat ik niet kan uitsluiten dat hij ook dit jaar al eens iets kan laten zien.”

Met alle aandacht voor Evenepoel worden de overige junioren wel eens vergeten. Ten onrechte volgens Bomans. “Er komt opnieuw een goede lichting aan. Remco Evenepoel heeft zoveel aandacht naar zich toe gezogen dat vergeten wordt dat er nog junioren bestaan. En dat is niet terecht. Er komen met onder meer Xandres Vervloesem, Ilan Van Wilder en Aaron Van der Beken nog enkele toppers aan. Bovendien komt er een aantal uitstekende nieuwelingen over.”

Wanty-Gobert en Roompot-Charles naar Parijs-R oubaix

ASO heeft de zeven wildcards prijsgegeven voor Parijs-Roubaix van 14 april. Daarbij de Belgische formatie Wanty-Gobert en Roompot-Charles. De vijf andere gelukkigen zijn Franse teams, waaronder Direct Energie (Niki Terpstra) en Arkea-Samsic (André Greipel). Voorts zijn logischerwijze ook de 18 World Tour-teams aanwezig in de ‘Hel van het Noorden’.

De deelnemende ploegen: AG2R, Astana, Bahrain-Merida, BORA-hansgrohe, CCC, Deceuninck-Quick.Step, EF Education First, Lotto-Soudal, Movistar, Mitchelton-Scott, Dimension Data, Jumbo-Visma, Katusha, Sky, Trek-Segafredo, Team Emirates, Cofidis, Delko Marseille Provence, Direct Energie, Arkea-Samsic, Vital Concept-B&B Hotels, Roompot-Charles en Wanty-Gobert.

Kaptheijns naar Pauwels Sauzen-Vastgoedservice

Maud Kaptheijns gaat volgend seizoen bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice aan de slag. De 24-jarige Nederlandse tekende een overeenkomst voor twee jaar. Tezelfdertijd heeft ook Loes Sels haar verblijf bij het team met één jaar verlengd.

“We zijn altijd op zoek naar opportuniteiten, ook wat betreft het versterken van onze dameskern”, vertelt teammanager Geert Vanhoof. “Momenteel hebben we met Loes Sels, Jolien Verschueren en Jinse Peeters drie dames in onze rangen, maar Jolien is voorlopig nog even buiten strijd, terwijl Jinse (19) nog de tijd krijgt om te groeien. Met het aantrekken van Maud Kaptheijns zullen we vanaf volgende winter in elk geval nog prominenter in beeld zijn tijdens de dameswedstrijden. Maud is overigens pas 24 en kan de komende jaren nog sterker voor de dag komen. We hebben met Maud een overeenkomst voor twee jaar. Een contract dat ingaat op 1 september 2019.”

“Dit is in eerste instantie een keuze van het hart”, vertelde Kaptheijns zelf. “Bij mijn huidige team reed ik al aan de zijde van Loes en dat klikte. Jinse woont dan weer bij mij in de buurt, zodat we wel eens samen trainen. Maar waar ik mij het meest op verheug is dat ik straks opnieuw kan samenwerken met ploegleider Niels Albert. In onze periode samen bij Crelan-Charles heb ik al veel van Niels geleerd en ik ben er van overtuigd dat hij me nog sterker kan maken. Ik ben pas 24, dus ga ik er vanuit dat ik nog een ruime progressiemarge heb. Dat ik meteen voor twee jaar kan tekenen, zorgt dan weer voor extra rust in mijn hoofd. Dat heb ik nodig.”

Vakoc maakt comeback

Eindelijk kan Petr Vakoc (26) zijn comeback maken. Een jaar nadat de Tsjech van Deceuninck-Quick.Step op training in Zuid-Afrika werd aangereden door een vrachtwagen, maakt hij zijn rentree in de de Vuelta a San Juan (27 januari - 3 februari). Vakoc liep op 25 januari 2018 meerdere gebroken wervels op en moest geopereerd worden. De Tsjech bleef nog enkele weken ter observatie in het ziekenhuis van Nelspruit, pas op 21 maart keerde Vakoc terug huiswaarts. Met een wekelijkse update van alle activiteiten telt de Tsjech op Twitter af naar zijn rentree.

A bit easier training week with @alafpolak in #Girona before flying to the first race of the season. One week to go!