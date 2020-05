Koers Kort. Wiebes vertrekt bij Parkhotel Valkenburg Redactie

31 mei 2020

Nederlands kampioene Wiebes vertrekt alsnog bij Parkhotel Valkenburg

De Nederlandse kampioene Lorena Wiebes vertrekt bij de ploeg Parkhotel Valkenburg. Haar contract is, zoals eerder afgesproken, per 1 juni beëindigd. De 21-jarige Wiebes wilde afgelopen winter na een bijzonder succesvol seizoen al overstappen naar een grotere ploeg en besloot haar contract op te zeggen. Parkhotel Valkenburg ging daar echter niet mee akkoord en dreigde zelfs een kort geding aan te spannen.

Een dag voordat het kort geding zou dienen, bereikten Wiebes en de ploeg alsnog een akkoord. De wielrenster, die vorig jaar haar doorbraak beleefde met vijftien overwinningen waaronder goud op de Europese Spelen en de Nederlandse titel op de weg, beloofde tot de zomer voor Parkhotel Valkenburg te blijven fietsen. Wiebes won begin maart de Omloop van het Hageland, maar kort daarna werd het seizoen stilgelegd als gevolg van het nieuwe coronavirus.

Vanaf maandag is Wiebes vrij om over te stappen naar een andere ploeg. “We zijn trots dat we Lorena de afgelopen jaren in ons team hebben gehad”, zegt manager Esra Tromp. “Het is jammer dat een renster vertrekt nadat we samen zoveel successen hebben geboekt, maar als de ‘klik’ er niet meer is, is het tijd om te gaan.” Het is nog niet bekend voor welke ploeg de sprintster gaat rijden.