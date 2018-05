KOERS KORT: Wereldkampioen Peter Sagan helemaal klaar voor tweede eindzege in Ronde van Californië De wielerredactie

12 mei 2018

12u46

Bron: Belga 0 Wielrennen Om 21u40 Belgische tijd wordt morgenavond de dertiende Ronde van Californië (VSt/WorldTour) op gang geschoten. De enige Amerikaanse wedstrijd op de WorldTour-kalender gaat op zoek naar een opvolger voor de Nieuw-Zeelander George Bennett (LottoNL-Jumbo), die momenteel in de Giro vertoeft. Wereldkampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe) komt voor het eerst sinds de Amstel Gold Race weer in actie.

Met winnaars als Bradley Wiggins in 2014, Peter Sagan in 2015 en Julian Alaphilippe in 2016 kon de Ronde van Californië ondanks zijn jonge leeftijd in 2017 het WorldTour-statuut veroveren. Voor de dertiende editie hebben dertien WorldTour-ploegen zich aangemeld. Daarbij ook Quick.Step Floors, maar geen Lotto-Soudal.

Van 13 tot en met 19 mei krijgen de renners een gevarieerd parcours voor de wielen geschoven. Zowel sprinters, klimmers als tijdrijders krijgen hun kans. De Ronde van Californië start morgen met een vlakke etappe. Op dagen twee en drie is het meteen klimmen geblazen en de vierde proef is er eentje tegen de klok. Op de voorlaatste dag zal de koninginnenrit het klassement in de plooi leggen.

Voor eindwinst wordt het vooral uitkijken naar de prestatie van Egan Bernal. De jonge Colombiaan is bezig aan zijn debuutjaar bij Team Sky en bewees onlangs zijn prima vorm met een tweede plek in de Ronde van Romandië. Verder springen de namen van wereldkampioen Peter Sagan (BORA-Hansgrohe), Rafal Majka (BORA-Hansgrohe), Adam Yates (Mitchelton-Scott), Tejay Van Garderen (BMC), Tony Gallopin (AG2R), Aleksander Kristoff (Team Emirates), Mark Cavendish (Dimension Data) en Fernando Gaviria (Quick.Step Floors) in het oog voor dagsucces en kanshebbers op de eindzege.

In totaal staan er elf Belgen aan de start. Belgisch kampioen Oliver Naesen (AG2R) is van de partij en krijgt zijn ploegmaat Stijn Vandenbergh naast zich. Duo's vinden we ook bij Quick.Step Floors en LottoNL-Jumbo. Bij de Belgische formatie vinden we Laurens De Plus en Iljo Keisse, bij LottoNL-Jumbo maakten Maarten Wijnants en Floris De Tier de oversteek. Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Nathan Van Hooydonck (BMC) en Julien Vermote (Dimension Data) staan eveneens aan de start. Tot slot is het ook uitkijken naar Jasper Philipsen, de 20-jarige Belg van de Amerikaanse procontinentale ploeg Hagens Berman.

Let's go Surfing Now, Everybody's Learning how.....

The Heavy Hitters of this years @AmgenTOC presented today in Long Beach, California. #atoc #procycling pic.twitter.com/13lYAiGZzq veloimages(@ veloimages) link