KOERS KORT. Wereldkampioen Pedersen maakt seizoensdebuut in Tour Down Under, Nibali richt zich op Giro en Vuelta Redactie

12 december 2019

11u00

Bron: Belga 0

De Australische Tour Down Under (21-26 januari) wordt voor wereldkampioen Mads Pedersen de eerste wedstrijd van 2020. Dat maakte zijn team Trek-Segafredo vandaag bekend. De bijna 24-jarige Deen rijdt in het voorjaar ook zeker de kasseiklassiekers. Vorig jaar werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen na Niki Terpstra. In de zomer wacht dan zijn debuut in de Tour de France. Daar zijn de kopmannen Richie Porte en Bauke Mollema.

Nieuwkomer Vincenzo Nibali, die in 2014 de Tour won, richt zich in 2020 op de Giro en de Vuelta. De Italiaan won de Giro al twee keer (in 2013 en 2016) en krijgt er steun van landgenoot Giulio Ciccone, dit jaar bergkoning in Italië.

Ook onder meer Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milaan-Sanremo en Luik-Bastenaken-Luik staan op het programma van de 'Haai van Messina', die eveneens de Vuelta (in 2010) op zijn palmares heeft.