KOERS KORT. Wereldbeker veldrijden in Wachtebeke verhuist naar Dendermonde - Ook Michael Woods trekt naar Israel Start-Up Nation

12 augustus 2020

16u35 0

Wereldbeker veldrijden in Wachtebeke verhuist naar Dendermonde

De Internationale Wielerunie UCI meldde vanmiddag dat de vijfde wedstrijd van de vernieuwde Wereldbeker wordt verplaatst van Wachtebeke naar Dendermonde. De wedstrijd vindt plaats op de voorziene datum, 6 december.

De onverwachte verhuis komt er na onvoorziene moeilijkheden in de samenwerking met het provinciaal domein Puyenbroeck. Daardoor heeft Flanders Classics en lokale organisator Jurgen Mettepenningen, samen met de Internationale Wielerunie UCI, beslist de wedstrijd naar een nieuwe locatie over te hevelen. “Dat het provinciaal domein in Wachtebeke, na een beslissing van de gedeputeerde van recreatiedomeinen en de directie van Puyenbroeck niet langer gratis ter beschikking wordt gesteld ter promotie van de wielersport, ligt aan de basis van de verhuis”, vertelt Mettepenningen. “Een provinciaal domein afhuren vanaf het begin van de opbouw van het parcours tot en met het einde van de afbraak ervan, is simpelweg onbetaalbaar. In Dendermonde, op het grondgebied van deelgemeente Grembergen om precies te zijn, heb ik een locatie van maar liefst 75.000 vierkante meter ter beschikking, waarop we een attractief, overzichtelijk en erg gevarieerd parcours kunnen uittekenen, in de hoop dat de dan geldende coronamaatregelen het toelaten uiteraard.”

Mettepenningen speelde al langer met het idee om in Grembergen een veldrit te organiseren. “Door de nieuwe omstandigheden is alles in een stroomversnelling terechtgekomen. Dank aan de Dendermondse burgemeester Piet Buyse en zijn schepenen voor het enthousiasme en de snelheid waarmee ze de beslissing hebben genomen om deze wereldbekercross te verwelkomen. Een enorme troef is dat deze regio bijzonder wielerminded is. Het spektakel is gegarandeerd en het publiek wordt hier ongetwijfeld de grote winnaar van. Tenminste als COVID-19 zich in december wat gedeisd houdt.”

De vernieuwde Wereldbeker bevat, na het annuleren van enkele wedstrijden in het buitenland wegens de coronapandemie, nog elf manches. De start is op 1 november in Overijse, de laatste manche op 24 januari in Hoogerheide.

Organisatoren Dwars door het Hageland en burgemeesters roepen op om niet naast parcours wedstrijd te bekijken

Gwendolyn Rutten, Manu Claes, Christophe De Graef, burgemeesters van respectievelijk Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest, en organisator Nick Nuyens roepen op om komende zaterdag niet naar het parcours van Dwars door het Hageland (1.Pro) af te zakken. Dat maakten ze bekend na een bijeenkomst van alle betrokken partijen om de veiligheidsmaatregelen nogmaals te overlopen.

Er is gezien de coronacrisis geen publiek toegelaten aan de startzone, de Demervallei in Aarschot. Ook op de Citadel van Diest, waar de finishlijn getrokken wordt, is geen publiek welkom. Alle betrokken partijen vragen trouwens om niet af te zakken naar de wedstrijd. Wie dat toch wil doen, moet zich houden aan de regel waarbij een samenscholing van meer dan 10 personen niet toegelaten is. Bovendien wordt gevraagd zeker een mondmasker te dragen langs het parcours. Op het grondgebied van Aarschot is dit zaterdag zelfs uitzonderlijk verplicht omwille van de vele activiteiten. De politiediensten zullen er samen met de organisatoren op toekijken dat deze maatregelen strikt nageleefd worden.

Woods wordt ploegmaat van Froome bij Israel

Israel Start-Up Nation blijft erg bedrijvig op de transfermarkt. De ploeg haalde Chris Froome al binnen voor het rondewerk en wil de Britse Keniaan sterk omringen. In die zin kondigde het team vandaag de komst van Michael Woods aan. De Canadees komt over van Education First en tekent een contract voor één seizoen. Woods werd in 2013 pas op z'n 27e profrenner nadat hij eerst aan atletiek deed. Sindsdien won Woods onder meer een rit in de Vuelta (2018) en Milaan-Turijn (2019). Daarbovenop eindigde hij in 2018 zowel in Luik-Bastenaken-Luik als op het WK op het podium. Israel Start-Up Nation legde naast Froome en Woods eerder al Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto-Soudal) en Patrick Bevin (CCC) vast.

Deceuninck-Quick.Step met Hodeg, Sénéchal en Stybar naar Dwars door het Hageland

Deceuninck-Quick.Step heeft z'n selectie voor Dwars door het Hageland bekendgemaakt. De Wolfpack start zaterdag met Alvaro Hodeg, Iljo Keisse, Florian Sénéchal, Stijn Steels, Jannik Steimle, Zdenek Stybar en Bert Van Lerberghe. “Deze koers is altijd een zware wedstrijd, die al vroeg kan openbreken”, aldus ploegleider Wilfried Peeters. “We staan aan de start met een team dat erg geschikt is voor deze wedstrijd. Een paar weken geleden hebben we het parcours al verkend en we hopen op een goed resultaat zaterdag.”

