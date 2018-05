KOERS KORT: Wellens tot 2020 bij Lotto - Westra: "Ik heb mijn eerste profzege gekocht" (en de Nederlander beschuldigt ook Peter Sagan) Redactie

01 mei 2018

15u52

Bron: Belga 2

Tim Wellens langer bij Lotto-Soudal

Tim Wellens blijft nog een tijdje in het shirt van Lotto-Soudal koersen. De 26-jarige Limburger zette zijn krabbel onder een contract tot 2020 bij de Belgische WorldTour-ploeg. Wellens was einde contract bij de Lotto-ploeg en luisterde ook naar voorstellen van andere teams, maar de winnaar van de Brabantse Pijl kiest er dus toch voor om de ploeg waar hij debuteerde als prof trouw te blijven. Wellens maakte het nieuws zelf bekend in een e-mail aan de ‘Captains of Cycling’, de zogenaamde business club van Lotto-Soudal.

Westra: "Ik heb mijn eerste profzege gekocht"

Lieuwe Westra heeft tijdens zijn profcarrière niet alleen cortisonen gebruikt, de Nederlandse ex-renner kocht ook zijn eerste profzege. Dat onthult Westra in een gesprek met de Nederlandse Volkskrant. In 2009 betaalde Westra een geldsom aan de Duitse sprinter Eric Baumann om de Arno Wallaard Memorial te winnen.

"Ik zou sowieso verliezen en waagde het erop", stelt Westra in zijn boek. "Moeilijk is het niet. Je rijdt kop over kop en als je de andere renner passeert, roep je een bedrag. ‘Duizend?’, probeerde ik. En hij knikte. Na de koers heb ik dat geld gepind. Zo simpel was het dus.”

Westra is dus een ervaringsdeskundige als het aankomt op het kopen van overwinningen. En de 35-jarige Nederlander wijst ook met een beschuldigende vinger naar Peter Sagan. Westra verdenkt Sagan om begin april een geldsom te hebben betaald aan medevluchter Silvan Dillier om Parijs-Roubaix te kunnen winnen. "'Die zal morgen met plezier naar zijn bankrekening kijken', zei ik voor de tv. Maar bewijs het maar eens, hé. Sagan heeft geld genoeg. Of het valsspelen is? Ik vind van niet. Je moet het alleen niet te opzichtig doen.”

Dekker als verslaggever voor AD naar de Giro

Thomas Dekker trekt naar de Giro als verslaggever voor het Algemeen Dagblad, een Nederlandse krant. De nu 33-jarige Nederlander, die in 2015 definitief een punt achter zijn carrière zette, is een dopingzondaar. In 2016 deed Dekker flink wat stof opwaaien met de publicatie van een boek over onder meer doping.

In de Nederlandse talkshow Pauw ging Dekker vertellen over zijn nieuwe rol:

Israëlisch model Bar Refaeli zal 'Grande Partenza’ presenteren

Vrijdag start de 101ste Ronde van Italië. Een Giro voor de geschiedenis, want voor het eerst start een grote wielerronde op het Aziatisch continent. De ‘Grande Partenza’ in Jeruzalem moet een wereldwijd spektakelstuk worden en daar zal Bar Refaeli een handje bij helpen. Het 32-jarige Israëlische topmodel zal de presentatie van de openingsshow voor haar rekening nemen, zo maakte de Giro-organisatie bekend op Twitter.

Bar Refaeli to be the official presenter of the Giro d’Italia ‘Big Start’ in Israel | Bar Refaeli è la madrina ufficiale della Grande Partenza del Giro d’Italia in Israele. #Giro #Giro101 pic.twitter.com/FIhGqGOpww Giro d'Italia(@ giroditalia) link

Dumoulin zal met goed gevoel aan Giro starten: "Ik weet wat ik moet doen"

Met meer kriebels van opwinding dan van spanning vliegt de winnaar van de honderdste Giro d'Italia dinsdag naar Israël. In Jeruzalem begint Tom Dumoulin komende vrijdag aan zijn titelverdediging. "Ik kijk er echt naar uit, al moet ik zeggen dat het ook wel een beetje spannend is, vanuit het oogpunt van veiligheid. Maar niet spannend genoeg om de Giro te vermijden. Ik ben niet banger dan wanneer ik in de Tour de Champs Elysées opdraai", zegt de Nederlander.

Verder laat de kopman van Team Sunweb, die in de Giro Louis Vervaeke aan zijn zijde krijgt, het over aan anderen om te bepalen of de keuze voor zo'n bijzondere startlocatie van een grote ronde weloverwogen is. "Sport moet volgens mij altijd gescheiden blijven van elke politieke discussie. Maar daar is nu al geen sprake van omdat we in Jeruzalem beginnen. Als het echt niet had gekund, dan zou er internationaal veel meer druk vanuit de politiek zijn gekomen. Blijkbaar is dat niet gebeurd."

Dumoulin (27) voelt zich goed en klaar voor de eerste grote opdracht van het seizoen. Het voorjaar viel grotendeels in duigen door pech en fysiek ongemak, maar vooral door een verkeerde mindset. "Ik was lang niet relaxed genoeg, wilde te graag laten zien hoe hard ik de afgelopen winter heb gewerkt. Als ik bij een koers word aangekondigd als de winnaar van de Giro, dan vind ik dat ik die status moet bevestigen", aldus Dumoulin, die vanaf vrijdag krijgt te maken met sterke concurrenten, onder wie Chris Froome. De Engelsman is sinds de winter verwikkeld in een salbutamol-affaire die maar niet wordt opgehelderd. "Ik ben niet bang om tegen hem te rijden, maar de situatie rond Froome is wel moeilijk en onwenselijk."

Het aantal koersdagen van Dumoulin voor deze Giro is beperkt gebleven tot twaalf. Zijn laatste optreden was Luik-Bastenaken-Luik. Hoewel hij als gevolg van een hoogtestage net wat scherpte tekort kwam om in de finale mee te zijn, is hij tevreden over de vorm. Hij ziet L-B-L als "een lekkere laatste prikkel". "Ik heb geen meetpunt nodig om te weten hoe ik ervoor sta. De voorbije tien jaar heb ik me voldoende getest op de fiets. Ik weet wat ik moet doen, ongeacht de opdrachten die me de komende drie weken wachten."

Na een rondreis door Israël (drie etappes) verkast de karavaan naar Sicilië. Het verblijf op dat eiland wordt besloten met een rit die arriveert op de top van de Etna. Vorig jaar was de voorspelling dat die aankomst direct tot een eerste schifting zou leiden. Dat gebeurde niet, omdat de wind de aanvallers niet in de kaart speelde. "Als het deze keer anders is, wordt het meteen een pittige aankomst bergop met verschillen. Al hoeft dat niet meteen heel veel te zeggen over de rest van de Giro."