KOERS KORT. Wellens start in 2019 opnieuw in de Tour - De Gendt rijdt de drie grote rondes - Benoot focust op klassiekers, maar laat Luik schieten De wielerredactie

15 december 2018

Wellens rijdt in 2019 de Tour: “Op eigen vraag”

Tim Wellens start in 2019 opnieuw in de Tour de France. Voor onze landgenoot wordt het zijn derde Ronde van Frankrijk. “Weinig renners gaan echt met plezier naar de Tour. Het is er gevaarlijk en hectisch. Maar tegelijk is het de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Ik volg die redenering”, luidt het bij Wellens in stageoord Mallorca. “Zeker nu de ‘Grand Départ’ in België is, ben ik er graag bij. Ik heb er zelf zin in, dus heb ik persoonlijk gevraagd of ik de Tour opnieuw mag rijden.”

Ter info: Wellens z’n twee vorige ervaringen in de Tour waren niet goed. De Limburger werd 129ste in 2015, vorig jaar moest hij wegens ziekte de strijd staken. “Mijn ‘hitteprobleem’ is onder controle, maar nog niet volledig opgelost. Onze nieuwe performance coach Kevin De Weert maakt er werk van. We proberen mijn lichaam zoveel mogelijk af te koelen in extreem warme omstandigheden”, aldus Wellens.

Wellens start zijn seizoen opnieuw in de Challenge Mallorca en rijdt nadien (voor de eerste keer in zijn carrière) de Ster van Bessèges. “Het vervolg is quasi een kopie van dit seizoen, met achtereenvolgens de Ruta del Sol, de Omloop - dat was een mooie ervaring in 2018 - en Parijs-Nice, mijn eerste grote doel. Daar ga ik in principe weer voor een mooi klassement.”

“Ik heb ook even getwijfeld over de Ronde van Vlaanderen, maar dat zou niet de meest ideale voorbereiding zijn op de Waalse klassiekers. En die primeren nog altijd voor mij. In de aanloop rijd ik de Ronde van Catalonië, niet de Ronde van Baskenland.”

Opmerkelijk nog: Wellens opteert in zijn voorbereiding op de Tour voor de ‘kleinere’ Ronden van Noorwegen en België, niet voor de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland. “Ik bouw ook geen hoogtestages in. Om de eenvoudige reden dat ik er weinig effect van heb.” (JDK)

De Gendt bevestigt deelname drie grote rondes

Thomas De Gendt rijdt in 2019 Giro, Tour én Vuelta. Dat bevestigde de renner van Lotto-Soudal op het trainingskamp van zijn team in Mallorca. De Gendt won het voorbije seizoen het bergklassement van de Vuelta als allereerste Belg ooit. De Oost-Vlaming start zijn seizoen in de Tour Down Under en focust voorts op WorldTour-rittenkoersen. Catalonië en Parijs-Nice staan op zijn programma, Baskenland en Dauphiné niet. “Ik zal uiteindelijk maar één wedstrijddag meer hebben dan dit jaar”, zegt De Gendt.

De Gendt stelde zich enkele weken geleden de vraag op Twitter welke grote rondes hij in 2019 zou moeten rijden. Zijn volgers mochten stemmen en het merendeel gaf aan dat hij op het drieluik Giro-Tour-Vuelta moest mikken. Het begon als een grap, maar het werd dus realiteit. “Omdat ik dat zelf ook wel goed zie zitten”, gaf hij aan. “Ik stelde het voor aan mijn ploegleider Mario Aerts en van het één kwam het ander.”

“Ik rijd al vier jaar op rij het tweeluik Tour-Vuelta”, verduidelijkte hij bij persagentschap Belga, “en de voorbije twee jaar was mijn tweede ronde altijd beter dan mijn eerste. Dus de Tour was twee keer een goed trainingskamp voor de Vuelta (lacht). Dus als ik nu eerst de Giro rijd, hoop ik daarna sterker te zijn in de Tour. Neen, ik denk niet dat het me aan frisheid zal mankeren. Natuurlijk, de eerste week à tien dagen in zo’n tweede ronde moet ik me dan altijd weer wat aanpassen, in het ritme komen, maar op zich is dat niet erg, in de Tour is vooral de tweede en derde week van belang om mee te schuiven in een ontsnapping en succesvol te zijn.”

Benoot laat Luik-Bastenaken-Luik schieten, deelname Parijs-Roubaix reëel

Tiesj Benoot focust opnieuw voluit op Vlaamse klassiekers. “De Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik staan in 2019 niet op mijn programma. De Amstel Gold Race is wel een optie. Mijn hart ligt in de Vlaamse koersen. Het is niet dat ik de Waalse voorgoed afzweer, maar de periode van Omloop tot en met LBL is te lang om mijn topconditie aan te houden. Dus moet ik keuzes maken.”

Benoot start zijn seizoen opnieuw in Ronde van San Juan, daarna trekt hij in februari op hoogtestage naar de Sierra Nevada om het Vlaams openingsweekend voor te bereidein. In maart gaat hij zijn titel in de Strade Bianche verdedigen en opnieuw deelnemen aan de Tirreno-Adriatico. Later in het seizoen staan ook de Dauphiné en de Tour staan op zijn programma. “Het is niet dat ik daar nog een eitje te pellen heb”, zegt Benoot aan Belga. Ik koers gewoon graag in de Tour en ik denk niet aan revanche. Dan is er altijd wel ergens een koers waar je iets wil rechtzetten wat vorige keer misliep. Neen, ik start gewoon met ambitie in de Tour, zoals ik dat ook dit jaar deed.”

“De combinatie Strade Bianche-Tirreno-Vlaamse koersen verliep dit jaar goed. In de Gold Race had ik een mindere dag. In LBL finishte ik in een groep met onder meer Nibali, Kwiatkowski, Gilbert en Uran. Ik ben daar niet weggereden. Maar op dat moment koerste ik al sinds de Omloop onophoudelijk in het offensief en deed ik bijna overal mee voor de zege. Het beste was er af in Luik. Ooit kom ik er opnieuw aan de start, maar dan wel op 110%.”

Naast Luik-Bastenaken-Luik schrapt benoot ook één van zijn hoogtestage in het voorjaar. Er verandert dus wel wat voor de winnaar van de Strade Bianche. “De hoogtestage meteen na de Ronde van Vlaanderen schrap ik, omdat ze teveel inspanningen vergt voor te weinig rendement. De kans is dus zeer reëel dat ik opnieuw Parijs-Roubaix rijdt. Een lange, harde race die me in principe heel goed moet liggen. Ook al waren mijn twee vorige ervaringen negatief.”