KOERS KORT. Weemaes zet alles op de weg en laat baanwielrennen links liggen - Total Direct Energie weigert wildcard Giro

05 december 2019

Sasha Weemaes heeft zijn ambities in het baanwielrennen definitief opgeborgen en zet vanaf nu alles op de weg. De 21-jarige Weemaes wou in de ploegenachtervolging tijdens de Olympische Spelen in Tokio jacht maken op eremetaal. Gezien de tegenvallende resultaten en de bijhorende niet-kwalificatie mag de nationale selectie een kruis maken over deze discipline. Weemaes maakte daarom het besluit het baanwielrennen vaarwel te zeggen en alle focus te richten op zijn wegcarrière. De Waaslander won dit jaar de kermiskoers in Ruddervoorde. Hij klopte toen in de sprint onder meer Belgisch kampioen Tim Merlier.

"Ik ga geen tijd en energie meer steken in het baanwielrennen, al koerste ik zeer graag op de piste", legde Weemaes uit. "De bedoeling was om met de nationale ploeg naar de Olympische Spelen af te zakken, maar aangezien we geen selectie meer kunnen afdwingen, leg ik de focus nu helemaal op de weg. Ik vertrek morgen/vrijdag op stage naar Calpé. Ik doe dat alleen en wil daar duurtrainingen inlassen. Zo kan ik beter beginnen omgaan met wedstrijd waarin het kilometersaantal iets groter is.”

Sport Vlaanderen-Baloise trekt in januari op stage. Daar zal ook het wegprogramma meegedeeld worden aan de renners. "Van 9 tot en met 19 januari is er de groepsstage in Calpé. Ik ga daar vanaf morgen al individueel aan de slag. Trainen in mooi weer. Eerder al vertoefde ik tien dagen aan de Costa Blanca. Ik wil immers niets aan het toeval overlaten en een knap wegseizoen in 2020 afhaspelen. Mijn eerste koersen zal ik in Mallorca rijden. Wat betreft het openingsweekend in eigen land reken ik op een selectie voor Kuurne-Brussel-Kuurne. Die koers ligt me net iets beter dan de Omloop. En wie weet kan ik daar mijn sprintsnelheid, die ik opbouwde door het pistewerk, wel uitspelen.”

Total Direct Energie weigert wildcard Giro

Total Direct Energie heeft op haar website bekendgemaakt niet te zullen deelnemen aan de Ronde van Italië (9-31 mei). Het Franse team had als beste procontinentale ploeg van 2019 nochtans een wildcard voor alle WorldTour-wedstrijden van 2020, waaronder ook alle grote rondes.

“We hebben slechts 24 renners en dat volstaat niet om aan alle grote wedstrijden deel te nemen”, legde het team uit in een persbericht.

“Na een onderhoud met de sportieve leiding is besloten niet deel te nemen aan de Giro”, bevestigde sterke man Jean-René Bernaudeau. “We waren blij de beste procontinentale ploeg van 2019 te zijn, maar het team was op dat moment al rond. We zouden onszelf in gevaar brengen als we toch naar Italië zouden gaan. Dit team is niet klaar om op alle fronten mee te spelen.”

Total Direct Energie telt volgend seizoen één landgenoot. Dries Van Gestel maakte in het tussenseizoen de overstap van Sport Vlaanderen-Baloise.

