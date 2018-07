KOERS KORT. Wanty-renner Guillaume Martin rijdt sinds negende Touretappe met gebroken rib Redactie

29 juli 2018

08u05

Bron: Belga 0 Wielrennen Guillaume Martin rijdt de Tour de France sinds de negende etappe met een gebroken rib. Dat bracht een echo pas gisteren aan het licht. De 25-jarige Fransman werd pas 76e in de tijdrit en zakte daardoor net uit de top twintig van het algemeen klassement.

Martin liep de ribbreuk op 15 juli op bij een val tijdens de kasseirit naar Roubaix.

"Ik zoek geen excuses, maar die ribbreuk is wellicht toch gedeeltelijk een verklaring voor mijn mindere prestaties", zegt Martin in een persmededeling van zijn team. "Het was zeker niet de enige reden voor mijn minder gevoel. Ik begon de Tour waarschijnlijk te vermoeid. Mijn eerste week verliep al niet zoals gepland, omdat ik het slachtoffer was van het breuk in het peloton en bij een valpartij veel tijdsverlies opliep."

"Wat ik onthoud is dat mijn doel om top 15 te halen niet is bereikt. Ik kan in die zin geen positieve balans van deze Tour opmaken. Maar ik ga ook niet mopperen, het was niet alleen maar negatief in deze Tour. Ik was in staat om mezelf te laten zien, ondanks het mindere gevoel in drie ontsnappingen. Een van de drie bracht ik tot een goed eind, waarna ik een eervolle twaalfde plaats behaalde."

"Dit jaar bracht me weer nieuwe ervaringen. Ik ben pas 25 jaar oud, dit is mijn tweede grote ronde en twee dagen geleden was ik nog in strijd voor de top 15. Ik mis mijn doel, maar het was niet onmogelijk om top 15 te rijden. Na deze tijdrit val ik uit de top 20. Als ik mik op een top 15, heeft de top 20 niet veel waarde meer. Dus 20e of 21e, het verandert niet veel meer."