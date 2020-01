KOERS KORT. Walter Planckaert wil graag nog drie jaar door als ploegleider - De Ketele wint Zesdaagse van Bremen De wielerredactie

15 januari 2020

Planckaert wil nog drie jaar door als sportdirecteur

Walter Planckaert (72) heeft een afscheidsdatum in het hoofd. Als hij de kans krijgt zo lang door te gaan wil hij op 8 april 2023 een punt zetten achter zijn carrière als sportdirecteur. Die dag wordt hij 75. En zal hij 54 jaar in het professionele wielrennen actief zijn."Maar als teammanager Chris-tophe Sercu eind dit jaar beslist dat het bij Sport Vlaanderen-Baloise tijd is voor verjonging leg ik me daar zeker bij neer", beweerde Planckaert gisteren tijdens de ploegstage in het Spaanse Calpe. "Bedelen om ergens anders binnen te geraken ga ik niet doen." Doordat hij de leeftijdsgrens van zeventig jaar overschreed moet Planckaert, net als collega Hilaire Van der Schueren (Circus-Wanty Gobert), elk jaar testen afleggen. Voor de verzekeringsmaatschappij Securex, maar ook in opdracht van Belgian Cycling. Die bekwaamheidsproeven werkte hij opnieuw succesvol af. (FHN)

Kenny De Ketele pakt winst in Zesdaagse van Bremen

Kenny De Ketele heeft zich aan de zijde van zijn Duitse partner Nils Politt gekroond tot winnaar van de Zesdaagse van Bremen. De Belgisch-Duitse tandem totaliseerde 314 punten en hield daarmee de Duitser Theo Reinhardt en de Fransman Morgan Kneisky (307 ptn, op 1 ronde) achter zich. De Oostenrijker Andreas Graf en Deen Marc Hester (254 ptn, op een ronde) maken het podium vol. Moreno De Pauw volgt met de Duitser Leon Rohde (177 ptn, op 3 rondes) als zesde. Bryan Boussaer is met de Brit Stephen Bradbury (125 ptn, op 34 rondes) elfde. Vorig jaar wonnen Jasper De Buyst en Iljo Keisse in Bremen. De Ketele was er al de beste in 2018 (met Theo Reinhardt) en 2016 (met de Duitser Christian Grasmann). Tussendoor triomfeerde Keisse met de Duitser Marcel Kalz.