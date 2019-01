KOERS KORT. Wallays uit het ziekenhuis na zware valpartij, situatie wordt wel nog enkele dagen opgevolgd - Napoleon Cycling Cup krijgt nieuwe naam De wielerredactie

29 januari 2019

Wallays uit ziekenhuis ontslagen

Het ene jaar is duidelijk het andere niet voor Jelle Wallays in de Ronde van San Juan. In 2018 won hij nog de voorlaatste etappe van de Argentijnse rittenkoers, gisteren eindigde de tweede rit voor de 29-jarige West-Vlaming in een lokaal ziekenhuis. Wallays kwam op ongeveer tien kilometer van de finish in Lago Punta Negra zwaar ten val, samen met enkele renners uit Zuid-Amerikaanse nationale selecties. De diagnose was niet min.

“Jelle heeft een aangezichtstrauma opgelopen”, meldde Maarten Meirhaeghe, de ploegdokter van Lotto-Soudal die Wallays begeleidde in een eerste reactie. “Hij is één tand kwijt en er is één tand afgebroken. Ook liep hij een fractuur op in de bovenkaak waar de tand zat en een snijwonde in de bovenlip. Jelle heeft ook een hersenschudding en moest één nacht in observatie blijven. Hij was wel de hele tijd bij bewustzijn.”

Wallays is intussen weer uit het ziekenhuis ontslagen, maar maar moet wel nog enkele dagen in Argentinië blijven. Door zijn hersenschudding mag de West-Vlaming nog niet het vliegtuig op. Naar alle verwachting blijft hij nog tot het einde van de week in San Juan. Veel last van zijn hersenschudding heeft Wallays niet, laat Lotto-Soudal aan onze man in Argentinië weten. Ploegdokter Meirhaeghe blijft hem deze week ter plaatse opvolgen. Naast de kwijtgespeelde en gebroken tand kwam er ook nog één tand los in het gebit van de renner. Die is in eerste instantie gefixeerd en vastgelijmd. Het oplappende en esthetische werk is voor bij zijn terugkeer in België.

Napoleon Cycling Cup verandert van naam én zender

Zeg niet langer Napoleon Cycling Cup, maar wel Bingoal Cycling Cup. De zogenaamde Beker van België in het wielrennen verandert daarmee van naam én zender. In tegenstelling tot vorig jaar zullen de wedstrijden immers niet op VTM, maar wel bij Sporza op Eén worden uitgezonden. Het aantal wedstrijden verandert ook. Het regelmatigheidscriterium wordt teruggeschroefd van 10 naar 8 manches. Enkele koersen zijn er niet meer bij ten voordele van andere. Zo verdwijnen de GP Samyn, Dwars door West-Vlaanderen, de Heistse Pijl, de GP Jef Scherens, de Eurométropole en Binche-Chimay-Binche van de Bingoal Cycling Cup-kalender. Ze blijven wel nog als losse koersen voortbestaan.

“Zonder twijfel geeft de samenwerking met Sporza onze wedstrijden en het klassement nog meer uitstraling”, klinkt het bij de organisatie. “Ook niet onbelangrijk: Eurosport blijft zorgen voor internationale zendtijd. Een gouden combinatie, onder meer in het vooruitzicht van de UCI-hervormingen die in de pijplijn zitten.”

Bondsvoorzitter Tom Van Damme is ook in zijn nopjes. “Dankzij de bundeling van de belangrijkste Belgische 1.1-wedstrijden krijgen de organisatoren van deze hoogstaande koersen een nieuwe impuls. Het bewijst meteen dat er, naast de WorldTour, nog plaats is voor andere kwaliteitsconcepten”, zegt Van Damme.

De acht wedstrijden:

1. GP JP Monseré - 10 maart 2019

2. GP Marcel Kint - 26 mei 2019

3. Circuit de Wallonie - 30 mei 2019

4. Dwars door het Hageland - 21 juni 2019

5. Halle-Ingooigem - 26 juni 2019

6. Schaal Sels - 25 augustus 2019

7. Kampioenschap van Vlaanderen - 20 september 2019

8. Memorial Rik Van Steenbergen - 13 oktober 2019