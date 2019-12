KOERS KORT. Waeytens bokst op 25 april eerste kamp - Degrendele haalt tweede ronde keirin niet in Cambridge De wielerredactie

08 december 2019

Degrendele haalt tweede ronde keirin niet in Cambridge

Onze landgenote Nicky Degrendele heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van de keirin tijdens de slotdag van de Wereldbekermanche baanwielrennen in het Nieuw-Zeelandse Cambridge.

De 23-jarige Degrendele, een voormalige wereldkampioene in de keirin, finishte als vijfde van zes rensters in haar wedstrijd van de eerste ronde, en kon zich zo niet rechtstreeks plaatsen voor de tweede ronde. In de herkansingen slaagde ze er met een tweede plaats in haar heat net niet in om zich toch nog te plaatsen. De overwinning ging in de finale uiteindelijk naar de Koreaanse Hyejin Lee.

Ook een week geleden in Hongkong werd Degrendele uitgeschakeld in de herkansingen van de keirin. Eerder dit weekend ging ze eruit tijdens de zestiende finales van de sprint. De West-Vlaamse was de enige Belgische baanwielrenster in Cambridge.

Ex-renner Zico Waeytens bokst op 25 april eerste kamp

Ex-profrenner Zico Waeytens (28) zal op 25 april 2020 zijn eerste kamp boksen in zijn thuisstad Ledegem. Dat heeft de West-Vlaming bekendgemaakt op Twitter.

Waeytens beëindigde onlangs zijn wielercarrière. Hij zette zijn eerste stappen in het profpeloton in 2012 bij Topsport Vlaanderen. Daarna droeg hij het shirt van Giant-Alpecin en opvolger Sunweb (2015-2017), Veranda's Willems (2018) en Cofidis (2019).

Zijn mooiste zege behaalde Waeytens in 2016 toen hij in Tongeren de snelste was in de vierde rit van de Baloise Belgium Tour. Voor Giant-Alpecin startte Waeytens twee keer in de Ronde van Spanje (in 2015 en 2016). Afgelopen seizoen was zijn beste uitslag een vijfde plaats in de GP La Marseillaise begin februari.

BIG NEWS: 25 April 2020 I will fight for the first time ever 🔥🔥🔥 it will be organized in my hometown LEDEGEM !!! Thank you to my sponsors: restaurant the Historic, Cleaning demine and game mania to make this dream possible !!! #ALL4GOOLIE❤ tickets available from february pic.twitter.com/C1xh2PkuR2 zico waeytens(@ ZicoWaeytens) link