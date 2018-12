KOERS KORT. Vuelta start in 2020 in Utrecht De wielerredactie

12 december 2018

De Ronde van Spanje gaat in augustus 2020 in Nederland van start. De Vuelta begint dat jaar met een ploegentijdrit in Utrecht. De tweede etappe gaat van Den Bosch naar Utrecht, de derde rit heeft start en finish in Breda. Utrecht wordt zo de eerste stad ter wereld die de drie grote wielerronden heeft verwelkomd. De Nederlandse stad was in 2010 al finishplaats in de Giro, in 2015 vond er de start van de Tour plaats. "Het is een feest 'La Salida Official' in 2020 te mogen organiseren", zegt burgemeester Van Zanen.

De start van de Vuelta was in het verleden nog maar drie maal eerder in het buitenland: in 1997 in het Portugese Lissabon, in 2009 in het Nederlandse Assen en in 2017 in het Franse Nîmes.