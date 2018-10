KOERS KORT. Vrienden en familie nemen afscheid van Duquennoy - De Plus en Bakelants zien bocht des onheil onveranderd blijven Redactie

12 oktober 2018

Moreno Moser ruilt Astana voor Nippo - Vini Fantini

De Italiaanse renner Moreno Moser zet zijn carrière in 2019 verder bij Nippo - Vini Fantini. Op zijn 27e moet hij bij de Italiaans-Japanse procontinentale formatie zijn landgenoot Damiano Cunego als uithangbord vervangen. De ex-winnaar van de Giro en de Ronde van Lombardije (3x) zette een punt achter zijn carrière.

"Nu de loopbaan van een groot kampioen als Damiano Cunego voorbij is, hebben we met Moreno een nieuw symbool gevonden", zegt ploegmanager Francesco Pelosi. "Hij is nog vrij jong en moet bij ons kopman worden naast Marco Canola en Juan José Lobato."

Moreno Moser komt over van Astana, waar hij aan zijn tweede seizoen bezig is. Daarvoor droeg hij het shirt van Cannondale.

De Italiaan telt acht profzeges op zijn erelijst. Dit jaar zegevierde hij, voor de tweede keer, in de Trofeo Laigueglia. In zijn topseizoen 2012 won Moser, naast een eerste keer Trofeo Laigueglia, twee ritten en het eindklassement in de Ronde van Polen en Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt. Een jaar later bleef hij Peter Sagan voor in de Strade Bianchi. In 2015 volgde nog een ritzege in de Ronde van Oostenrijk, in 2016 brons in de EK-tijdrit (na Castroviejo en Campenaerts).

De Plus: "Val zal wel door mijn hoofd spoken"

In tegenstelling tot Jan Bakelants komt Laurens De Plus morgen wel aan de start in Lombardije. Hij reed woensdag ook al Milaan-Turijn, maar zijn verwachtingen zijn niet zo hoog voor de klassieker. "De motivatie is er wel nog, de goesting is er en ik vind Lombardije een heel mooie koers, alleen zijn de benen niet echt meer fris om er nog iets van te maken."

De Plus liep een breukje op in zijn rechterknie bij zijn valpartij die, in tegenstelling tot de val van Bakelants, wel op televisie te zien was vorig jaar. Hij zag donderdag ook het filmpje van oud-ploegmaat Daniel Martin verschijnen op sociale media. "Het was gisteren onderwerp van gesprek met enkele ploegmaten", zegt hij daarover. "Je ziet op het filmpje dat die bewuste bocht er nog altijd slecht bij ligt. Er zit ook een gat in die omheining. Ongelooflijk, maar ik denk dat de organisatie daar nog wel een en ander zal aanpassen, de beveiliging nog zal verbeteren. Ze kunnen het zich na vorig jaar toch niet permitteren om het te laten zoals het is. Dat zou een echte schande zijn, toch?"

"Ik geef toe dat het wel door mijn hoofd gaat, die val", klinkt het bij de renner van Quick-Step Floors. "Gisteren bij het zien van dat filmpje dacht ik eraan en dat zal ook zaterdag het geval zijn. Het zou net raar zijn moest ik er niet aan denken. Het was toch een stevige smak." Voor het WK in Innsbruck liep De Plus nog even langs bij zijn psycholoog. Deed hij dat ook de voorbije week in aanloop van Lombardije? "Neen", zegt hij. "Het wordt ook een andere koers, met andere ambities. Vorig jaar koerste ik nog mee in de finale (waar de bewuste Muro di Sormano ligt). Nu is de tank een beetje leeg. Ik wil nog wel, maar ik verwacht niet dat ik daar in de finale nog zal meedoen en dan rijd je toch een andere wedstrijd. Mirakels bestaan niet in koers. Sinds mijn ziekte in de Vuelta is het vat een beetje leeg, al ga ik zeker wel mijn best doen."

Jan Bakelants volgt koers "met veel plezier vanuit de zetel"

Jan Bakelants brak vorig jaar dan weer twee ruggenwervels en zeven ribben bij zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Morgen is hij er niet bij in de Italiaanse herfstklassieker. "Ik volg de koers met veel plezier vanuit mijn zetel", zegt hij.

Bakelants stond de voorbije maand slechts vier keer aan de start van een wedstrijd. Begin september was hij van de partij in de twee Canadese World Tourkoersen, daarna volgde de GP van Wallonië en Binche-Chimay-Binche. Hij hoopte om de Giro dell'Emilia (6/10) en de Tre Valli Varesini (9/10) te rijden, maar zijn ploeg selecteerde hem niet. "Ik heb goede herinneringen aan die koersen", zegt hij daarover (Bakelants won in 2015 de Giro dell'Emilia), "maar ik was geen vragende partij om opnieuw in de Ronde van Lombardije van start te gaan. Dus koos de ploeg voor een andere selectie. De ontgoocheling daarover is intussen weggespoeld."

"Ik kwam twee keer ten val in de Ronde van Lombardije", gaat hij verder. "Het is niet dat ik schrik heb om daar te koersen, maar ik ga niet wegsteken dat de goesting om daar te starten niet meteen groot is. Het hoefde niet zo nodig en dan deed de ploeg wat moeilijk om me die andere koersen te laten rijden. Ik ga zeker kijken. Lombardije is een prachtige koers. Ik zal de wedstrijd volgen vanuit mijn zetel, met een drankje naast me en ik zal er van genieten."

Daniel Martin passeerde donderdag in de befaamde bocht waar Bakelants en co ten val kwamen en stelde met zijn eigen ogen vast dat de beveiliging er nog altijd niet verbeterd is. "Ik ga daar geen commentaar op geven", wil Bakelants enkel kort kwijt. Bakelants koerst dit jaar geen wedstrijden meer. Hij is ook einde contract bij zijn team AG2R. Waar hij volgend jaar aan de slag gaat, is nog niet bekend.

De Ronde van Lombardije is dit jaar overigens voor het eerst op VTM te zien. De uitzending start vanaf 14u20.

Honderden mensen wonen afscheid van renner Jimmy Duquennoy bij

Honderden mensen hebben in de kerk van Rumillies nabij Doornik de afscheidsplechtigheid bijgewoond van Jimmy Duquennoy. De 23-jarige profrenner overleed op 5 oktober onverwacht in zijn huis na een hartfalen. Onder de aanwezigen waren vrienden en familie van Duquennoy en collega-renners, bij wie zijn teamgenoten van WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Enkele mensen brachten een pakkende hommage aan Duquennoy, die bezig was aan zijn derde profseizoen. De Henegouwer had nog een blanco erelijst bij de profs. Dit seizoen was zijn beste uitslag een tiende plaats in Dwars door West-Vlaanderen. Hij liet zich in het voorjaar onder meer opmerken in een vroege ontsnapping in Parijs-Roubaix.

Met contractverlenging van Christoph Pfingsten heeft BORA-hansgrohe team voor 2019 rond

De Duitser Christoph Pfingsten (30) heeft zijn contract bij BORA-hansgrohe verlengd, zo maakte de ploeg bekend. Het Duitse WorldTourteam, met drievoudig wereldkampioen Peter Sagan als uithangbord, heeft zijn huiswerk voor 2019 nu helemaal klaar. De selectie telt volgend jaar 27 renners (geen Belgen).

"We hebben een mooi uitgebalanceerde ploeg voor 2019", zegt teammanager Ralph Denk. "Nadat Michael Kolar zijn carrière deze zomer beëindigde, zullen Alex Saramotins en Matteo Pelucchi de ploeg op het einde van het seizoen verlaten. Het aantrekken van Maximilian Schachmann was heel belangrijk voor ons. We hebben nu drie Duitse toptalenten in onze kern. Met acht Duitse renners in totaal onderstrepen we onze Duitse roots. Jempy Drucker en Oscar Gatto versterken de klassieke kern en brengen ook veel ervaring bij. Ik ben er zeker van dat we in 2019 progressie zullen blijven maken, vooral in de grote rondes waar de resultaten nog beter kunnen."

- de kern voor 2019 -

Pascal Ackermann (Dui), Erik Baska (Slk), Cesare Benedetti (Ita), Sam Bennett (Ier), Maciej Bodnar (Pol), Emanuel Buchmann (Dui), Marcus Burghardt (Dui), Jempy Drucker (Lux), Davide Formolo (Ita), Oscar Gatto (Ita), Felix Grossschartner (Oos), Peter Kennaugh (GBr), Leopold König (Tsj), Patrick Konrad (Oos), Rafal Majka (Pol), Jay McCarthy (Aus), Gregor Mühlberger (Oos), Daniel Oss (Ita), Christoph Pfingsten (Dui), Pawel Poljanski (Pol), Lukas Pöstlberger (Oos), Juraj Sagan (Slk), Peter Sagan (Slk), Maximilian Schachmann (Dui), Andreas Schillinger (Dui), Michael Schwarzmann (Dui) en Rüdiger Selig (Dui).

Mareczko wint in Taihu Lake, Vallée blijft leider

De vijfde etappe van de Tour of Taihu Lake bood de langste etappe aan in de Chinese rittenkoers. De 146,5 kilometer van Nantong naar Haimen zetten de oranje leiderstrui Boris Vallée en zijn ploegmaats voor een zware klus. De aanvallen volgden elkaar in sneltempo op in de beginfase, maar het peloton hergroepeerde telkens in de aanloop naar de tussensprints. Boris Vallée pakte traditiegetrouw een bonificatieseconde en verstevigt zo zijn leiderspositie. In de slotsprint reed Boris Vallée naar een vierde plaats achter ritwinnaar Mareczko.

Boris Vallée: "Het was opnieuw een nerveuze dag, met een stevige strijd voor de trui voor de beste Chinees. Zij vielen elkaar aan in de strijd om de bonificatieseconden, dus de verschillende aanvalspogingen kregen nooit meer dan 10 seconden voorsprong. Bij twee sprints mengde ik me in de debatten, waarbij ik helaas 4de eindigde in de eerste en vervolgens 3de in de tweede. Maar misschien is deze seconde beslissend in het eindklassement."

Arashiro verlengt contract bij Bahrain-Merida

Yukiya Arashiro blijft een jaar langer als wielrenner aan de slag bij Bahrain-Merida. Het team uit het Midden-Oosten maakte dat nieuws bekend via een persberich. Arashiro is een 34-jarige renner uit Japan en volgens de ploeg een van de meest betrouwbare pionnen. "Ik had veel blessures dit jaar, ik ben de medische staf dus dankbaar. Ik ben blij om hier nog langer te blijven en ik ben ervan overtuigd dat het volgend seizoen beter zal zijn."

Eerste duel tussen 'grote drie' in Lokeren?

Morgen wordt in Lokeren de Rapencross, in en rond Park ter Beuken aan de Groendreef, georganiseerd. Voor het eerst dit seizoen komen Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Toon Aerts samen aan de start van een veldrit. Lokeren neemt de plaats in van Kruibeke voor wat betreft de Brico Crossen. De gemeente Kruibeke organiseert immers het BK en wil alle aandacht toespitsen op dat evenement van zaterdag 12 en zondag 13 januari 2019.

"De omloop is totaal hervormd. Wij hebben voor een UCI/C2-cross immers veel meer ruimte nodig. Bovendien moet alles attractief in beeld kunnen gebracht worden want deze wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden. Waar de vroegere twee organisaties zich situeerden in het park alleen, hebben we nu de omloop veel groter, tot 2645 meter lang, uitgetekend. De start- en aankomstplaats is voorzien op de kasseistenen van de Groendreef. Van daaruit trekken we het park in waar we de aanwezige hindernissen optimaal gebruiken. Zo is er een zandstrook en wordt ook de helling 'Mont Henri' geïntegreerd in de omloop", meldt organisator Kurt Vernimmen.

Van der Poel dinsdag in Putte-Kapellen

Met twee zeges op rij begon Mathieu Van der Poel afgelopen weekend opnieuw indrukwekkend aan het nieuwe veldritseizoen. Komende dinsdag zal het Nederlandse supertalent ook zijn kunnen op de weg nog eens tonen. Streekrenner Van der Poel wordt de absolute blikvanger van de 85ste editie van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen, die één WorldTour-team (Lotto-Soudal) en vier ProContinentale ploegen mag verwelkomen.

Alleskunner Mathieu Van der Poel is op de weg regerend Nederlands kampioen en vice-Europees kampioen. In augustus schreef hij ook nog twee ritten in de Arctic Race of Norway op zijn naam. Van der Poel woont in Kapellen en is dus zonder twijfel gebrand op een knalprestatie in eigen streek.