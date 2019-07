KOERS KORT. Vos verovert vierde ritzege in Giro Rosa, eindwinst gaat naar Van Vleuten - Kortrijk organiseert veldrit in DVV Trofee Wielerredactie

14 juli 2019

15u40

Belga

Vos verovert vierde ritzege in Giro Rosa, eindwinst gaat naar Van Vleuten

Opnieuw (dubbel) Nederlands succes op de slotdag van de Giro Rosa, de Ronde van Italië voor vrouwen. Marianne Vos (CCC-Liv) pakte haar vierde ritzege, Lotte Kopecky (Lotto Soudal) werd derde. De eindzege van Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) kwam niet meer in gevaar.

Op de laatste dag trok de tiende etappe van de Giro Rosa van San Vito Al Tagliamento naar Udine. Onderweg 120 voornamelijk vlakke kilometers, maar in de finale ook een helling van derde categorie en een spectaculaire finish op een steil kasseiklimmetje. Onderweg schoof Lotte Kopecky mee met één van de vele ontsnappingspogingen, maar het was de Franse Aude Biannic die solo op zoek ging naar de ritzege.

Maar Biannic werd gegrepen in de slotkilometer en het was opnieuw Vos die haar enorme explosiviteit daarin liet zien. Ze won voor landgenote Lucinda Brand en Kopecky. Opvallend: liefst zeven van de Giro Rosa-etappes werden gewonnen door Nederland, dat ook de nummers 1 en 2 in het eindklassement levert: Van Vleuten wint voor het tweede jaar op rij de grootste rittenkoers voor vrouwen, en dat voor wereldkampioene Anna van der Breggen. De Australische Amanda Spratt, een ploeggenote van Van Vleuten, is derde in de eindstand.

Regelmatigheidscriterium DVV Trofee onthult kalender, Kortrijk organiseert veldrit

Op 1 november start met de Koppenbergcross in Oudenaarde het nieuwe seizoen van de DVV Verzekeringen Trofee. Het regelmatigheidscriterium van acht manches strijkt dit jaar ook neer in Kortrijk, dat voor het eerst een internationale veldrit organiseert. Dat heeft organisator Golazo sports bevestigd.

Naast Kortrijk doet ook Ronse zijn intrede op de kalender. De veldritten in Niel en Antwerpen zijn dit jaar niet opgenomen in de DVV Trofee.

Na de cross in Oudenaarde trekken de renners voor de tweede manche naar Hamme (17/11), waarna de crossen in Kortrijk (30/11), Ronse (14/12) en Loenhout (27/12) volgen. Op nieuwjaar vormt Baal het decor. Na de manche in Brussel (05/01) valt op 8 februari in Lille het doek over de DVV Trofee.

De Nederlander Mathieu van der Poel ging de twee vorige seizoenen met de eindzege aan de haal in het regelmatigheidscriterium. De drie voorgaande edities waren een prooi voor Wout van Aert.

Van der Breggen klopt Van Vleuten, die op weg is naar eindwinst

De Nederlandse wereldkampioene Anna van der Breggen (Boels-Dolmans) heeft de negende en voorlaatste etappe van de Giro Rosa gewonnen. Ze klopte bergop haar landgenote Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), die aan de vooravond van de vlakke slotrit wel zeker lijkt van eindwinst.

Aan het eind van de 125 kilometer tussen Gemona en Chiusaforte lag de Malga Montasio te wachten, de lange slotklim van eerste categorie. Een vroege vlucht van zeven rensters, met daarbij de Belgische Kelly Van den Steen, kleurde de vlakke aanloop daarnaartoe, maar werd in het voorgeborchte van de klim bij het nekvel gegrepen.

Leidster Annemiek van Vleuten en wereldkampioene Anna van der Breggen bleken in het steile haarspeldbochtengedeelte van de slotklim de sterkste twee klimmers van het pak. In de laatste vijf kilometer liet Van Vleuten ook haar landgenote achter, al kon die de achterstand beperken tot enkele seconden om finaal in de iets minder steile slotkilometer toch nog op en over de roze trui te gaan. Ashleigh Moolman finishte als derde.

Van Vleuten heeft nog altijd om en bij de vier minuten voorsprong op Van der Breggen in het klassement. Ze moet zondag enkel nog pech, valpartijen en waaiers zien te vermijden tijdens de vlakke slotrit van 120 kilometer tussen San Vito al Tagliamento en Udine om haar tweede eindzege op rij veilig te stellen in de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen.