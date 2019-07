KOERS KORT. Vos snelt naar zege in Giro Rosa - Steimle wint proloog in Oostenrijk - “Renners Roompot-Charles mogen uitkijken naar andere ploeg” Wielerredactie

Het voortbestaan van wielerploeg Roompot-Charles is onzeker. Dat meldt wielerwebsite Wielerflits, dat stelt dat twee aflopende sponsorcontracten (van Roompot Vakanties en Charles) de aanleiding zijn. Over enkele weken zou er meer uitsluitsel komen, maar de renners van de ploeg kregen wel al te horen dat ze mogen uitkijken naar een andere ploeg.

Roompot-Charles-ploegleider Erik Breukink zegt dat de ploeg “deze maand een beslissing te horen zal krijgen”. “Tegen de renners hebben we het precies gezegd zoals het is: er is geen zekerheid”, aldus Breukink bij Wielerflits. “Zij hebben de ruimte om naar een ander team te gaan. We willen het namelijk niet op ons geweten hebben dat iemand een kans heeft, die renner vervolgens nog eventjes op ons wacht en dat het dan voorbij is. Ik schat de kansen op dit moment op 50-50.”

Vos snelt naar zege in Giro Rosa

Marianne Vos heeft de eerste etappe in de Giro Rosa op haar naam gebracht. De Nederlandse van CCC-Liv haalde het voor Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) en Lucinda Brand (Sunweb). Anna van der Breggen finishte als vierde. Katarzyna Niewiadoma blijft leider.

Onze landgenote Sofie De Vuyst schoof mee in de vroege vlucht, samen met Antri Christoforou, maar na de Colle del Lys werden ze opnieuw gegrepen door het peloton. Daarna viel het niet stil en toonde met Kelly Van Den Steen zich opnieuw een landgenote. Zij sprong weg met Romy Kasper. Samen reden ze een voorsprong van drie minuten bij elkaar.

In het peloton gunden ze hen niet meer bonus. Boels-Dolmans en Mitchelton-Scott, dat vrijdag 53 seconden had verloren in de ploegentijdrit, en Bigla, 24 tellen kwijt, namen de kop in het peloton en op 7 km van het eind werd het duo gegrepen waarna de finale losbarstte.

Iedereen verwachtte zich aan een sprint, maar dat was buiten Julie Van De Velde en Lucy Kennedy gerekend. Zij trokken in de aanval, maar zonder succes. In de hellende slotkilometer toonde Vos zich de snelste voor haar landgenotes. Niewiadoma eindigde in dezelfde groep als Vos en blijft leider.

Duitser Steimle wint proloog in Ronde van Oostenrijk, Pieter Vanspeybrouck derde

Jannik Steimle (Team Voralberg Santic) heeft de proloog in de Ronde van Oostenrijk (2.1) gewonnen. Hij legde het parcours van 2,5 km af in 2:50, één seconde sneller dan de Oostenrijker Matthias Brändle (Israel Cycling Academy) en vier tellen sneller dan onze landgenoot Pieter Vanspeybrouck (Wanty-Groupe Gobert). Met zijn teammaat Tom Devriendt eindigde nog een tweede Belg (7) in de top tien.

De Duitser begon al vroeg in de wedstrijd zijn proloog en iedereen beet de tanden stuk op de chrono van de jonge prof. Zelfs Brändle, voormalig werelduurrecordhouder, kwam één seconde tekort. Pieter Vanspeybrouck finishte als derde.

“Het doet deugd om na een lange tijd opnieuw een ereplaats te pakken te krijgen”, laat hij optekenen door zijn team Wanty-Gobert. “Na een minder voorjaar voel ik me sinds de Vierdaagse van Duinkerke opnieuw beter. Korte opdrachten zoals deze liggen me wel, ik keek uit naar deze proloog. Ook al had ik het voelen aankomen dat ik net buiten de selectie voor de Ronde van Frankrijk zou vallen, was ik toch teleurgesteld. Maar al snel kon ik de knop omdraaien en me focussen op deze Ronde van Oostenrijk. Vorig jaar was dit een enorm zware ronde, deze editie lijkt me iets minder hard, voor mezelf zie ik vooral de komende twee dagen mogelijkheden”

Voor de 23-jarige Duitse winnaar is het zijn eerste profzege op hoog niveau. Hij won wel dit jaar al een tijdrit in een 2.2. koers en twee etappes in 2.2 rittenkoersen.

