KOERS KORT. Vos scoort hattrick in Giro Rosa, Kopecky derde - Schachmann voert Duitse WK-selectie aan - Démare wint tweede etappe in Luxemburg

16 september 2020

15u33

Bron: Belga 0

Démare wint tweede etappe, Philipsen tweede in sprint

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) heeft de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Remich en aankomst in Hesperange, gewonnen. De Franse kampioen haalde het na een massasprint voor Jasper Philipsen en de Duitser Alexander Krieger. Jordi Warlop finishte als vierde voor zijn teamgenoot Amaury Capiot. De wedstrijd werd al na 18 kilometer geneutraliseerd omdat de renners het parcours veel te gevaarlijk vonden met her en der geparkeerde voertuigen en nog opkomend verkeer.

De leiderspositie van de Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) kwam niet in gevaar. Hij mag dan ook morgen opnieuw vertrekken in de gele trui. Morgen rijden de renners van Rosport van Schifflange. Normaal staat er dan een etappe van 164,3 kilometer op de agenda.

Vos scoort hattrick in Giro Rosa, Kopecky derde

Marianne Vos heeft haar derde ritzege geboekt in de Ronde van Italië voor vrouwen editie 2020. De Nederlandse van CCC-Liv was de snelste in een groepssprint, waarin Lotte Kopecky (Lotto Soudal) derde werd.

De ploeggenotes van Vos hadden voor de zesde etappe van Torre del Greco naar Nola, over net geen 100 kilometer, dezelfde koerstactiek als daags voordien: de wedstrijd hard maken op de heuvels onderweg, om zo een deel van de andere sprintsters in de problemen te brengen. De verschillende aanvalsters onderweg zongen het zo ook niet uit tot de aankomst.

In de sprint die volgde, haalde Vos het voor de Britse Hannah Barnes (Canyon Sram) en Kopecky, die dinsdag ook al een topdrienotering had veroverd. Voor de 33-jarige Vos is het niet alleen de derde ritzege in deze editie van de Giro Rosa, maar in totaal al de 28ste uit haar loopbaan. Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott), een landgenote van Vos, behoudt de roze leiderstrui.

De Giro Rosa, de belangrijkste rittenkoers voor vrouwen, eindigt zaterdag. Ook morgen liggen er tijdens de 112 kilometer tussen Nola en Maddaloni enkele heuvels te wachten.

Schachmann voert Duitse WK-selectie aan

Maximilian Schachmann, die momenteel in de Tour de France aan zet is, voert de Duitse selectie aan op het WK wielrennen, dat tussen 24 en 27 september plaatsvindt in het Italiaanse Imola. In de tijdrit moeten Jasha Sütterlin en Nikias Arndt voor Duits succes zorgen. Bij de vrouwen rekenen onze oosterburen op Lisa Brennauer en Lisa Klein.

Het WK wielrennen was voorzien in Zwitserland, maar werd wegens de coronapandemie verplaatst naar Italië. Gezien de coronacrisis wordt er enkel een WK georganiseerd voor de mannen elite en de vrouwen elite. Voor de beloften en de junioren zal er dit jaar dus geen WK zijn. De tijdritten gaan door op donderdag 24 en vrijdag 25 september. Een dag later volgt de wegrit bij de vrouwen, op zondag 27 september rijden de mannen hun wegrit.

- Duitse selectie -

. Mannen:

Tijdrit: Jasha Sütterlin (Sunweb), Nikias Arndt (Sunweb)

Wegrit: Nikias Arndt (Sunweb), John Degenkolb (Lotto Sudal), Nico Denz (Sunweb), Simon Geschke (CCC), Jonas Koch (CCC), Paul Martens (Jumbo-Visma), Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Georg Zimmermann (CCC)

. Vrouwen:

Tijdrit: Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT), Lisa Klein (Canyon-Sram)

Wegrit: Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT), Kathrin Hammes (Ceratizit-WNT), Romy Kasper (Parkhotel Valkenburg), Lisa Klein (Canyon-Sram), Franziska Koch (Sunweb), Liane Lippert (Sunweb), Trixi Worrack (Trek-Segafredo)