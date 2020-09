KOERS KORT. Vos houdt Kopecky van ritwinst in Giro Rosa - Ulissi vloert Capiot in opener Ronde van Luxemburg Redactie

15 september 2020

15u31

Bron: Belga 1

Vos houdt Kopecky van ritwinst in Giro Rosa

Marianne Vos (CCC-Liv) heeft de vijfde etappe van de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. De 33-jarige Nederlandse haalde het in de sprint voor de Belgische Lotte Kopecky (Lotto-Soudal).

De vijfde etappe van de Giro Rosa vertrok en finishte in kuststad Terracina. Tijdens de 110 kilometer werd een lus afgewerkt doorheen het binnenland, waar halfweg een lange beklimming van tweede categorie het peloton halveerde. Op een klimmetje met de top op ruim twintig kilometer van de finish sprong ex-rozetruidraagster Elisa Longo Borghini solo weg, maar in de slotkilometers werd ze weer teruggegrepen.

In de groepssprint die volgde, was Marianne Vos met duidelijke voorsprong de beste, goed voor de 27ste Giro Rosa-ritzege uit haar carrière. De 24-jarige Kopecky, bezig aan haar tweede Ronde van Italië, sprintte naar de tweede plaats. De Nederlandse Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) finishte in het eerste peloton en blijft zo in het roze.

De zesde etappe van woensdag is amper 97 kilometer lang, en voert het peloton over heuvelende wegen van Torre del Greco naar Nola. De Ronde van Italië voor vrouwen, een wedstrijd voor de WorldTour, eindigt zaterdag.

Ulissi vloert Capiot in opener Ronde van Luxemburg

Diego Ulissi (UAE Team Emirates) heeft de openingsrit in de wielerronde van Luxemburg (2.Pro) op zijn naam geschreven. De 31-jarige Italiaan, zesvoudig ritwinnaar in de Giro, haalde het na een etappe over 133,5 km met start en finish in Luxemburg in een massasprint voor Amaury Capiot (Sport Vlaanderen-Baloise) en de Roemeen Eduard-Michael Grosu (Nippo Delko). Jasper Philipsen, teamgenoot van Ulissi, werd vijfde. Philippe Gilbert en Tim Wellens finishten bij hun comeback in het peloton.

Morgen leggen de renners 160,8 km af van Remich naar Hesperange. De 80ste editie van de Ronde van Luxemburg eindigt zaterdag (19 september). Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Jesus Herrada.

Van Aert verliest ploegmaat Grondahl Jansen aan Mitchelton-Scott

De Noor Amund Grondahl Jansen fietst de volgende twee seizoenen voor het Australische Mitchelton-Scott. Het team maakte zijn komst vandaag bekend. Grondahl Jansen, 26, komt over van het Nederlandse Jumbo-Visma. Daar is hij bezig aan zijn vierde seizoen.

"Mitchelton-Scott lijkt voor een buitenstaander een goeie ploeg en ik ben benieuwd hoe het is als renner", zegt de Noorse kampioen van 2019, die momenteel aan de zijde van onder meer Wout van Aert en gele trui Primoz Roglic de Tour rijdt. "Persoonlijk hoop ik de volgende twee jaar resultaten te boeken in de kasseiklassiekers. Dat is mijn grootste doel. Daarnaast wil ik de andere renners helpen in het behalen van uitslagen."

Bedankt @JumboVismaRoad voor 4 onvergetelijke jaren. Met geel naar Parijs was de ultieme doel voor de ploeg toen ik in 2017 bijkwam. Ik ga alles geven om ons nog dichterbij dat doel te brengen deze week! Amund G. Jansen(@ GroendahlJansen) link