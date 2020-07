KOERS KORT. Voormalig profrenner Rodriguez komt met schrik vrij na val op training Redactie

09 juli 2020

Ex-prof Rodriguez loopt breukjes op in beide handen bij val op training

Joaquim Rodriguez mag dan al enkele jaren gestopt zijn met koersen, de fiets aan de kant laten doet de Spanjaard niet. Purito brengt vooral veel tijd door op de mountainbike, maar gisteren ging het even fout. De voormalige profrenner van onder meer Team Katusha kwam ten val en liep enkele breukjes in beide handen op. Rodriguez werd ondertussen al geopereerd in Barcelona.

.@PuritoRodriguez sofreu uma queda enquanto andava de MTB ontem. Boa recuperação! pic.twitter.com/FylfTfboPA País do Ciclismo(@ DoCiclismo) link