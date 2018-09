KOERS KORT. Volledig Nederlands podium op WK tijdrijden bij de vrouwen - "Sagan verlengt contract bij BORA-Hansgrohe" Redactie

25 september 2018

Nederlandse Annemiek van Vleuten verovert nieuw tijdritgoud, Ann-Sophie Duyck 28e

De Nederlandse Annemiek van Vleuten heeft zich op het WK wielrennen in het Oostenrijkse Innsbruck tot wereldkampioene in het tijdrijden gekroond. Ann-Sophie Duyck moest zich tevreden stellen met een 28e stek. Nederland bekleedt overigens het volledige podium.

Van Vleuten legde de 27,7 kilometer af in 34:25.36. Haar landgenote Anna van der Breggen werd tweede op 28.99, voor een andere Nederlandse, Ellen van Dijk (op 1:25.19). Duyck kwam op 3:59.79 van Van Vleuten over de meet en eindigde daarmee als 28e.

De 35-jarige Van Vleuten was vorig jaar eveneens de snelste. Ook toen strandde Van der Breggen op de tweede stek.

"Sagan en BORA-hansgrohe hebben akkoord over contract tot eind 2021"

Peter Sagan zal ook de volgende seizoenen de kleuren van BORA-hansgrohe verdedigen. De drievoudige wereldkampioen heeft met de directie van de Duitse WorldTourformatie een akkoord over een nieuwe verbintenis tot eind 2021. Dat vernam Cyclingnews in de marge van het WK in Innsbruck.

Het nieuws zou vrijdag officieel worden bevestigd tijdens de persbabbel van Sagan voor de regenboogstrijd in Oostenrijk. De Slovaakse vedette ligt nog tot eind 2019 onder contract. Met een jaarloon tussen 4 en 6 miljoen euro wordt hij beschouwd als dé grootverdiener in het peloton.

"De ploeg en onze sponsors willen Peter houden want zijn uitstraling overstijgt de wereld van het wielrennen", verklaarde teammanager Ralph Denk onlangs. "Wanneer we het over een contract hebben, is voor ons en voor Peter geld niet hét belangrijkste criterium."

Sagan doet zondag een gooi naar een vierde opeenvolgende wereldtitel, maar door de moeilijkheidsgraad van het parcours lijken zijn kansen beperkt. De 28-jarige Slovaak won dit seizoen onder meer Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem en een zesde groene trui in de Tour (plus drie etappes). Hij is bezig aan zijn tweede jaar bij BORA, waar ook zijn oudere broer Juraj een plaatsje heeft.

BORA-hansgrohe verlengt contracten van Oostenrijks kwartet

Patrick Konrad, Gregor Mühlberger, Lukas Pöstlberger en Felix Grossschartner hebben hun contract hij BORA-hansgrohe allen verlengd tot eind 2020.

Patrick Konrad (26) werd dit voorjaar onder meer zevende in de Ronde van Italië en Parijs-Nice en tiende in de Waalse Pijl. Eerder deze maand haalde hij in de Canadese WorldTourkoersen in Quebec (vijfde) en Montreal (negende) ook een ereplaats.

"Hij kende dit seizoen een echte doorbraak, vooral met zijn zevende plek in de Giro. Voor 2019 verdient hij een rol als kopman", onderstreept teammanager Ralph Denk. Gregor Mühlberger (24) schreef vorige maand een etappe in de BinckBank Tour op zijn naam. Vorig jaar werd hij nationaal kampioen op de weg. "Met mijn eerste zege in de WorldTour en mijn Tourdebuut heb ik, denk ik, voldaan aan de verwachtingen. Maar ik wil blijven groeien", zegt hij.

Lukas Pöstlberger (26) werd dit seizoen voor de tweede keer Oostenrijks kampioen op de weg (na 2012). Vorig jaar won hij een rit in de Giro. Felix Grossschartner (24) eindigde dit voorseizoen als tiende in Parijs-Nice. In zijn tweede Giro werd hij 27ste.

Wagner scheurt kruisbanden

Voormalig Duits kampioen Robert Wagner (LottoNL-Jumbo) moet noodgedwongen een punt zetten achter zijn seizoen. Afgelopen zaterdag liep hij bij een val in de Eurométropole Tour een knieblessure op.

Verder medisch onderzoek wees uit dat Wagner, in 2011 nationaal kampioen op de weg, een scheurtje in de rechterkruisbanden heeft. "Mijn seizoen zit erop. Ik moet zes tot acht weken rusten", laat hij weten.

Of de 35-jarige Wagner onder het mes moet, is nog niet bepaald. Volgend jaar fietst de Duitser voor het Franse Team Furtuneo-Samsic. Hij wordt knecht voor zijn landgenoot en topsprinter André Greipel, die Lotto Soudal verlaat.

Europees kampioen Victor Campenaerts gaat in tijdrit voor top zes

Victor Campenaerts kroonde zich al twee keer tot Europees kampioen in het tijdrijden. Morgen werkt hij in Innsbruck de WK-tijdrit af. "Ik hoop op een plek in de top zes, dan doe ik beter dan Yves Lampaert in 2016."

Campenaerts is er voor de vierde keer bij op een WK. Eerder werd hij achtste bij de beloften in Firenze in 2013 in de tijdrit, bij de heren elite in Qatar werd hij 26ste en vorig jaar in Bergen klokte hij de zestiende tijd. De Belgische en Europese kampioen was de voorbije weken in heel wat koersen van de partij. Eerst was er begin augustus het EK in Glasgow, daarna ging hij meteen door naar de Binckbank Tour en minder dan een week later startte hij in de Vuelta. Hij viel in laatste instantie in voor de Pool Tomasz Marczynski die niet kon deelnemen voor zijn team Lotto Soudal wegens ziekte. Hij werd er derde in de openingstijdrit, maar stelde teleur met een twaalfde plaats in de langere tijdrit over 32 km naar Torrelavega.

Is Campenaerts wel fris genoeg voor dit WK? "Ja, toch wel", vindt hij. "Ik was inderdaad niet voorzien voor de Vuelta, maar stiekem wilde ik wel gaan en toen Tomasz uitviel, was ik blij dat ik van de partij was. In de Vuelta heb ik veel bergop kunnen rijden en dat lijkt me toch de ideale voorbereiding op dit parcours waar in het midden een steile helling ligt. Inderdaad, mijn tijdrit was niet al te best in de Vuelta, maar dat is me al vaker overkomen in een grote ronde. Als ik al veel heb gegeven in de eerste weken, en dat was het geval in de Vuelta met enkele aanvallen, dan kan ik me niet optimaal voorbereiden op zo'n tijdrit. In het begin van die derde week van de Vuelta was ik echt moe maar op het eind had ik weer dat goede gevoel te pakken, zelfs nog in de slotrit in Madrid."

Campenaerts arriveerde zaterdag al in het hotel van de Belgen. "Ik bereid me graag goed voor op zo'n tijdrit en laat liever niets aan het toeval over. Ik heb het parcours zaterdag en maandag verkend en zal dat dinsdag nog eens doen. Het is niet echt een parcours op mijn maat, al vindt bondscoach Kevin De Weert dan weer van wel. Zelf had ik het nog iets anders uitgetekend, maar ik blijf optimistisch: de 30 kilometers voor de Gnadenwald zijn vlak met weinig bochten, dus die liggen me wel."

"Ik weet nog niet hoe ik de tijdrit exact zal indelen, maar het komt erop aan in die eerste 30 kilometer nog niet voluit te gaan. De hoogste wattages ontwikkel je sowieso op de klim en als je dan een zwakker moment kent, doe je gegarandeerd niet meer mee voor de mooie plekken. Het is ongeveer een kwartier klimmen en sommige stukken kennen echt een steile hellingsgraad. Ik rijd met een relatief klein verzet voor een tijdrit, maar dat is echt wel een vereiste om die steile klim goed op te rijden."

"Plaatsen 1 en 2 liggen volgens mij al vast", aldus Campenaerts. "Alleen de volgorde moet nog bepaald worden door Dumoulin of Dennis, daarna zijn er veel kanshebbers op die derde stek. Of een medaille mogelijk is? Tja, dat moet echt alles meezitten. In de eerste plaats hoop ik gewoon de beste Belgische prestatie ooit in een tijdrit neer te zetten (lacht). Nu draagt Yves Lampaert die titel met een zevende stek op het WK in Qatar, ik hoop beter te doen en de top zes in te duiken."

Dumoulin: "Ik wil weer wereldkampioen worden"

Tom Dumoulin gaat bij het wereldkampioenschap tijdrijden op precies dezelfde manier van start als hij begin mei deed met de Giro. "Toen had iedereen de mond vol van de titel die ik had te verdedigen, terwijl ik zelf met de gedachte begon om te proberen weer te winnen en ervan te genieten. Dat is nu hier in Innsbruck niet anders. Ik hoop weer wereldkampioen te worden", blikte de Nederlander in Hall im Tirol vooruit op zijn race tegen de klok over een afstand van 52,5 kilometer.

Terugkijkend naar het jaar waarin hij slechts vier keer zijn regenboogtrui kon dragen in een koers, vertelde de hardrijder van Team Sunweb dat de status van 's werelds beste tijdrijder hem met trots heeft vervuld. "Het is mooi geweest, hoewel ik niet veel mijn trui heb kunnen tonen. Van Annemiek van Vleuten weet ik dat zij tijdens haar trainingen op de tijdritfiets ook de regenboogtrui aan heeft, omdat ze er zo trots op is. Dat heb ik niet gedaan. Ik vond dat zelf op training toch een beetje apart."

Dumoulin tipt de Rohan Dennis als de andere grote kanshebber. "Op papier krijgen we een tweestrijd tussen ons twee. Maar wat zegt dat? Ik herinner me van het WK in Richmond dat het podium op voorhand vaststond. Tony Martin, Rohan Dennis en Tom Dumoulin zouden erop staan. Uiteindelijk ontbraken we alle drie. Dus kan ik niet zo veel met de favorietenrol. We zien het morgen wel."

ZLM Tour komt terug

De ZLM Tour (2.1) wordt in 2019 weer verreden. Dat meldt de nieuwe organisatie in een persbericht. Woensdag 19 juni tot en met zondag 23 juni vindt de wedstrijd in Zeeland en Noord-Brabant plaats. Libéma Profcycling en hoofdsponsor ZLM Verzekeringen gaan de wedstrijd organiseren nadat de rittenkoers in 2018 geen editie kende. De topsprinters moeten zich in de ZLM Tour kunnen voorbereiden op de Tour de France. Het exacte routeschema wordt later bekend. Philippe Gilbert (met drie zeges in 2009, 2011 en 2014 recordhouder), Sep Vanmarcke (2016) en Nuyens Nuyens (2004) prijken op de erelijst, net als onder meer Mark Cavendish (2012) en André Greipel (2015). De Portugees José Gonçalves won de voorlopig laatste editie in 2017.

De koers ontstond uit de Teleflex Tour en heette later ook Ster der Beloften en Ster Elektrotoer.