KOERS KORT. Volgt Fuglsang zichzelf op in de Ruta del Sol? - Scheldeprijs krijgt editie voor vrouwen

Scheldeprijs krijgt in 2023 ook een editie voor vrouwen

Op 29 februari is er de Omloop, gevolgd door Gent-Wevelgem (29 maart), Dwars door Vlaanderen (1 april), Ronde van Vlaanderen (5 april) en de Brabantse Pijl (15 april). Al deze koersen van Flanders Classics worden op die dagen zowel voor vrouwen als mannen georganiseerd. En daar zal in 2023 nog een koers bijkomen, want dan zal er ook een vrouwenwedstrijd komen onder de noemer van de Scheldeprijs.

“Het vrouwenwielrennen is enorm geëvolueerd de afgelopen jaren”, stak koersdirecteur en oud-renster Patsy Maegerman van wal. “Ikzelf was zo’n twintig jaar geleden nog actief als renster, nu ga ik dit seizoen aan de slag als koersdirecteur tijdens de vrouwenkoersen van Flanders Classics. Ik hoop zo ook opnieuw mijn steentje bij te dragen in de promotie van het vrouwenwielrennen.”

“Ik werd door Griet Langedock, organisator van Gent-Wevelgem, aangetrokken als koersdirecteur van de vrouwenkoers. Dat beviel me en toen ik de vraag kreeg om die functie voor alle koersen van Flanders Classics waar te nemen, heb ik toegehapt.”

“Dat men nu de handen in elkaar slaat met KPMG is fantastisch”, legde Langedock uit. “Deze dag is eigenlijk een mijlpaal in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen. Er is nu een firma die de kop opsteekt en enkel maar wil sponsoren in de dameskoersen. Uniek en nooit gezien. Het is de start van iets moois.”

De media-aandacht voor het vrouwenwielrennen is de laatste jaren ook enorm gestegen. “En dit komt onze sport enkel maar ten goede”, besloot Maegerman. “Wij hebben de media nodig om alles verder te promoten. En de organisatoren doen er alles aan om van hun wedstrijden een boeiend geheel te maken.”

Flanders Classics wil met partner KPMG het vrouwenwielrennen nog verder promoten

Dinsdag werd in de gebouwen van KPMG de samenwerking met Flanders Classics toegelicht. KPMG, een internationale netwerk van audit- en adviesverlening, wil samen met Flanders Classics het vrouwenwielrennen promoten. Voorlopig zijn er, met de Omloop, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl, vijf vrouwenkoersen binnen Flanders Classics. In 2023 zal ook de Scheldeprijs een vrouweneditie krijgen.

“Wij willen met Flanders Classics alvast de eerste stap zetten om het vrouwenwielrennen een bijkomend duwtje in de rug te geven en het geheel verder te professionaliseren”, legde Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, uit. “We zochten een partner en zijn zo uiteindelijk bij KPMG uitgekomen.”

“Wij zijn snel mee op de wagen gesprongen”, reageerde Stefanie Pauwels van KPMG. “Met Flanders Classics hadden we enkele raakvlakken. Een eerste was dat wij sport ook hoog in ons vaandel dragen. Daarnaast ligt in dit project de focus op vrouwen en we zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen voor de verdere promotie van de dameskoersen.”

“We willen het vrouwenwielrennen met deze samenwerking ook meer visibiliteit geven”, ging Van Den Spiegel verder. “Nu komen onze Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem rechtstreeks op televisie. Graag hadden wij dat ook voor onze andere wedstrijden gezien. Die worden nu wel gestreamd. Het kan ook niet dat in de huidige tijd sommige damesteams zich moeten omkleden bij particulieren, terwijl de mannen over riante bussen beschikken. We voorzien zo in aparte kleedruimten. Graag trekken we ook het prijzengeld op maar het belangrijkste, en dat vinden de rensters zelf ook, is de promotie van hun sport. De rest komt dan wel vanzelf. Dat doen we al door de vrouwen zoveel mogelijk over dezelfde parcoursen als de mannen te sturen. Zo krijgen de vrouwen ook al veel aandacht van de wielerfans.”

Volgt Fuglsang zichzelf op in de Ruta del Sol?

Het peloton koerst deze week niet alleen in de Portugese Ronde van de Algarve, maar vanaf woensdag ook in Spanje. Jakob Fuglsang (Astana) pakte de eindzege vorig jaar en gaat ook nu op zoek naar eindwinst in de Ruta del Sol (2.Pro). Vijfvoudig eindwinnaar en recordhouder Alejandro Valverde is er weliswaar niet bij, de Deen mag tegenstand verwachten van Marc Soler en Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain-McLaren) en nog een rist outsiders.

Tim Wellens kroonde zich tot eindwinnaar in 2018, droeg ook vorig jaar na zijn ritzege in de openingsrit en in de tijdrit drie dagen de leiderstrui, maar moest uiteindelijk in de bergrit naar Granada het onderspit delven. Hij verloor toen ruim drie minuten en de leidersplaats. Finaal zou hij als negende finishen in het eindklassement. Wellens kiest dit jaar niet voor de Ruta del Sol, maar voor de Ronde van de Algarve. Belgen om naar uit te kijken zijn Dylan Teuns, al goed op dreef in de Ronde van Valencia, Harm Vanhoucke, Sander Armée, Oliver Naesen, Loïc Vliegen en Jan Bakelants.

De kans lijkt klein dat één van hen meedoet voor de eindzege, al is Dylan Teuns, vijfde in Valencia dan wel de uitzondering tussen die Belgen. Vraag is of hij zijn eigen kans mag gaan of dat hij ploegmaat Mikel Landa moet helpen in deze rittenkoers waar toch vooral veel hoogtemeters worden bedwongen en weinig kansen voor sprinters, wellicht slechts één, zijn en een slottijdrit zijn laatste zeg kan hebben.

Jakob Fuglsang is titelverdediger. De Deen kwam enkele weken terug in een mediastorm terecht toen een geheim rapport werd gelekt waarin hij gelinkt werd aan de Italiaanse dopingdokter Ferrari. Uiteindelijk liep het verhaal met een sisser af en werd geen onderzoek ingesteld naar hem en zijn ploegmaat Alexey Lutsenko. Toch zal hij in Spanje ongetwijfeld vragen krijgen over dit onderwerp en spookt het mogelijk door zijn hoofd tijdens de koers. Of wie weet geeft het hem net dat extra tikkeltje vuur tijdens de koers. Vorig jaar toonde hij zich oppermachtig met zijn team, ploegmaat Ion Izagirre finishte als tweede, Pello Bilbao werd ook nog eens vierde, al rijdt die laatste nu wel voor Bahrain-McLaren.

Tegenstand mag hij verwachten van het duo Marc Soler en Enric Mas van Movistar. Alejandro Valvarde, nochtans vijf keer eindwinnaar, is immers niet van de partij en start in de UAE Tour. Hulp mogen zij verwachten van onze landgenoot Jurgen Roelandts. Mitchelton-Scott had vorig jaar met Simon Yates een stevige tegenstander voor Fugslang, maar ook de Brit is er nu niet bij en dus rekent de Australische formatie op Jack Haig, die tweede werd na Tadej Pogacar in de Ronde van Valencia. Verder vaardigt Bahrain-McLaren een sterk blok af met Bilbao, Landa en Teuns. AG2R heeft Oliver Naesen in de rangen, recht blijven is de boodschap deze keer voor onze landgenoot na twee tuimelpertes in Valencia, maar zal Pierre Latour uitspelen voor het klassement. En wie weet kunnen Brandon McNulty, David de la Cruz en Aleksander Vlasov verrassen.

Heel wat smaakmakers kleuren affiche in Ronde van de Algarve

De 46e Ronde van de Algarve kan uitpakken met een sterk deelnemersveld. Eindwinnaar van vorig jaar Tadej Pogacar is er weliswaar niet bij, met tweevoudig winnaar Geraint Thomas, Remco Evenepoel, Miguel Angel Lopez, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Mathieu van der Poel en Elia Viviani staan er genoeg andere sterren aan de start.

De Ronde van de Algarve had de voorbije jaren concurrentie van de Ronde van Oman, de Ruta del Sol en de UAE Tour, maar dit seizoen werd de Ronde van Oman van datum verplaatst, en later ook afgeblazen wegens het overlijden van de sultan, waardoor heel wat klassieke renners nu wel afreizen naar Portugal om zich klaar te stomen op het openingsweekend.

Tadej Pogacar pakte vorig jaar zijn eerste grote zege in Portugal, maar kiest nu voor de UAE Tour. De strijd om het eindklassement zal wellicht gevoerd worden tussen Geraint Thomas, eindwinnaar in 2015 en 2016, en diens ploegmaat Michal Kwiatkowski (winnaar in 2014). Verder mag verwacht worden dat Remco Evenepoel zich in de strijd zal gooien, temeer er een slottijdrit staat gepland die hem goed moet liggen, net zoals Miguel Angel Lopez, al zal de Colombiaanse klimmer dan wel veel tijd moeten nemen in de bergetappe(s).

Uitkijken wordt het ook naar Vincenzo Nibali, Luis Leon Sanchez, Maximilian Schachmann, en wie weet kan Tim Wellens ook verrassen in zijn eerste koers van het seizoen.

Sprinters krijgen twee dagen hun kans. Fabio Jakobsen meet zich met zijn oude ploegmaat Elia Viviani, Cees Bol, Edward Theuns, Alexander Kristoff, Tom Van Asbroeck en Danny van Poppel. Voorts zijn er twee bergritten en kan Remco Evenepoel eens zien wat hij waard is in de afsluitende tijdrit van 20,3 km tegen Rohan Dennis, Stefan Küng, Lennard Kämna en Yves Lampaert om een paar namen te noemen.

Finaal is het uitkijken naar het heroptreden van Mathieu van der Poel na het WK veldrijden in Dübendorf en onze landgenoten, Evenepoel werd al genoemd, maar ook nog Greg Van Avermaet, Tim Wellens, Philippe Gilbert, Xandro Meurisse, afgelopen weekend nog rit- en eindwinnaar van de Ronde van Murcia, Yves Lampaert, Jasper Stuyven als grote namen en wie weet kan neoprof Ilan Van Wilder zich al eens tonen.