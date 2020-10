KOERS KORT. Volgende week nieuwe operatie voor Jakobsen - Vanbilsen niet naar Giro Redactie

01 oktober 2020

09u26 0

Volgende week nieuwe operatie voor Jakobsen

Fabio Jakobsen ondergaat volgende week een nieuwe operatie aan zijn gezicht. De 24-jarige Nederlander viel begin augustus zwaar na een aanraking in de sprint met zijn landgenoot Dylan Groenewegen. Jakobsen was even in levensgevaar en liep veel breuken op aan het gezicht.

De averij is nog niet helemaal hersteld, liet Patrick Lefevere gisteren weten in Extra Time Koers. De manager van Deceuninck-Quick.Step gaf wat extra info rond de huidige toestand van zijn renner. “Op 8 oktober wordt Fabio opnieuw geopereerd en worden er implantaten in zijn kaken gestoken. Maar er is nog veel werk. Mentaal heeft hij het nog heel moeilijk.”

Cofidis haalt zieke Vanbilsen uit selectie

Kenneth Vanbilsen moet forfait geven voor de Ronde van Italië, die zaterdag begint. De 30-jarige renner maakte deel uit van de oorspronkelijke selectie van acht maar moet vanwege ziekte afhaken, zo bevestigt zijn team Cofidis.

De Franse ploeg zegt dat Vanbilsen “ziek” is maar benadrukt dat hij negatief heeft getest op corona. Zijn plaats in de groep wordt ingenomen door de Duitser Marco Mathis. De Italiaan Elia Viviani is de kopman van het team.