KOERS KORT. Vliegen wint in Frankrijk - Gilbert zit opnieuw op de fiets - Pidcock wint slotrit en eindklassement Giro voor beloften Redactie

06 september 2020

17u05 0

Loïc Vliegen pakt de bloemen

De 26-jarige Loïc Vliegen (Circus-Wanty Gobert) heeft de 34ste editie van de Tour du Doubs (Fra/1.1) op zijn naam geschreven. Na 200 kilometer tussen Morteau en Pontalier haalde Vliegen het voor de Eritreeër Biniam Ghirmay Hailu en de Fransman Aurélien Paret-Peintre. Op de erelijst volgt Vliegen de Zwitser Stefan Küng op.

Gilbert zit opnieuw op de fiets

Philippe Gilbert (38) heeft voor het eerst opnieuw op de fiets gereden, een week na zijn valpartij in de eerste rit van de Ronde van Frankrijk. De kopman van Lotto Soudal liep daarbij een breukje op in de linkerknie.

“Ik ben blij hier op de Col d’Èze te zijn”, stelt de revaliderende Gilbert in een filmpje op Instagram. “Ik moet toegeven dat dit niet de eenvoudigste beklimming is. Ik denk dat de pijn één ding is, maar de vastberadenheid is een ander. De motivatie is er, ik hoop snel terug in competitie aan te treden. Ik trok er voor het eerst opuit met de fiets, een uur en een kwartier. Ik ben hier fier op en dit is slechts een begin.”

Rosa loopt sleutelbeenbreuk op bij val in Tour

De Italiaan Diego Rosa heeft moeten opgeven tijdens de achtste etappe in de Ronde van Frankrijk. De renner van Arkéa-Samsic liep bij een valpartij een sleutelbeenbreuk op, zo bevestigde zijn team.

Eerder op de dag moesten de Fransen William Bonnet (Groupama-FDJ) en Lilian Calmejane (Total Direct Energie), en de Italiaan Giacomo Nizzolo (NTT) al opgeven.

Pidcock zet puntjes op de i in ‘Baby Giro’

In de slotrit van de Ronde van Italië voor beloften heeft Tom Pidcock z'n derde etappe gewonnen. De Brit haalde het in Aprica voor onze landgenoot Henri Vandenabeele. Pidcock is ook eindwinnaar van de ‘Baby Giro’, de eerste Brit in de geschiedenis van de beloftenkoers.

💗@Tompid (@TrinityRacing_ ) vince il Giro d'Italia Giovani U23 @EnelGroupIT 2020!



💗@Tompid (@TrinityRacing_ ) wins the 2020 Giro d'Italia Giovani U23 @EnelGroupIT!#giroditaliau23 #girogiovani2020 pic.twitter.com/P46GliQlvL Giro d'Italia Giovani Under 23(@ giroditaliau23) link