KOERS KORT. Vlasov wint Ventoux-challenge - Serge Pauwels aan de kant met virale infectie - Jonge Verschaeve wint in Frankrijk



Redactie

06 augustus 2020

Vlasov de beste op de Ventoux

Russisch kampioen Aleksandr Vlasov (Astana Pro Team) heeft donderdag de Mont Ventoux Dénivelé Challenge gewonnen, een Franse eendagskoers van het niveau 1.1. Bovenop de ‘Reus van de Provence’ haalde hij het voor de Australiër Richie Porte (Trek-Segafredo) en de Fransman Guillaume Martin (Cofidis). De Colombianen Nairo Quintana en Miguel Angel Lopez haalden de top vijf niet.

De Mont Ventoux Dénivelé Challenge was nog maar aan zijn tweede editie toe, maar vernieuwde wel zijn parcours: de renners moesten niet één keer maar tweemaal de mythische Mont Ventoux temmen, zij het de eerste keer slechts tot Chalet Reynard. In de aanloop naar de slotbeklimming bleek Garikoitz Bravo de sterkste van een kopgroep van acht die werd gekortwiekt door de ploegen van de twee Colombiaanse favorieten: Quintana (Arkéa Samsic) en Lopez (Astana).

Het bleek echter niet Lopez maar Aleksandr Vlasov die de vooruitgeschoven pion was bij Astana, want vijf kilometer voor de finish ging hij op de ‘kale’ stroken van de Ventoux in de achtervolging op de anticiperende Guillaume Martin. Hij deed zo de favorietengroep ontploffen. Terwijl Vlasov op en over Martin ging, kon enkel Richie Porte nog een poging doen om het gaatje op de 24-jarige Russische kampioen te dichten. Maar Vlasov bleek duidelijk de sterkste en hield zijn achtervolger af met achttien seconden.

Pierre Latour werd achter Martin vierde, Fabio Aru vijfde. Quintana en Lopez, respectievelijk achtste en twaalfde, konden niet uitblinken. Voor Vlasov is het al de tweede zege van het seizoen. In het voorjaar won hij een etappe met aankomst boven in de Ronde van de Provence. Eerder deze week sloot hij de Route d’Occitanie af op de derde plaats in het eindklassement. Zijn eerstkomende doel wordt de Ronde van Lombardije.

Pauwels moet rentree uitstellen door virale infectie

Serge Pauwels (36) zal nog even moeten wachten op de hervatting van zijn wielerseizoen. Hij sukkelt met een virale infectie, zo maakte zijn team CCC bekend. CCC benadrukt dat er geen sprake is van Covid-19.

Normaal gezien zou Pauwels morgen aan de start verschijnen van de Ronde van de Ain. Maar dat blijkt niet mogelijk gezien de lichte infectie, zo stelt Max Testa, ploegdokter bij CCC. Ook het Critérium du Dauphiné (12-16/08) komt nog te vroeg. “Serge was goed op weg om deze week zijn seizoen te hernemen”, aldus Testa.

“Recent sukkelde hij echter met onverklaarbare vermoeidheid, waarop we hem onderzochten. Volgens de testresultaten heeft Serge last van een lichte virale infectie, gelukkig niet iets om ons zorgen over te maken, maar hij moet wel verstek laten gaan voor de Ronde van de Ain en het Critérium du Dauphiné. Hij heeft herhaaldelijk negatief getest op Covid-19, op dat vlak is er dus geen reden tot ongerustheid. Maar nu moeten we meer dan ooit zeker zijn dat onze renners gezond zijn, vooraleer ze in de koersomgeving terechtkomen. We zullen Serges herstel opvolgen en hem terugzien aan de startlijn zodra hij daar klaar voor is.”

Pauwels wil zo snel mogelijk weer koersen. “Ik voelde me tot enkele dagen geleden goed op stage in Toscane. Ik keek er naar uit om deze week aan de start te verschijnen van de Ronde van de Ain. Hoewel dit een ontgoocheling is, ben ik toch blij dat het niet iets is waar ik me zorgen om moet maken. Na een korte rustperiode kan ik de training hervatten en eindelijk weer koersen.”

Viktor Verschaeve wint in Ronde van Savoie Mont Blanc

Viktor Verschaeve (22) heeft in Frankrijk de tweede etappe in Le Tour de Savoie Mont Blanc gewonnen. De jonge Belg van het Lotto U23-team haalde het in Valfréjus na ruim 97 kilometer van de Amerikaan Gavin Mannion. Onze landgenoot Maxim Van Gils - ook van de beloftenploeg van Lotto-Soudal - werd derde. Aan de streep had Verschaeve een bonus van 15 seconden. In het algemeen klassement rukt hij op naar een 8ste plaats. Er staan nog drie ritten op het programma.

Deceuninck-Quick.Step met Alaphilippe en Bennett naar Sanremo

Deceuninck - Quick.Step start zaterdag met een ijzersterk team in Milaan-Sanremo. Met de Fransman Julian Alaphilippe heeft het de winnaar van vorig jaar in de rangen en met de Ier Sam Bennett heeft de Belgische formatie een mooie troef om uit te spelen in de sprint. Ook de Luxemburger Bob Jungels, de Tsjech Zdenek Stybar, de Deen Kasper Asgreen en Tim Declercq rijden ‘La Primavera’.

De topfavorieten voor het eerste monument van het seizoen zijn Wout van Aert (Jumbo-Visma), Caleb Ewan (Lotto Soudal) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix). “We starten dit jaar niet als favoriet”, geeft ploegleider Davide Bramati toe. “We hebben al andere renners gezien die hun topvorm etaleerden en zaterdag ook voor de winst zullen gaan. Maar we zijn zelf uiteraard ook heel gemotiveerd en gaan vol voor een goed resultaat.”

“Het wordt dit jaar een heel andere koers. Het parcours is gewijzigd, de hitte in augustus zal zijn rol spelen en we rijden met ploegen van maar zes renners, wat het moeilijk maakt de wedstrijd te controleren. We verwachten een dynamisch en agressief wedstrijdverloop.”

