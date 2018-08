KOERS KORT. Viviani triomfeert opnieuw in Cyclassics Hamburg - Teleurgestelde Kittel op zoek naar verklaring voor vormcrisis Wielerredactie

Tweede ritzege op rij voor Holler in Hongarije, Belletti pakt eindzege

Nikodemus Holler (Bike Aid) heeft voor de tweede op rij gezegevierd in de Ronde van Hongarije (2.1). De Duitser haalde het na 128 km in Kazincbarcika voor Matteo Moschetti (Polartec-Kometa) en de Pool Kamil Malecki (CCC Sprandi Polkowice). De eindzege gaat naar de Italiaan Manuel Belletti (Androni Giocattoli-Sidermec).

De laatste rit was voer voor sprinters en ondanks nog enkele pogingen op het eind, van Charles Planet (Team Novo Nordisk) en Maximilian Kuen (MY Bike-Stevens), zou er gesprint worden voor de zege. Die sprint werd evenwel ontsierd door een massale valpartij in de laatste bocht. Het was Holler die zich het behendigst toonde en zijn tweede zege op rij boekte. Eerste landgenoot werd Jelle Donders op een 17de plaats.

Het eindklassement in Hongarije gaat naar de 32-jarige Belletti. Hij telt 27 tellen voorsprong op de Pool Kamil Malecki. Het is voor de Italiaan zijn 15de profzege, zijn eerste eindklassement in een rittenkoers.

Elia Viviani wint voor het tweede jaar op rij Cyclassics Hamburg

De Italiaan Elia Viviani (Quick-Step Floors) heeft de 21ste editie van de Cyclassics Hamburg (WorldTour) op zijn naam geschreven. Na 216,4 kilometer in en om Hamburg was Viviani de snelste in een massaspurt voor de Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en de Noor Alexander Kristoff (UAE Emirates). De Italiaan won vorig jaar ook al in Hamburg.

Vijf renners verzorgden de vlucht van de dag in Hamburg: de Spanjaard Garcia (Bahrain), de Italiaan De Marchi (BMC), de Rus Shalunov (Gazprom), de Pool Gradek (CCC) en de Colombiaan Anacona (Movistar). Het kwintet reed een maximale voorsprong van drie minuten bij elkaar, maar werd op 18 kilometer van de aankomst toch opnieuw teruggegrepen.

Een groep met onder meer Tiesj Benoot (Lotto Soudal), Jan Bakelants (AG2R), Dylan Teuns (BMC) en oud-winnaar Alexander Kristoff (UAE Emirates) ging vervolgens in de aanval, maar het kwam in de slotkilometers - zoals steeds in Hamburg - allemaal opnieuw samen. In de sprint was Viviani voor het tweede jaar op rij de snelste.

Johan Museeuw is de enige Belgische winnaar op de erelijst. De West-Vlaming won de Cyclassics in 2002.

Teleurgestelde Kittel op zoek naar verklaring voor vormcrisis

Marcel Kittel is bezig aan misschien wel het slechtste seizoen uit zijn wielerloopbaan. Vorig seizoen was hij nog een van de meest succesvolle renners in het peloton, maar nu is het kommer en kwel voor de Duitser. De renner van Katusha-Alpecin zal vandaag zelfs niet meer van start gaan in de slotrit van de BinckBank Tour.

Kittel won dit seizoen nog twee etappes in Tirreno-Adriatico, maar daarna kwam hij in een neerwaartse spiraal. In de Tour de France finishte de topsprinter in de elfde rit buiten de tijdslimiet en in de BinckBank Tour kneep hij gisteren in de remmen. "Ik ben erg teleurgesteld dat ik de BinckBank Tour moet verlaten", schrijft Kittel op Instagram. "Ik zal hiervoor bekritiseerd worden, maar ik zoek naar een oorzaak."

Vormcrisis

Kittel kan zijn slechte vorm moeilijk verklaren. "Het was een ongelofelijk moeilijk seizoen tot dusver en ik had gehoopt om hier enkele dingen goed te maken. Ik begon goed met een tweede plek in de openingsrit, maar daarna ging het niet beter. Ik weet niet wat er momenteel aan de hand is. Ik werk hard, maar uiteindelijk gaat het sinds april altijd mis en ken ik een terugval."

Volgende week hoopt Kittel het een en ander goed te maken in zijn thuisronde. "Ik start volgende week met een positief gevoel in de Deutschland Tour. Ik heb alvast een extra rustdag voor de eerste rit in Koblenz."

Lucasz Owsian nieuwste aanwinst van opvolger BMC

Na zeven seizoenen bij het procontinentale CCC Sprandri Polkowice maakt de 28-jarige Pool Lucasz Owsian komend jaar met CCC en Continuum Sports de overstap naar de WorldTour, zo maakte BMC bekend.

Continuum Sports is de organisatie achter de huidige BMC-ploeg, die volgend seizoen als CCC door het leven zal gaan na het afhaken van de hoofd- en naamsponsor. CCC Sprandri Polkowice is dan weer de procontinentale ploeg die de licentie van BMC overneemt. Eerder werd al bekendgemaakt dat Greg Van Avermaet er komend seizoen de kopman zal zijn.

"Het is altijd een droom geweest om in de WorldTour te mogen koersen", vertelde Owsian in een eerste reactie. "Ik kijk ernaar uit te leren van renners zoals Van Avermaet."

Pascal Eenkhoorn boekt ritzege in Colorado

De Nederlander Pascal Eenkhoorn heeft de derde etappe in de Colorado Classic gewonnen. De eerstejaarsprof van Team LottoNL-Jumbo was na een rit over 162 kilometer in Denver de snelste van een uitgedund peloton.

De Colombiaan Edwin Avila eindigde als tweede en de Amerikaan Gavin Mannion kwam als derde over de streep. Mannion leidt in het klassement. Zondag (Amerikaanse tijd) is opnieuw in Denver de vierde en laatste etappe.