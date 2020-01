KOERS KORT. Viviani rijdt Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen - Cavendish mogelijk in enkele voorjaarskoersen De wielerredactie

10 januari 2020

Viviani rijdt Gent-Wevelgem en Ronde van Vlaanderen, en mikt in Tokio op pistesucces

Elia Viviani begint deze maand aan zijn avontuur bij zijn nieuwe team Cofidis, nadat hij overkwam van Deceuninck-Quick Step. De 30-jarige Italiaan verdedigt de kleuren van zijn team in onder meer Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen, en mikt op het WK in Berlijn en de Olympische Spelen in Tokio op pistesucces.

Cofidis onthulde vandaag het (voorlopige) programma van Viviani. De Italiaan trapt zijn seizoen af in Australië, met de Tour Down Under, de Towards zéro race Torquay en de Cadel Evans Great Ocean Road Race. Nadien volgen de Ronde van Oman, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo. In België mikt Viviani op de Driedaagse Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Na Eschborn-Frankfurt vat de Cofidis-renner tot slot de Ronde van Italië, Zwitserland en Frankrijk aan.

Viviani mikt daarnaast ook op succes op de baan. De Italiaan, die in 2016 in Rio in het omnium het goud veroverde, wil zijn kunstje graag overdoen in Tokio, waar de Spelen eind juli starten. Eerst, eind februari, staat ook nog het WK baanwielrennen in Berlijn op zijn planning.

‘Cav’ op onze wegen in het voorjaar?

Mark Cavendish start het seizoen voor zijn nieuwe team Bahrain-McLaren op in het Midden-Oosten, met achtereenvolgens de Ronde van Saudi-Arabië (4-8/2), de Ronde van Oman (11-16/2) en de UAE Tour (23-29/2). Ook Tirreno-Adriatico (11-17/3) en Milaan-Sanremo (21/3) staan op zijn programma. Daarna zakt ‘Cav’ mogelijk af naar ons land voor enkele (Vlaamse) voorjaarsklassiekers. Welke werd nog niet gespecifieerd. Bedoeling is ook om hem in juli een nieuwe gooi te laten doen naar het ritzegerecord (34) van Eddy Merckx in de Tour. Cavendish zelf staat momenteel op 30. (JDK)