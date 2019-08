KOERS KORT. Viviani past voor WK op de weg - Stuyven op stage in Zwitserland Redactie

13 augustus 2019

12u03 1

Elia Viviani past voor het WK in Yorkshire. De Italiaan die zich afgelopen weekend tot Europees kampioen op de weg kroonde, bevestigde dat aan La Gazzetta dello Sport. Volgens de 30-jarige sprinter is het parcours te lastig. “Ik ben geen superman. Ik wil ervoor gaan, maar weet dat het niet mogelijk is om voor de zege mee te strijden. Het zou stom zijn om te denken dat ik er ook in fysieke topconditie aan de start kan staan.”

Viviani mikt in plaats van het WK op de EuroEyes Cyclassics in Hamburg op 25 augustus en de Bretagne Classic in Plouay op 1 september. Daarna gaat de stekker er even uit en gaat Viviani vol voor het Europese kampioenschap op de piste.

De Bie op stage in Vogezen, Stuyven in Zwitserland

Sean de Bie verblijft deze week op stage in de Vogezen. Hij overweegt na zijn zware val op training in Italië om op het einde van de maand weer in competitie uit te komen. * Jasper Stuyven bereidt het najaar voor in het Zwitserse Sankt-Moritz. Vandaar reist hij onmiddellijk door naar de Ronde van Duitsland (29/8 tot 1/9). (EVL)

Astana trekt Colombiaanse beloftenkampioen aan

Harold Tejada Canacue (22), de Colombiaanse kampioen bij de beloften, debuteert volgend seizoen als prof bij Astana. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen. De Colombiaan komt over van het continentale Medellin en werd dit jaar in eigen land kampioen bij de U23 op de weg en tegen de klok. Bij de profs finishte hij in de top twintig in de Ronde van Colombia (2.1).

We welcome @haroldtejada1 as neo-pro rider from January 1st, 2020 at Astana Pro Team!

Also, we wish Harold a good luck at @tourdelavenir 2019!



Read more: https://t.co/rkY2d2JpiO#AstanaProTeam pic.twitter.com/K7Md0DMXzv Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Piccoli wint in Utah

De Canadees James Piccoli (Elevate-KHS) heeft de 5,3 km lange proloog in de Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Op een geaccidenteerd parcours in het skioord Snowbird Resort was hij vijf seconden sneller dan de Amerikaan Lawson Craddock. De Roemeen Serghei Tvetchov werd op zes seconden derde. Ben Hermans, de enige Belg in koers, zette de elfde tijd neer. Hermans was achttien seconden trager dan Piccoli. Die boekte zijn tweede profzege, na een rit in de Ronde van Taiwan (2.1) in maart van dit jaar.

Kiel Reijnen verlengt contract Trek-Segafredo

Kiel Reijnen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Trek-Segafredo. Hij ligt nu vast tot eind 2021, zo maakte het WorldTourteam bekend. Reijnen, 33, is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Trek. De Amerikaan, teamgenoot van Jasper Stuyven en Edward Theuns, boekte sprintzeges in de USA Pro Challenge (2014, 2015) en de Ronde van Utah (2015, 2016).

In de klassiekers wordt hij uitgespeeld als wegkapitein. “Hij is een loyale en hardwerkende ploegmaat die zich ontwikkelt tot een goeie wegkapitein”, stelt teammanager Luca Guercilena. “Hij is iemand op wie je altijd kan rekenen om gaten te dichten, het peloton te mennen of drinkbussen te gaan halen. Maar schrijf hem niet af in groepssprinten. Hij heeft nog steeds een goeie punch.”