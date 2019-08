KOERS KORT. Viviani past voor WK op de weg - Stuyven op stage in Zwitserland - Nizzolo wint in Burgos Redactie

13 augustus 2019

15u00 2

Belgisch kampioen Tim Merlier wint Heusden koers

Tim Merlier (Corendon-Circus) heeft Heusden koers, een kermiskoers in het Oost-Vlaamse Heusden, over 168 kilometer (23 ronden) gewonnen. De 26-jarige Belgische kampioen was in een sprint met tien sneller dan Roy Jans en Wesley Van Dyck. Merlier won maandag ook al het dernycriterium van Wilrijk en volgt Benjamin Verraes op als laureaat in Heusden.

Giacomo Nizzolo sprint naar zege in Burgos

Giacomo Nizzolo heeft de openingsrit in de 41ste Ronde van Burgos (cat. 2.BC) op zijn naam gebracht. De 30-jarige Italiaan van Dimension Data toonde zich na 162 kilometer de sterkste op een hellende finish. Hij haalde het voor de Spanjaard Alex Aranburu en de Roemeen Eduard Grosu, die op vijf seconden strandde. Nizzolo is ook de eerste leider.

Jezus Ezquerra, Roy Goldstein, Jokin Aranburu, Diego Sevilla en Stepan Kuriyanov kleurden de etappe met een vroege vlucht. Die werd onder impuls van Movistar en Ineos in de afdaling van de Alto del Castillo teniet gedaan, al bleef met Ezquerra nog één renner voorop. Hij werd op 7 kilometer van de finish opgeraapt, nadat het peloton nog werd opgeschrikt door een valpartij. De tweede en laatste beklimming van de Alto del Castillo, de finish lag op de top, 900 meter aan 6,1 procent, zou beslissend zijn. Punchers waren aan zet en Alex Aranburu leek het te halen, maar hij werd alsnog geremonteerd door Nizzolo.

Voor Nizzolo is het den derde overwinning van het seizoen, na ritzeges in de Ronde van Oman (2.BC) en de Ronde van Slovenië (2.BC). In zijn eerste Tour moest hij tijdens de twaalfde etappe afstappen, nadat hij daags voordien ten val was gekomen. Hij hervatte de competitie in de Prudential Ride in Londen op 4 augustus. Met Wanty-Gobert neemt één Belgische ploeg deel aan de Ronde van Burgos. Met Bart De Clercq, Thomas Degand en Jérôme Baugnies bij Wanty en Kris Boeckmans en Bert De Backer bij het Franse Vital Concept zijn er in totaal vijf Belgische deelnemers.

CCC verlengt contract van Jonas Koch

De Duitser Jonas Koch zal ook in 2020 en 2021 het shirt van wielerploeg CCC dragen. Het Poolse WorldTourteam maakte de contractverlenging bekend. De 26-jarige Koch, bij CCC ploegmaat van onder meer Greg Van Avermaet en Serge Pauwels, is een sprinter die eerder deze maand het puntenklassement won in de Ronde van Oostenrijk (2.1). Hij greep er enkele keren nipt naast een ritzege. Eind juni werd hij zevende in Halle-Ingooigem.

“Jonas heeft dit seizoen goed gepresteerd in enkele eendagskoersen, waaronder de Ardense klassiekers. We zagen zijn potentieel ook met een top tien in Halle-Ingooigem. Jonas heeft bewezen een goede sprint te hebben. Hij heeft nog een lange toekomst voor zich en we kijken ernaar uit om samen stappen te zetten in de komende twee jaar”, aldus teambaas Jim Ochowicz.

Maarten Wynants (Jumbo-Visma) ontwricht schouder bij val

Maarten Wynants (Jumbo-Visma) heeft een ontwrichte schouder opgelopen bij een val in de tweede etappe van de BinckBank Tour. Wynants kwam bij de passage in Gistel, na 58 kilometer koers in de rit Blankenberge-Ardooie, ten val samen met onder andere Kristoffer Lawless (Team Ineos). Wynants werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar men een ontwrichte schouder vaststelde bij de renner.

Greipel niet van start in Heusden Koers

Heusden Koers is met een kwartier vertraging van start gegaan om 14.15 uur zonder spurtbom André Greipel. De renner van Arkéa was de publiekstrekker van het officieuze wereldkampioenschap van de kermiskoersen maar wou eerst eer betuigen aan zijn ex-ploegmaat Lotto renner Bjorg Lambrecht.

De jonge renner kwam vorige week bij een val om het leven in de Ronde van Polen en werd deze ochtend begraven in Knesselare. Greipel woonde er de uitvaart bij en droeg mee de kist. Hij beloofde de organisatie om daarna naar Heusden af te zakken. Maar door de enorme massale belangstelling in Knesselare, raakte Greipel niet meer tijdig weg. In Heusden werd de start nog even uitgesteld maar daarna toch in gang gevlagd door Belgisch kampioene Jesse Vandenbulcke.

Viviani past voor WK

Elia Viviani past voor het WK in Yorkshire. De Italiaan die zich afgelopen weekend tot Europees kampioen op de weg kroonde, bevestigde dat aan La Gazzetta dello Sport. Volgens de 30-jarige sprinter is het parcours te lastig. “Ik ben geen superman. Ik wil ervoor gaan, maar weet dat het niet mogelijk is om voor de zege mee te strijden. Het zou stom zijn om te denken dat ik er ook in fysieke topconditie aan de start kan staan.”

Viviani mikt in plaats van het WK op de EuroEyes Cyclassics in Hamburg op 25 augustus en de Bretagne Classic in Plouay op 1 september. Daarna gaat de stekker er even uit en gaat Viviani vol voor het Europese kampioenschap op de piste.

De Bie op stage in Vogezen, Stuyven in Zwitserland

Sean de Bie verblijft deze week op stage in de Vogezen. Hij overweegt na zijn zware val op training in Italië om op het einde van de maand weer in competitie uit te komen. * Jasper Stuyven bereidt het najaar voor in het Zwitserse Sankt-Moritz. Vandaar reist hij onmiddellijk door naar de Ronde van Duitsland (29/8 tot 1/9). (EVL)

Astana trekt Colombiaanse beloftenkampioen aan

Harold Tejada Canacue (22), de Colombiaanse kampioen bij de beloften, debuteert volgend seizoen als prof bij Astana. Hij ondertekende een contract voor twee seizoenen. De Colombiaan komt over van het continentale Medellin en werd dit jaar in eigen land kampioen bij de U23 op de weg en tegen de klok. Bij de profs finishte hij in de top twintig in de Ronde van Colombia (2.1).

We welcome @haroldtejada1 as neo-pro rider from January 1st, 2020 at Astana Pro Team!

Also, we wish Harold a good luck at @tourdelavenir 2019!



Read more: https://t.co/rkY2d2JpiO#AstanaProTeam pic.twitter.com/K7Md0DMXzv Astana Pro Team(@ AstanaTeam) link

Piccoli wint in Utah

De Canadees James Piccoli (Elevate-KHS) heeft de 5,3 km lange proloog in de Ronde van Utah (cat. 2.BC) gewonnen. Op een geaccidenteerd parcours in het skioord Snowbird Resort was hij vijf seconden sneller dan de Amerikaan Lawson Craddock. De Roemeen Serghei Tvetchov werd op zes seconden derde. Ben Hermans, de enige Belg in koers, zette de elfde tijd neer. Hermans was achttien seconden trager dan Piccoli. Die boekte zijn tweede profzege, na een rit in de Ronde van Taiwan (2.1) in maart van dit jaar.

Kiel Reijnen verlengt contract Trek-Segafredo

Kiel Reijnen heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis bij Trek-Segafredo. Hij ligt nu vast tot eind 2021, zo maakte het WorldTourteam bekend. Reijnen, 33, is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Trek. De Amerikaan, teamgenoot van Jasper Stuyven en Edward Theuns, boekte sprintzeges in de USA Pro Challenge (2014, 2015) en de Ronde van Utah (2015, 2016).

In de klassiekers wordt hij uitgespeeld als wegkapitein. “Hij is een loyale en hardwerkende ploegmaat die zich ontwikkelt tot een goeie wegkapitein”, stelt teammanager Luca Guercilena. “Hij is iemand op wie je altijd kan rekenen om gaten te dichten, het peloton te mennen of drinkbussen te gaan halen. Maar schrijf hem niet af in groepssprinten. Hij heeft nog steeds een goeie punch.”