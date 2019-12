KOERS KORT. Viviani kopman bij Cofidis in Tour Down Under - Dlamini geopereerd aan arm De wielerredactie

28 december 2019

Viviani voert Cofidis aan in Tour Down Under

Kenneth Van Bilsen maakt deel uit van de selectie van Cofidis voor de Tour Down Under (21-26 januari). Het Franse wielerteam komt voor het eerst in elf jaar aan de start van de Australische rittenkoers. Kopman is Elia Viviani, voor de Italiaan wordt het zijn eerste wedstrijd in Cofidis-outfit. De voorbije twee jaar won Viviani voor Deceuninck-Quick.Step telkens een etappe in de Tour Down Under.

De selectie van Cofidis voor de Tour Down Under: Elia Viviani (Ita), Simone Consonni (Ita), Fabio Sabatini (Ita), Nathan Haas (Aus), Mathias Le Turnier (Fra), Marco Mathis (Dui), Kenneth Van Bilsen (Bel).

Zuid-Afrikaan Dlamini geopereerd aan arm

Nicholas Dlamini is in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad met succes geopereerd aan zijn gebroken arm. Dat heeft zijn team NTT, zoals Dimension Data voortaan door het leven gaat, zaterdag laten weten. De 24-jarige Zuid-Afrikaan liep de blessure vrijdag op, toen hij tijdens een traininsgrit in het Nationaal Park Tafelberg hardhandig werd opgepakt door bewakers.

Dlamini hield aan het voorval, waarvan beelden snel viraal gingen, een gebroken linkerarm over. “Nicholas herstelt voorlopig verder”, klinkt het bij het team. “Een update volgt later.”