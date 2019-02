KOERS KORT. Viviani is Gaviria te snel af in UAE Tour - Degrendele snel uitgeschakeld in sprint op WK De wielerredactie

28 februari 2019

Nicky Degrendele overleeft zestiende finales sprint niet op WK baanwielrennen

Nicky Degrendele is op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszkow uitgeschakeld in de zestiende finales van het onderdeel sprint. Degrendele verdedigt later dit WK haar wereldtitel in de keirin, maar de Kristallen Fiets kwam ook aan de start van de sprint. Dat bracht haar echter weinig succes op. Degrendele klokte in de kwalificaties met 11.237 slechts de 26e tijd van 33 deelnemers, en moest daardoor in de zestiende finales strijden tegen een sterke concurrente, de Duitse Emma Hinze.

Hinze, die in de kwalificaties de zevende tijd had geklokt en woensdag samen met Duitsland nog brons had behaald in de teamsprint, schakelde in die zestiende finale vervolgens Degrendele uit. De West-Vlaamse heeft in de aanloop naar dit WK een conditionele achterstand opgelopen door een zware val tijdens een meeting in de buurt van Parijs, waarbij ze een hersenschudding opliep.

Viviani wint vijfde rit in UAE Tour

Elia Viviani heeft zijn gram gehaald in de UAE Tour. De Italiaan van Deceuncink-Quick.Step won de vijfde rit met aankomst in Khor Fakkan na een massasprint. Fernando Gaviria en Marcel Kittel werden tweede en derde. Voor Viviani is het zijn derde overwinning van het seizoen na een eerdere etappezege in de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Rit vijf van de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werd in het emiraat Sjarjah afgewerkt. Voor de vierde rit op rij reden Stepan Kurianov (Gazprom - Rusvelo) en Charles Planet (Team Novo Nordisk) een groot deel van de 181 kilometer tussen Sjarjah en Khor Fakkan voorop, deze keer samen met respectievelijk twee en één ploegmaat. Maar nadat Kurianov de strijd aan de tussensprints naar zich toe had getrokken, lieten ze zich weer inlopen.

Een heuvel in de laatste tien kilometer van de rit bracht geen enkele van de sprinters in verlegenheid, en dus trok een compact peloton naar de finish voor een massasprint. Lotto Soudal was de hele rit erg actief in dienst van de Australiër Ewan, ritwinnaar op woensdag, en zette in de laatste aanloop naar de sprint dominant een trein op. Maar in de slotkilometer zou Ewan niet meer aan het front te zien zijn.

Voor de tweede keer in deze UAE Tour trok de Noor Alexander Kristoff van thuisploeg UAE-Team Emirates de sprint in gang voor zijn Colombiaanse ploegmaat Gaviria, maar ditmaal kon die dat werk net niet afmaken met de ritzege. Aanvankelijk leken Marcel Kittel en Sam Bennett voor de grootste dreiging te gaan zorgen, maar helemaal aan het eind plaatste Elia Viviani nog een kattensprong die hem naar zijn derde zege van dit seizoen en de elfde voor zijn ploeg loodste.

In het klassement zijn er geen verschuivingen van belang. De Sloveense leider Roglic (Team Jumbo-Visma) trekt met een voorsprong van 21 seconden op zijn belangrijkste concurrent Alejandro Valverde naar de zesde etappe, een bergrit waarvan de finish na een vlakke aanloop op 1475 meter hoogte getrokken ligt bovenop Jebel Jais.

Sören Kragh Andersen moet ziek afzeggen, ook Rowe niet van start

Sören Kragh Andersen is ziek en start zaterdag niet in de Omloop Het Nieuwsblad. De 24-jarige Deen wordt in de selectie van Team Sunweb vervangen door Johannes Fröhlinger. De Australiër Michael Mathews is de kopman van het team. Hij krijgt de steun van Fröhlinger, Sörens broer Asbjörn Kragh Andersen, Roy Curvers, Casper Pedersen, Martijn Tusveld en onze landgenoot Jan Bakelants.

Ook bij Team Sky een streep door de rekening want daar geeft Luke Rowe verstek. De Brit kampte deze week ook met ziekteverschijnselen en moet rust nemen. Team Sky riep geen vervanger op. “Ik ben deze week ziek geweest, dus helaas moet ik de koersen dit weekend op TV bekijken”, schrijft de Sky-renner. “Ik vind het heel jammer deze wedstrijden te moeten missen, maar ik moet vooruit kijken en weer fit worden.”

Had some illness this week so unfortunately I’ll be watching this weekends racing on the tv. Gutted but got to look forward and get healthy for Paris nice 👌🏻 good luck @TeamSky boys let rip 👊🏻 Luke Rowe(@ LukeRowe1990) link

Van Avermaet: “Heb vertrouwen in mijn ploeg voor de klassiekers”

Joseph Bruyère, ‘Nesten’ Sterckx en Peter Van Petegem. De drie namen die voor Greg Van Avermaet een doel op zich vormen in de Omloop. De kopman van CCC kan mits een derde overwinning naast de recordhouders in de wedstrijd komen. De olympische kampioen is naar eigen zeggen klaar voor de seizoensopener op Vlaamse wegen. “Ik voel me goed in de aanloop naar deze wedstrijd”, zegt hij in een persbericht van zijn team. “Ik denk tijdens de winter en de eerste wedstrijden altijd aan de klassiekers, dus het is leuk dat de eerste wedstrijd er nu aankomt. Mijn vorm is zoals hij moet zijn. Bovendien was ik in de voorbereidingskoersen onder de indruk van mijn ploegmaats. Een goed teken voor de klassiekers.”

Die ploegmaats luisteren in de Omloop naar de namen van Schär, Van Hoecke, Van Hooydonck, Van Keirsbulck, Ventoso en Wisniowski. “Het is de eerste klassieke campagne van deze ploeg, maar ik heb er vertrouwen in. De helft van de ploeg rijdt en traint bijna dagelijks op deze wegen. Dus als team moeten we ons in Vlaanderen zeker comfortbal voelen”, aldus Van Avermaet.

Kuurne-Brussel-Kuurne is zoals eerder bekendgemaakt niet aan Van Avermaet besteed dit jaar. “Dat is meer een wedstrijd voor pure sprinters”, zegt ploegleider Valerio Piva. “We hebben de beslissing gemaakt om Greg niet te laten rijden en andere renners een kans te geven om een resultaat neer te zetten. Dat zijn Pawel Bernas, Kamil Gradek en Josef Cerny. Het is in Kuurne sowieso moeilijk om massasprint te ontlopen, dus willen wij de koers hard maken en met één van onze renners in een kleinere groep naar de aankomst trekken.”

Evenepoel heeft oproep voor motards: “Sta niet stil waar wij rijden”

Remco Evenepoel likt zijn wonden één dag na zijn valpartij in de UAE TOUR. Onze 19-jarige landgenoot bij Deceuninck-Quick.Step kwam in zijn eerste WorldTour-wedstrijd ten val en liep daarbij flinke schaafwonden op. Van een breuk is geen sprake. Evenepoel stelde zijn fans op zijn sociale media gerust, maar gaf daarbij ook te kennen dat hij toch graag wat meer respect tegenover het peloton zou willen. “Shit happens. Valpartijen en motoren maken deel uit van het wielrennen. Graag wil ik toch even kwijt dat motards iets meer respect voor het peloton moeten tonen. Als wij aan de rechterkant van de weg rijden, sta dan niet stil aan de rechterkant alstublieft.”

Oud-winnaar Michael Valgren Andersen verkent het parcours morgen

De winnaar van de laatste editie van de Omloop Het Nieuwsblad, Michael Valgren Andersen, verkent morgen met Team Dimension Data de laatste 65 kilometer van het parcours van de Belgische openingsklassieker. “We trekken met zeven renners op pad. Diezelfde mannen staan ook op de deelnemerslijst van de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Iedereen ‘dubbelt’ dus bij ons”, stelt sportdirecteur Jean-Pierre Heynderickx.

“Ik vind de verkenning best belangrijk. Zeker de finale, de laatste 65 kilometer, zeg maar. Daar zitten nieuwe stukken in het parcours, in vergelijking met de vorige editie. In koersen als de Omloop is parcourskennis heel belangrijk. Bovendien is het een ultieme test voor het materiaal en om het gevoel te krijgen met de Vlaamse kasseien en wegen. Noem deze verkenning onze ‘finishing touch’ in aanloop naar de start in Gent.”

Edvald Boasson Hagen en Michael Valgren Andersen worden bij het kransje der favorieten gezet. “Beiden waren actief in de Ronde van de Algarve. Boasson Hagen won daar de inleidende tijdrit en pakte daarnaast nog twee toptienplaatsen. Michael Valgren Andersen is ook goed bezig en zal er alles aan doen om voor een tweede keer op rij de Omloop te winnen. Trouwens niet veel renners deden hem dat voor.”

Naast Valgren en Boassan Hagen heeft Dimension Data met Julien Vermote ook een Belgisch hangijzer in het vuur. Verder komen ook Giacomo Nizzolo, Rasmus Tiller, Yaco Venter en Lars Bak aan de start van het openingsweekend.

Teuns aan de start bij Bahrain-Merida

Ook de ploeg van Bahrain-Merida voor het openingsweekend is bekend. De wielerformatie uit het Midden-Oosten heeft in de Omloop een plaats vrij voor Dylan Teuns. De heuvelspecialist probeert het voor de tweede keer in de seizoensopener na zijn debuut in 2015 (38ste). Verder steunt Bahrain-Merida op kopmannen Matej Mohoric en Sonny Colbrelli. Luka Pibernik, Ivan Garcia Cortina, Kristijan Koren en Grega Bole zijn de andere namen. Op Teuns na dubbelt iedereen. Onze landgenoot wordt voor Kuurne-Brussel-Kuurne vervangen door Valerio Agnoli.