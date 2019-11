KOERS KORT. Vinokourov-Kolobnev vrijgesproken voor omkoping - Greipel naar Israel Cycling Academy DMM/LPB

05 november 2019

André Greipel naar Israel Cycling Academy

Na zijn vertrek bij Arkéa Samsic blijft André Greipel ook volgend jaar nog koersen. De 37-jarige Duitser heeft onderdak gevonden bij Israel Cycling Academy. “Ik ben gefocust op de toekomst en nu al gemotiveerd voor 2020", laat hij weten op Twitter. Greipel is met 157 overwinningen de renner met de meeste overwinningen op zijn naam in het huidige profpeloton. Het merendeel daarvan behaalde hij in het shirt van Lotto Soudal. Bij Israel Cycling Academy zette hij z’n krabbel onder een contract van één jaar. “Ik kijk er vooral naar uit om weer op WorldTour-niveau te kunnen koersen”, vertelde Greipel verder in een persmededeling. Israel Cycling Academy rijdt volgend seizoen normaal de licentie over van Katusha-Alpecin.

Just focused on the future. Already fully motivated for 2020.

Ich schaue nur nach vorn. Und für 2020 voll motiviert in eine sportliche Zukunft im Peloton. pic.twitter.com/nAOQeZBudM Andre Greipel(@ AndreGreipel) link

Vinokourov en Kolobnev vrijgesproken voor vermeende omkoping

Alexander Vinokourov en Alexander Kolobnev zijn door de rechter van Luik vrijgeskopen voor vermeende omkoping in Luik-Bastenaken-Luik. Het duo zou de koers aan elkaar verkocht hebben. Vinokourov bekende ooit een lening van 150.000 euro verstrekt te hebben aan Kolobnev, maar meer niet. Na 9 jaar is er nu eindelijk een uitspraak: de rechter van de correctionele rechtbank in Luik spreekt beide renners vrij wegens een gebrek aan bewijzen.

Vinokourov won in 2010 voor de tweede keer Luik-Bastenaken-Luik. Naast Kolobnev stond ook Valverde toen op het podium. Op enkele honderden meters voor de aankomst in Ans zou Vinokourov de zege gekocht hebben van Kolobnev, meenden de aanklagers. Hij zou 150.000 euro aan Kolobnev aangeboden hebben om geen eindsprint aan te gaan. Het onderzoek naar de corruptie steunde op mailverkeer tussen de twee renners en op de stortingen van 100.000 en 50.000 euro, in juli en december 2010, tussen de Monegaskische bankrekening van Vinokourov en de Zwitserse bank van Kolobnev.

Zesdaagse nog zes jaar langer in ‘t Kuipke en eerbetoon aan Sercu

De Stad Gent heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met de organisatoren van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent. De Zesdaagse vindt ook de komende zes jaar plaats in ‘t Kuipke. Dit jaar worden bovendien voor het eerst enkel biologisch afbreekbare bekers gebruikt.

De 79ste editie van de Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent vindt plaats van 12 tot en met 17 november 2019. Voor het eerst zullen geen plastic bekers meer gebruikt worden, maar wel biologisch afbreekbare bekers. Er werden maar liefst 170.000 bekers besteld. De Stad sloot ook een nieuwe overeenkomst met organisator Golazo. Het wielerevenement vindt de komende zes jaar zeker plaats in ‘t Kuipke.

“De Zesdaagse, Gent en ‘t Kuipke zijn ontegensprekelijk verbonden met elkaar. En dat erfgoed moet gekoesterd worden. Ik vond het dan ook belangrijk om een nieuwe overeenkomst af te sluiten met de organisatoren voor de volgende zes jaar. Ik kijk al uit naar nog minstens zes jaar lang baanwielrenplezier van de bovenste plank.”, aldus de Gentse Schepen van Sport.

Als eerbetoon aan Patrick gaat de ploegkoers op vrijdag dit jaar bovendien door als de ‘Memorial Patrick Sercu’. Niet toevallig het belangrijkste onderdeel tijdens de Zesdaagse én het nummer waar de wielerlegende als actieve renner ontelbare keren in uitblonk. V

Tom Meeusen twee jaar bij Group Hens-Maes Containers

Veldrijder Tom Meeusen zet zijn carrière vanaf begin 2020 verder bij Group Hens-Maes Containers. De Kempenaar tekende een contract voor twee jaar. Gisteren raakte al bekend dat de aflopende verbintenis van de bijna 31-jarige Meeusen bij Corendon-Circus, de ploeg van Mathieu van der Poel, niet zou worden verlengd. Met Group Hens-Maes Containers vond hij meteen een nieuwe werkgever vanaf 1 januari 2020. Meeusen zal op nieuwjaarsdag debuteren in de GP Sven Nys in Baal.

“Voor de eerste keer in mijn profcarrière, die in 2010 begon, krijg ik bij Group Hens-Maes Containers de kans om mijn voorbereiding op het seizoen helemaal zelf uit te stippelen”, legt Meeusen uit. “Ik wil de komende jaren graag gebruik maken van de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. Maar mijn zomerprogramma zelf mogen samenstellen is iets waar ik al jaren van droom. Ik ben een typische crosser, dus voel ik me het best offroad. Via de mountainbike wil ik graag de beste versie van mezelf terugvinden. Vanaf de eerste ontmoeting voelde ik vertrouwen bij Group Hens-Maes Containers. De rol van underdog ligt me perfect, dus ik ga die positie optimaal uitspelen om mijn palmares verder op te blinken. Ik wil de broers Christophe en Philip Roodhooft enorm bedanken voor de mogelijkheden die ze mij de voorbije seizoenen boden om mee te dingen naar goede prestaties.”

Op de erelijst van Meeusen prijken onder meer twee Wereldbekerzeges (Kalmthout 2010 en Nommay 2014), vier overwinningen in de Superprestige en drie in de GVA/Bpost/DVV Trofee. Op het BK haalde hij zilver (in 2015) en brons (in 2010). Zondag eindigde Meeusen in de SP-cross van Ruddervoorde als achtste, op 2,5 minuten van ploegmaat Van der Poel.

Ganna denkt aan werelduurrecord in de toekomst

Filippo Ganna is op recordjacht. De jonge Italiaan van Team Ineos reed afgelopen weekend het baanrecord in de individuele achtervolging van de tabellen. Ganna liet over 4 kilometer een tijd van 4'02"647 noteren. De tijdrijder laat daarmee de onbreekbaar gewaande grens van 4 minuten mogelijk worden, al zit Ganna ook met nog een ander record in z’n hoofd.

De Italiaan verklaarde bij La Gazzetta dello Sport ook het werelduurrecord te willen aanvallen in de toekomst. Dat record staat nu op naam van Victor Campenaerts. Onze landgenoot reed in april van dit jaar 55 kilometer en 89 meter ver in één uur tijd. Een concrete datum heeft Ganna nog niet in z’n hoofd. Een plan wel en dat maakt dat een werelduurrecordpoging nog niet voor meteen is.

“Voor ik er voor wil gaan, moet ik eerst over het uithoudingsvermogen beschikken en daarom moet ik een grote ronde rijden. Dat wil ik graag, maar dat is aan de ploeg”, zegt Ganna in de Italiaanse sportkrant. Gezien de weelde bij Team Ineos lijkt dat volgend jaar zeker al niet de Tour te worden voor Ganna. Met de Giro en de Vuelta zijn er wel twee alternatieven. Verderop in 2020 de 23-jarige Italiaan - die op het WK tijdrijden in Yorkshire naast Rohan Dennis en Remco Evenepoel op het podium stond - vol voor een medaille op de Olympische Spelen.