KOERS KORT. Vinokourov en Kolobnev begin mei eindelijk gehoord - Teuns fit voor Harelbeke - Deceuninck-Quick.Step maakt selectie bekend

Dylan Teuns (Bahrain-Merida) fit voor E3 BinckBank Classic

Dylan Teuns raakt dan toch tijdig fit voor de E3 BinckBank Classic van aanstaande vrijdag. De renner van Bahrain-Merida haalde het einde van Milaan-Sanremo niet wegens ziekte, maar verschijnt in Harelbeke weer aan de start. Het Bahreinse team maakte vandaag ook zijn selectie bekend voor de E3 Binckbank Classic en Gent-Wevelgem.

Selectie E3 Binckbank Classic: Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Heinrich Haussler, Ivan Cortina, Jan Tratnik, Dylan Teuns en Kristijan Koren.

Selectie Gent-Wevelgem: Sonny Colbrelli, Matej Mohoric, Heinrich Haussler, Ivan Cortina, Jan Tratnik, Luka Pibernik en Marcel Sieberg.

Moreno Hofland en Daniel McLay vormen speerpunten bij EF Education First

EF Education First rekent in de Driedaagse Brugge-De Panne op de Nederlander Moreno Hofland en de Brit Daniel McLay als kopmannen. Sep Vanmarcke komt pas vanaf de E3 Harelbeke in actie.

“Hofland en McLay worden toch uitgespeeld als het tot een massasprint komt”, geeft sportdirecteur Ken Vanmarcke mee. “Vraag is hoe de wind zal staan en of er überhaupt wind zal zijn. Ik denk niet dat er veel afscheiding zal komen tussen de Kemmelberg en het aansnijden van de plaatselijke ronden. Ook al zit de befaamde passage aan De Moeren daarin.”

“Wie wil strijden voor de zege zal een hele dag wakker moeten zijn. Komt het tot een sprint dan piloteren we McLay en Hofland”, meldt Ken Vanmarcke.

Marcel Kittel en kersvers vader Jens Debusschere zijn kopmannen bij Katusha Alpecin

Marcel Kittel zakt nog eens af naar België. Morgen staat de Driedaagse Brugge-De Panne op zijn agenda. Daarna volgt voor de Duitser de Scheldeprijs. In 2016 en 2017 won Kittel de korte rit in lijn De Panne-De Panne van de driedaagse alsook de Scheldeprijs. Hij is trouwens recordhouder qua overwinningen in de Scheldeprijs met zeges in 2012, 2013, 2014, 2016 en 2017. Jens Debusschere is de tweede snelle man binnen Katusha Alpecin voor Brugge-De Panne.

“Jens is pas vader geworden. Er is dus een pak stress van zijn schouders gevallen en vader worden kan altijd een extra motivatie zijn om uit te pakken. Maar als Marcel Kittel aangeeft dat hij in een superdag is, dan gaat alle aandacht naar hem toe”, stelt sportdirecteur Dirk Demol. “We staan met een sterk team aan de start. Spijtig genoeg komt deze Brugge-De Panne te snel voor onze andere Belg, Jenthe Biermans. Die viel in Nokere Koerse en was out met een hersenschudding. Hij staat wel in de kern voor de E3 Harelbeke.”

“Met Smit, Haller, Hollenstein, Kuznetsov en Tanfield heb ik een ploeg die in de breedte sterk is. Ik verwacht dan ook dat mijn renners zich laten zien. De meeste teams komen met hun sprinters naar Brugge afzakken. En wat betreft de weersvoorspellingen zie ik op het eerste zicht niet al te veel gebeuren op De Moeren. Er wordt immers nauwelijks wind voorspeld en dan ook nog eens niet van de zijkant. Aan waaiers zullen we ons niet moeten verwachten, al weet je nooit.”

Vinokourov en Kolobnev begin mei eindelijk gehoord

Alexander Vinokourov en Alexander Kolobnev zullen op 7 mei gehoord worden door de rechtbank van Luik. De twee ex-wielrenners worden beschuldigd van wedstrijdfixing. Vinokourov zou in 2010 zo’n 150.000 euro betaald hebben aan Kolobnev om Luik-Bastenaken-Luik te mogen winnen. Het gerecht beschikte over e-mails die dat bevestigen, maar uit gerechtelijk onderzoek in Nice bleek dat de e-mails mogelijk vervalst waren. Vandaar dat de zaak (weer) werd uitgesteld. Beide heren worden nu dus op 7 mei gehoord door de rechtbank van Luik. Nadien hebben de advocaten tot 26 augustus de tijd om hun schriftelijke verdediging in te leveren. De zaak zal finaal worden behandeld op 10 september.

Renshaw maakt rentree na zware aanrijding

Mark Renshaw (Dimension Data) viert morgen in de Driedaagse Brugge-De Panne (WorldTour) zijn terugkeer in het wielerpeloton. De 36-jarige Australiër werd eind december in eigen land op training aangereden door een auto en liep daarbij een bekkenbreuk op. De Driedaagse Brugge-De Panne wordt zijn eerste wedstrijd van het seizoen.

“Ik kijk er heel erg naar uit te starten in Brugge”, legde Renshaw uit in een persbericht van zijn team. “Ik heb enorm hard gewerkt om terug op niveau te komen, en dit vroeger dan de dokters verwacht hadden. Eindelijk kan mijn seizoen beginnen.”

Renshaw zal in zijn eerste wedstrijd vermoedelijk vooral in dienst rijden van Giacomo Nizzolo. De Italiaanse spurtbom, die dit seizoen al won in de Ronde van Oman, is samen met Reinardt Janse van Rensburg het speerpunt van Dimension Data.

Zwitsers kampioen Steve Morabito loopt bekkenbreuk op

Steve Morabito (Groupama-FDJ) kwam gisteren niet aan de start van de Ronde van Catalonië (WorldTour). De Zwitserse kampioen was zondag gevallen op training en liep daarbij een bekkenbreuk op. Dat maakte zijn team vandaag bekend. De 36-jarige Morabito moet niet geopereerd worden, maar moet wel twintig dagen rust in acht nemen.

Deceuninck-Quick.Step maakt teams bekend voor Vlaams drieluik,

Deceuninck-Quick Step heeft zijn selecties bekendgemaakt voor het belangrijke Vlaamse drieluik Driedaagse Brugge-De Panne (woensdag), E3 Harelbeke (vrijdag) en Gent-Wevelgem (zondag).

In de Driedaagse Brugge-De Panne (WorldTour), sinds vorig jaar een eendagskoers, is spurtbom Elia Viviani de kopman van de blauwhemden. De Italiaanse kampioen won vorig jaar al in De Panne en krijgt onder meer Bob Jungels, de Luxemburgse winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne, mee in steun.

Twee dagen later wacht de E3 Harelbeke (WorldTour), oftewel de Quick Step-race bij uitstek. De manschappen van Patrick Lefevere wonnen in zeventien deelnames liefst zes keer in de mini-Ronde van Vlaanderen. Speerpunten vrijdag in de E3 zijn Philippe Gilbert, de voorbije twee jaar tweede, Zdenek Stybar, winnaar van de Omloop Het Nieuwsblad, Belgisch kampioen Yves Lampaert en opnieuw Jungels.

Zondag tot slot mikt Elia Viviani op weerwraak in Gent-Wevelgem (WorldTour). De Italiaan huilde vorig jaar tranen met tuiten na zijn tweede plaats, na Peter Sagan. Viviani kan op de steun van onder meer Gilbert, Lampaert en Stybar rekenen.

Selectie Driedaagse Brugge-De Panne:

Kasper Asgreen (Den), Fabio Jakobsen (Ned), Bob Jungels (Lux), Iljo Keisse (BEL), Michael Morkov (Den), Florian Sénéchal (Fra), Elia Viviani (Ita)

Selectie E3 Harelbeke:

Kasper Asgreen (Den), Tim Declercq (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Bob Jungels (Lux), Yves Lampaert (BEL), Florian Sénéchal (Fra), Zdenek Stybar (Tsj)

Selectie Gent-Wevelgem:

Philippe Gilbert (BEL), Fabio Jakobsen (Ned), Iljo Keisse (BEL), Yves Lampaert (BEL), Maximiliano Richeze (Arg), Zdenek Stybar (Tsj), Elia Viviani (Ita)

Giro start in 2021 op Sicilië

De Ronde van Italië start in 2021 op Sicilië. De deelnemers aan de Italiaanse rittenkoers gaan volgend jaar ook al naar het eiland in de Middellandse Zee, dan voor drie ritten. Sicilië wil zich nadrukkelijk profileren als fietseiland en organiseert daarom na 42 jaar bovendien weer eens de Ronde van Sicilië, van 3 tot en met 6 april.

De autoriteiten hebben een contract voor drie jaar gesloten met RCS Sport, de organisator van de Giro. Onderdeel van de overeenkomst, die vandaag werd bekendgemaakt, is dat de grote Italiaanse ronde de komende twee jaar weer naar Sicilië komt. De afgelopen twee edities voerde het parcours van de Giro ook over Sicilië, met aankomsten op de Etna. Dit jaar wordt het eiland gemeden. De komende editie start op 11 mei met een tijdrit door Bologna.

De Ronde van Sicilië werd in 1907 voor het eerst gehouden. Beppe Saronni, tweevoudig winnaar van de Giro, schreef in 1977 de laatste editie op zijn naam. Drie jaar eerder won Roger De Vlaeminck.

Bergkoning uit Ronde van San Juan is betrapt op epo

De Argentijnse wielrenner Daniel Zamora (32) heeft een positieve dopingtest afgelegd. Eind januari is hij tijdens de Ronde van San Juan in eigen land betrapt op epo-gebruik, zo bevestigt de UCI.

Zamora kroonde zich tot bergkoning en eindigde als twaalfde in de eindstand, op 1:39 van eindlaureaat Winner Anacona.

De renner van het continentale Agrupacion Virgen De Fatima kan nog een tegenexpertise aanvragen. Hij riskeert een schorsing van vier jaar.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Argentijn in opspraak komt. In 2014 testte hij, ook in de Ronde van San Juan, “niet-negatief” maar hij kwam ermee weg omdat de rittenkoers toen geen geregistreerde UCI-wedstrijd was.

Vorig jaar werd de winnaar van de Ronde van San Juan, Gonzalo Najar, betrapt op CERA. Hij kreeg vier jaar. Zijn ploegmaat Gaston Javier testte tijdens dezelfde wedstrijd positief op anabole steroïden. Hij is nog altijd voorlopig geschorst.

Geboortedorp eert wielerlegende Coppi met naamswijziging

Ter ere van honderd jaar Fausto Coppi - het Italiaanse wielericoon werd honderd jaar geleden geboren - heeft zijn geboortedorp Castellania een naamswijziging ondergaan. Het piepkleine dorpje (+/- 100 inwoners) heet vanaf gisteravond officieel 'Castellania Coppi'. De regionale raad van Piemonte, de regio waarin Castellania ligt, keurde het voorstel goed.

Heel 2019 staat in de Piemontese gemeente in het teken van Fausto Coppi. Diverse festiviteiten vinden plaats ter nagedachtenis van de wielerheld. Zo zal onder meer een etappe van de Giro Rosa aankomen in Castellania Coppi.

Fausto Coppi was in de jaren '40 en '50 een absolute ster in het mondiale wielrennen. De Italiaan won onder meer tweemaal de Tour (1949 en 1952), vijf keer de Giro (1940, 1947, 1949, 1952 en 1953), vijfmaal de Ronde van Lombardije (1946, 1947, 1948, 1949 en 1954), drie keer Milaan-Sanremo (1946, 1948 en 1949) en Parijs-Roubaix (1950). In 1953 werd hij in het Zwitserse Lugano wereldkampioen.

Coppi stierf op 2 januari 1960 aan de gevolgen van malaria, die hij in het najaar van 1959 had opgelopen in Opper-Volta, het huidige Burkina Faso.