KOERS KORT. Verrassing bij dames op WK mountainbike, Michiels elfde - Kittel dit seizoen niet meer in actie De wielerredactie

08 september 2018

Kittel beëindigt vroegtijdig zijn seizoen

Marcel Kittel rijdt dit seizoen geen koers meer. De Duitse sprinter maakte dat zelf bekend op zijn Facebookpagina. Zijn lichaam is op.

De renner van Katoesja maakt een matig seizoen door. Zijn laatste overwinning dateert van maart, een ritoverwinning in de Tirreno-Adriatico, en in de grote koersen weet hij geen potten te breken. In zijn laatste drie meerdaagse wedstrijden haalde Kittel de finish niet. Hij stapte af in de Tour de France, Binck Bank Tour en de Ronde van Duitsland.

"Sinds de crash in de Tour van 2017 heb ik nooit een goede rustperiode gehad", schrijft Kittel op zijn pagina. "Er was altijd te veel te doen. Ik kijk uit naar een paar weken van rust en keer vervolgens terug op de fiets."

Verrassende winnares WK mountainbike, Michiels elfde

De Amerikaanse Kate Courtney heeft bij de WK mountainbike in het Zwitsere Lenzerheide de titel veroverd op het olympische onderdeel crosscountry. De zege was verrassend, want voor de 22-jarige mountainbikester uit Californië was het de eerste keer dat ze aan het WK voor de elitevrouwen meedeed. Vorig jaar won ze wel de wereldbeker bij de beloften. Onze landgenote Githa Michiels eindigde elfde.

Courtney remonteerde een ronde voor het einde de Deense oud-wereldkampioene Annika Langvad, die lange tijd aan de leiding reed maar na een foutje in het slot uiteindelijk toch tweede werd. Het brons ging naar de Canadese Emily Betty, die de Zwitserse titelverdedigster Jolanda Neff net achter zich hield. Het was 17 jaar geleden dat een Amerikaanse vrouw het WK won.

Githa Michiels mikte op een top tien plaats na haar bronzen medaille op het EK vorige maand. Ze slaagde echter net niet in haar opzet en finishte als elfde. De wedstrijd bij de mannen wordt straks nog gereden.

INCREDIBLE RACE! INCREDIBLE FINISH! 💥@kateplusfatee 🇺🇸 is our 2018 UCI XCO MTB World Champion 🌈 #Lenzerheide2018 pic.twitter.com/j46casCZEg UCI MTB(@ UCI_MTB) link

Einde Vuelta voor Van Baarle

Dylan van Baarle stapt noodgedwongen uit de Ronde van Spanje. De renner van Team Sky heeft nog veel last van de gevolgen van de valpartij van donderdag. De Nederlander kwam net als etappewinnaar Alexandre Geniez ten val door een onoplettende official die overstak net nadat de renners de finish waren gepasseerd.

Van Baarle beëindigde met de nodige moeite de dertiende etappe, een zware bergrit, maar bleek vandaag niet fit genoeg om opnieuw op de fiets te stappen. "Dylan voelde zich erg stijf vanochtend en is niet meer in staat om verder te gaan", zei teamarts Neil Heron. "Hij wordt nu nader onderzocht. Hij heeft in ieder geval een bloeduitstorting in zijn lies omdat hij op zijn stuur terecht kwam. Om die pijn te verlichten nam hij op de fiets een andere houding aan waardoor er elders weer klachten zijn ontstaan, met name in de bilspieren."

Van Baarle was uiteraard teleurgesteld. "Ik had gehoopt dat behandeling de klachten zou doen verminderen, maar vanochtend was de pijn nog net zo hevig. Lopen gaat al moeilijk, op deze manier heeft verder gaan geen zin'', meldde de Nederlands kampioen tijdrijden op de website van zijn ploeg. "Het is jammer, maar ik moet nu vooral vooruitkijken. Door een dag niet te fietsen zal ik me hopelijk al iets beter voelen."

Malucelli viert in China

Matteo Malucelli (Androni Giocattoli-Siderme) heeft de eerste etappe van de Tour of China I gewonnen. De 24-jarige Italiaan was in de straten van Jintang Huaizhou de rapste in de massasprint. Zijn landgenoten Jakub Mareczko en Marco Benfatto strandden op de dichtste ereplaatsen. Malucelli is uiteraard de eerste leider.