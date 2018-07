KOERS KORT. Verliezer van de dag Tom Dumoulin krijgt er ook nog een tijdstraf bovenop - Lutsenko is baas in Oostenrijk Redactie

12 juli 2018

Tijdstraf voor Tom Dumoulin

Tom Dumoulin heeft na de zesde etappe van de Tour de France ook nog 20 seconden straftijd gekregen. Daardoor is hij nog verder weggezakt in het algemeen klassement. De kopman van Sunweb staat nu negentiende op 1:23 van geletruidrager Greg Van Avermaet.

De rit naar de Mûr-de-Bretagne verliep al tamelijk desastreus voor de Nederlandse favoriet. In de aanloop naar het steile slotklimmetje stond hij ineens stil met een gebroken spaak in zijn voorwiel. Teamgenoot Simon Geschke gaf hem snel zijn voorwiel, waardoor Dumoulin de rit kon vervolgen en op volle snelheid in de achtervolging ging op het voorste peloton. Daarbij reed hij iets te lang vlak achter de wagen van zijn ploegleider. Voor dat 'stayeren' gaf de wedstrijdjury hem de tijdstraf.

Dumoulin kreeg geen aansluiting meer met de voorste renners en arriveerde als 46e op 53 seconden van de Ierse etappewinnaar Dan Martin.

Van Vleuten neemt leiderstrui over in Giro Rosa

Annemiek van Vleuten (Mitchelton-Scott) nam de roze leiderstrui van de Ronde van Italië voor vrouwen over van haar ploeggenote Amanda Spratt. De Nederlandse haalde op de zevende dag zwaar uit in een klimtijdrit.

Van Vleuten is regerend wereldkampioene in het tijdrijden, en gaf haar titel extra kleur in de klimtijdrit naar La Lanzada-Alpe Gera di Campo Moro, goed voor duizend te overwinnen hoogtemeters tijdens vijftien kilometer en stukken tot boven de tien procent. Ze reed bijna tweeënhalve minuut sneller dan alle concurrentie omhoog.

De Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman werd tweede, de Nederlandse Lucinda Brand derde. De Australische Spratt verloor daags na haar ritwinst 3:26 op haar Nederlandse ploeggenote, was daarmee vijfde, maar moet wel haar roze trui na één dag weer afstaan.

Morgen staat een vrij vlakke rit op het programma van de Giro Rosa, waarin Jolien D'hoore ondanks een heuvel in de finale mogelijk op zoek kan gaan naar een derde ritzege.

Lutsenko viert in Oostenrijk na monstervlucht, Ben Hermans blijft leider

Alexey Lutsenko (Astana) heeft de zesde rit van de Ronde van Oostenrijk gewonnen. Hij was na een vlucht van meer dan 100 kilometer sneller dan de Sloveen Matej Mohoric. Ben Hermans (Israel Cycling Academy) behoudt zijn rode leiderstrui.

Lutsenko en Mohoric, allebei sinds kort kampioen van hun land, reden honderd kilometer voor de finish in Wenigzell weg uit een ruime kopgroep, met daarbij ook Wout van Aert. Op een bijzonder geaccidenteerd parcours hield het kopduo nadien al de achtervolgers af. Op de hellende aankomst had Mohoric geen antwoord op de versnelling van Lutsenko, die eerder dit jaar de Ronde van Oman won.

Van Aert kwam net voor de klassementsrenners als zevende over de streep. In de groep die kort nadien volgde, zaten Hermans en zijn belangrijkste uitdagers voor eindwinst. De Limburger verzekert zich zo van een extra dag bovenaan het algemene klassement. Zaterdag draait het peloton van de Ronde van Oostenrijk op zijn voorlaatste dag lussen op een erg heuvelend parcours in Sonntagberg.

Ook Tom Meeusen is vader

De babyboom in veldritland gaat intussen onverstoorbaar verder. Enkele dagen na de geboorte van Alexine Albert, de dochter van voormalig wereldkampioen Niels Albert, is vandaag Alix Meeusen ter wereld gebracht. Het dochtertje van Tom Meeusen stelt het goed. Papa en mama maakten het nieuws zelf wereldkundig op hun Twitter-pagina.

Als jij, wij wordt!

➳ Alix Meeusen 🌿

11 juli 2018 ~ 2,685kg ~ 49cm pic.twitter.com/Gv3S0zcQW6 Nina Van Geel(@ NinaVanGeel) link

Reichenbach breekt sleutelbeen en schouderblad

Streep door de rekening voor Groupama-FDJ. Sébastian Reichenbach, de Zwitserse luitenant van Thibaut Pinot, is gisteren op training zwaar ten val gekomen. De Zwitser liep daarbij een gebroken sleutelbeen en schouderblad op en moet minstens drie weken revalideren. FDJ hoopt erop dat Reichenbach na drie weken opnieuw kan trainen. Over een mogelijke datum rond zijn wederoptreden kon het Franse team nog niet communiceren.

De Buyst: “Denk dat Nibali Tour wint”

“Wie de Tour wint? Mijn joker is Vincenzo Nibali”, klonk het bij Jasper De Buyst in een Facebooklive met VTM-journalist Merijn Casteleyn. “Ik heb zo’n voorgevoel dat hij heel goed is. Daarnaast zijn er weinig tijdritkilometers en ook de kasseirit naar Roubaix is in zijn voordeel. En of wij met Lotto-Soudal nog een rit gaan winnen? Ik denk van wel. André Greipel heeft bewezen dat het kan. Morgen en overmorgen heeft hij een nieuwe kans om raak te schieten.”

Sky wil na Van Aert ook Pidcock binnenhalen

U las het in onze dinsdagkrant: ook Team Sky meldde zich voor Wout van Aert. 'Tiens, Van Aert wil in de winter toch blijven crossen', denk je dan.. Geen probleem, zo blijkt. Team Sky komt binnenkort met een nieuw strategisch plan op de proppen. Daarin wil het team van Dave Brailsford de wielersport zo breed mogelijk ondersteunen.

De eerstvolgende jaren nog actief blijven in het veldrijden. Dat is hoe dan ook een van de voorwaarden van wereldkampioen Wout van Aert áls hij - in de voorwaardelijke wijs - vanaf 2020 voor een WorldTourteam zou uitkomen. Geef toe, het voelt best vreemd aan als je dan plots hoort dat ook Team Sky zich meldt voor de Kempenaar. Het Britse topteam associeer je met de grootste rittenkoersen. Dat het team beter wil scoren in het Vlaamse voorjaar en dat Van Aert daartoe kan bijdragen, tot zo ver volgden we ook nog. Maar Sky en onze 'kleine' veldritsport, het lijkt een combinatie die amper te rijmen valt... Tot je hoort dat het team van manager Dave Brailsford in de nabije toekomst een nieuwe strategie wil toepassen.

"Hoe dat concreet zal worden ingevuld, weet ik nog niet", vertelt sportdirecteur Servais Knaven. "Maar het is een feit dat Team Sky, en ook sponsor Sky zelf, de wielersport de komende jaren zo breed mogelijk wil ondersteunen. Naast het wegwielrennen wordt dan gedacht aan de piste, het dameswielrennen, een uitgebreide jeugdwerking, maar dus ook aan het veldrijden. Met Tom Pidcock en nog enkele andere jongeren, zette het veldrijden in Groot-Brittannië de voorbije jaren stappen."

Pidcock. De naam is gevallen. Het 18-jarige talent dat momenteel zowel voor Telenet-Fidea (veldrijden) als Team Wiggins (op de weg) uitkomt, staat dus ook op het verlanglijstje van Team Sky. "Ik denk dat een pak ploegen interesse heeft in Pidcock", vervolgt Knaven. "Dat hij een Brit is, maakt hem voor ons écht interessant. In de eerste plaats op de weg, maar dat kan dus ook in combinatie met het veldrijden."

En met Van Aert zou Brailsford er meteen de wereldkampioen bij hebben. Knaven: "We hebben het voorbije voorjaar de capaciteiten van jullie landgenoot gezien. Ik zou hem er uiteraard graag bij hebben. Dat ik dan ook in de winter in de koude moet gaan staan, heb ik ervoor over. Ik heb trouwens zelf een dochter die crost. Maar nog eens, ik weet niet hoe de onderhandelingen lopen."

Dat Team Sky op dit moment naast Lotto NL-Jumbo, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo, Bahrein-Merida en zijn huidige Veranda's Willems nog een van de zes ploegen is die in de running is, betekent alvast dat ook Van Aert zelf nog geen nee heeft gezegd. (DNR)

Wordt BMC straks CCC?

Twee medeklinkers. Wordt dat het verschil tussen het oude BMC en het nieuwe CCC? De Poolse schoenenfabrikant CCC werd gisteren genoemd als de mogelijke nieuwe sponsor waar BMC manager Jim Ochowicz zo ijverig naar op zoek is.

CCC is geen onbekende in het wielrennen. De Polen zijn al jarenlang sponsor van de gelijknamige ploeg uit de tweede divisie, waar ondermeer Davide Rebellin, na zijn schorsing, een vervolg aan zijn carrière heeft gebreid. Volgens de Franse krant L'équipe heeft CCC de middelen en de ambitie om de leegte op te vullen, die de Zwitserse fietsenfabrikant BMC op het einde van het seizoen gaat laten in de ploeg van Jim Ochowicz. Ochowicz beschikt nu over vijftien miljoen euro, maar mikt op vijfentwintig miljoen. Zonder tien miljoen euro erbij, trekt Ochowicz liever de stekker uit de ploeg. Tien miljoen euro is volgens L'équipe niet teveel gevraagd van CCC.

Het schoenenmerk is blijkbaar in volle expansie en verkoopt zijn producten in zo'n twintig landen in Europa. Jim Ochowicz weigert voorlopig alle commentaar. Hij belooft maandag op de rustdag met meer nieuws te komen over de toekomst van zijn ploeg. Wel zou hij managers hebben gecontacteerd om over rennerscontracten voor 2019 te spreken. Of Greg Van Avermaet, in het geval Ochowicz inderdaad een nieuwe sponsor heeft gevonden, aan boord blijft, is onduidelijk. Het andere scenario is dat Van Avermaet BMC volgt, dat volgend jaar fietsensponsor van Dimension Data wordt. Van Avermaet is eigenaar van een zogenaamde concept store van BMC in het Oost-Vlaamse Eke. (MG)