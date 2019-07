KOERS KORT. Veldritteam Sven Nys krijgt andere naam - Gilbert en Evenepoel vieren terugkeer in competitie in Italië Redactie

17 juli 2019

10u37

Bron: Belga 0

Na overname Fidea gaat veldritteam door als ‘Telenet-Baloise Lions’

De overname van de Belgische verzekeraar Fidea door sectorgenoot Baloise is afgerond. Tot de juridische fusie is voltooid, blijven de twee “nog enige tijd” als aparte entiteiten opereren en blijft de merknaam Fidea behouden, meldt Baloise Insurance. Het veldritteam dat Fidea sponsorde, start het komende seizoen wel al onder de nieuwe vlag en wordt ‘Telenet-Baloise Lions’.

In april had de Zwitserse verzekeringsgroep Baloise Group de overname voor 480 miljoen euro aangekondigd. Ook verzekeraar Ageas, de moeder van AG Insurance, en de Antwerpse bank- en verzekeringsgroep Argenta hadden een bod gedaan op Fidea. Nu Baloise de nodige toestemmingen van de autoriteiten binnen heeft, is de overname rond.

“Baloise Insurance en Fidea blijven nog enige tijd opereren als aparte entiteiten tot de juridische fusie voltooid wordt. Wanneer dat zal zijn is momenteel nog niet bepaald. Tot dan blijft de merknaam Fidea dus behouden”, klinkt het in een persbericht.

Nu kan de integratie starten. Daarbij wil Baloise de sterke punten van Fidea inbedden, klinkt het. “Een eerste zichtbare stap hierin is de sponsoring in het veldrijden. Tijdens het aankomende cyclocrossseizoen neemt Baloise Insurance de sponsoring van de ploeg Telenet-Fidea Lions over en verschijnen zij als Telenet-Baloise Lions aan de start.”

Gilbert en Evenepoel vieren terugkeer in competitie in Italië

Deceuninck-Quick Step komt volgende week met Philippe Gilbert en Remco Evenepoel aan het vertrek van de tweede editie van de Adriatica Ionica, een vijfdaagse rittenkoers in Italië (24-28 juli).

"Het is mijn eerste rittenkoers in meer dan een jaar in Italië", blikte Gilbert vooruit, die liever momenteel de Tour had gereden, maar in laatste instantie afviel. "Een mooie koers om het tweede deel van het seizoen op gang te schieten. Ik heb enkele van mijn grootste zeges in Italië behaald en koers er graag, wil het team helpen en zien hoe mijn conditie ervoor staat."

Ook Remco Evenepoel is er opnieuw bij. De neoprof reed zijn laatste wedstrijden eind juni op het BK en trok vervolgens op hoogtestage. "Ik kijk er naar uit om weer te koersen. Ik weet niet hoe mijn vorm is na de hoogtestage in Livigno. Natuurlijk sta ik gemotiveerd aan de start en hopelijk kunnen we met de ploeg enkele mooie resultaten boeken."

Ploegleider Klaas Lodewyck had alvast goede moed. "We hebben een sterke ploeg. Alvaro (Hodeg, red.) is onze man voor de sprints. Philippe heeft veel ervaring en zijn aanwezigheid is van grote meerwaarde voor de ploeg. Remco en James (Knox, red.) mogen hun benen testen op de Tre Cime di Lavaredo. Het is een zware klim, maar we leggen ze geen druk op.” De Colombiaan Ivan Ramiro Sosa won vorig jaar de eerste editie van de Adriatica Ionica Race.

. Selectie Deceuninck-Quick Step

Remco Evenepoel (BEL), Philippe Gilbert (BEL), Alvaro Hodeg (Col), Mikkel Honoré (Den), James Knox (GBr), Davide Martinelli (Ita), Florian Sénéchal (Fra)

Zieke Zabel is de zesde opgever

Rick Zabel (Katusha-Alpecin) komt niet meer aan de start van de elfde etappe van de Tour de France. De Duitser, zoon van voormalig spurtbom Erik Zabel, werd gisteren op de rustdag ziek en is daar niet van hersteld. Het peloton gaat voort met 170 renners.

Zabel kon vorig jaar de Tour ook al niet afmaken. Toen kwam hij tijdens een bergetappe buiten de tijdslimiet binnen. De Duitser stond tot voor vandaag in het klassement op de 170e en voorlaatste plaats, met 1 uur en 44 minuten achterstand op geletruidrager Julian Alaphilippe.

Zabel is na Tejay Van Garderen (EF Education First), Patrick Bevin en Alessandro De Marchi (beiden CCC) en Christophe Laporte en Nicolas Edet (beiden Cofidis) de zesde opgever. De elfde rit gaat vandaag van Albi naar Toulouse. Het is voorlopig de laatste kans voor de sprinters. Donderdag gaat de Tour de Pyreneeën in.

Wanty-Gobert verlengt overeenkomst met Odd Eiking

Wanty-Gobert heeft bekendgemaakt ook de komende twee seizoenen te rekenen op de Noor Odd Christian Eiking, die momenteel actief is in de Tour de France. Hij ondertekende een nieuwe overeenkomst tot eind 2021.

De 24-jarige Eiking toonde zich in de Tour met een lange vlucht in de tiende etappe. Vorige zomer won hij de derde rit in de Ronde van Wallonië. “Ik ben zeer gelukkig om bij de formatie Wanty-Gobert, die me als een familie verwelkomd heeft, te blijven”, legde de Noor uit op de teamwebsite. “Ik krijg er veel mogelijkheden om mezelf te ontwikkelen en om mijn passie uit te oefenen. De sfeer is uitstekend, wat zeer belangrijk is. Ik wil in deze Ronde van Frankrijk op mijn elan doorgaan, om hopelijk tussen hier en Parijs een mooi resultaat te behalen. En in het vervolg van mijn carrière wil ik mijn progressie doortrekken om nog vaker aanspraak te maken op een overwinning.”

📢New contract announcement!@Oddeiking stays for 2⃣ more seasons with Wanty-Gobert!



🎙️"#TeamWGG welcomed me like a family. I receive many opportunities for personal development and to continue practicing my passion"

📄https://t.co/pil0HuDdci pic.twitter.com/PrWANBfSmz Wanty-Gobert Cycling Team(@ TeamWantyGobert) link