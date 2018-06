KOERS KORT: Veldrijders boven op eindpodium Mayenne - Quick.Step wint Hammer Series - Pasqualon beste in Luxemburg Wielerredactie

03 juni 2018

Mitchelton-Scott wint afsluitende Hammer Chase, eindzege voor Quick-Step Floors

Quick-Step Floors heeft de eindzege in Hammer Limburg, de tweede editie in de Hammer Series, gegrepen. De Belgische WorldTour-formatie hield in Sittard-Geleen vlot stand in het slotonderdeel. Te zeggen, een ploegentijdrit die werd gewonnen door Mitchelton-Scott.

Na de Hammer Climb vrijdag en de Hammer Sprint zaterdag was het vandaag de beurt aan de Hammer Chase, een 37,2 lange ploegentijdrit waarbij de zestien aanwezige teams op basis van het klassement van start gaan. De leidende ploeg vertrekt als eerste, met een voorsprong op basis van de reeds verzamelde punten. Ploegen 2, 3 en 4 wacht dan de moeilijke taak om de ploeg(en) voor zich in te halen. De ploeg die uiteindelijk als eerste over de finish komt, wint.

Voor de veiligheid werd het veld in twee groepen van acht gesplitst. De Final Group die zowel streed voor dag- als eindwinst en de Runner-Up Group die enkel kans maakte op de dagzege. Zo begon Quick-Step Floors, dat na de Hammer Climb en de Hammer Chase aan de leiding stond, met een voorsprong van 27 seconden op eerste achtervolger Bahrein-Merida en die bonus gaven de manschappen van Patrick Lefevere niet meer uit handen.

De Runner-Up Group kwam eerst in actie en het was Team Sunweb dat met 40:56 de beste tijd neerzette. In de Final Group ging Mitchelton-Scott met een tijd van 39:50 stevig onder Team Sunweb en dat was voldoende om de Hammer Chase te winnen. Ook Quick-Step nestelde zich met een tijd van 40:37 nog voor Team Sunweb. Door de overwinning in de Hammer Chase sprong Mitchelton-Scott nog naar de tweede plek in de eindstand. LottoNL-Jumbo ging nog over Bahrein-Merida naar plaats drie.

Nacer Bouhanni wint slotrit, eindzege voor Mathieu van der Poel

Nacer Bouhanni heeft na de tweede etappe ook de slotrit gewonnen in de Boucles de la Mayenne. De Fransman van Cofidis haalde het in de sprint van zijn landgenoten Marc Sarreau (Groupama-FDJ) en Rudy Barbier (AG2R). De leiderstrui van Mathieu van der Poel kwam nooit in gevaar waardoor de Nederlander voor het tweede jaar op rij de eindzege pakt.

Amper een week na twee Wereldbekers op zijn mountainbike schreef Mathieu van der Poel voor de tweede keer Boucles de la Mayenne op zijn naam. Op de slotdag kwam de Nederlander niet meer in de problemen. Ook vorig jaar was Van der Poel al de beste in de Franse rittenkoers toen hij met twee ritzeges, de eindzege en de punten- en jongerentrui aan de haal ging. Een tweede plek in de proloog donderdag en een ritzege in de etappe van vrijdag bleken voldoende om ook dit jaar de hoofdprijs mee naar huis te nemen.

Vier renners kleurden de vlucht van de dag. Daarbij ook een Belg: Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal). De West-Vlaming kreeg het gezelschap van de Italiaan Francesco Bettini, de Oostenrijker Patrick Jäger en de Fransman Julien Morice. Met nog 40 kilometer op de teller werden de koplopers ingelopen. In de straten van Laval werd gesprint voor de zege en net als gisteren was Bouhanni opnieuw de snelste, voor Sarreau en Barbier. De Spanjaard Jon Aberasturi (Euskadi-Murias) en de Fransman Geoffrey Soupe vervolledigden de top vijf. Eerste Belg was Eli Iserbyt op plaats 14. De jonge veldrijder legde in het algemene klassement overigens beslag op de derde plaats.

A full cyclocross podium in Boucles de la Mayenne. @mathieuvdpoel wins the GC, @romainseigle second and @IserbytEli third. And @adamtoupalik sixth. #cxiscoming #boucles53 pic.twitter.com/PDMwffP2bL cyclocross24(@ cyclocross24) link

Anthony Perez wint slotrit, Andrea Pasqualon is eindlaureaat

Anthony Perez (Cofidis) heeft de afsluitende etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De Fransman haalde het in de sprint van een uitgerekt peloton voor de Spanjaard Eduard Prades en de Italiaan Andrea Pasqualon. Laatstgenoemde is wel de eindlaureaat van de Ronde van Luxemburg.

Het waren Christophe Laporte en ex-geletruidrager in deze rittenkoers, Damien Gaudin, die al vrij snel een aanval probeerden op te zetten. Het peloton liet niet begaan en na 24 kilometer koers smolt weer alles samen. Het bleef onrustig met diverse aanvalspogingen tot gevolg. Een groep met Loic Chetout, Jonas Koch, Adrien Kurek, Romain Combaud, Damien Gaudin en Davide Orrico muisde er na 62 kilometer koers vanonder. Het peloton liet nu wel begaan en het zestal mocht een maximale voorsprong van drie minuten bijeen fietsen.

Op 12 kilometer van het einde was echter alles te herdoen. Het sein dan voor Pawel Cieslik, Anthony Perez, Delio Fernandez, Mauro Finetto, Angelo Tulik en Davide Orrico om het te proberen. Andrea Pasqualon moest in de gele leiderstrui het peloton even op sleeptouw nemen aangezien hij geen teamgenoten meer in steun had. De Italiaan kreeg wat verderop de steun van de mannen van onder andere WB-Aqua Protect Veranclassic.

Tijdens de laatste beklimming van de Pabeierbierg zette Andrea Pasqualon zich weer op kop van het peloton en reed hij zohet gat naar de vluchters in één ruk dicht. In de daaropvolgende sprint haalde Anthony Perez het voor Eduard Prades en Andrea Pasqualon. Laatstgenoemde volgt daarmee Greg Van Avermaet op als eindlaureaat van de Ronde van Luxemburg.

Renners mogen zich opmaken voor 9 cols buiten categorie, opvallende start in 17e rit

Het parcours van de Ronde van Frankrijk zal dit jaar negen cols buiten categorie tellen, goed voor in totaal 3.351 kilometer. Dat hebben de organisatoren vandaag bekendgemaakt, in de marge van de start van de Dauphiné in Valence. De Tour begint op 7 juli en eindigt op 29 juli.

De renners krijgen in totaal 53 beklimmingen voor de kiezen, waarvan 26 cols. Le Plateau des Glières, la montée de Bisanne, de cols du Pré, de la Madeleine en de la Croix-de-Fer, l'Alpe d'Huez, de cols du Portet, du Tourmalet en l'Aubisque vormen in chronologische volgorde de negen cols buiten categorie. Daarnaast staan er ook tien cols van eerste en zeven van tweede categorie op de agenda.

Voor de start van de zeventiende rit, van Bagnères-de-Luchon naar Saint-Lary-Soulan, heeft de organisatie iets speciaals in gedachten. De renners zullen vertrekken op basis van hun plaats in het klassement. Op de eerste rij starten de twintig best geklasseerde namen, gevolgd door de volgende twintig in de stand. Vanaf de volgende rijen worden de startgroepen groter.

De organisatoren deelden eveneens mee dat bij de ploegentijdrit voortaan de tijd van de vierde renner telt, en niet van de vijfde zoals voordien toen de teams nog met negen reden. Tot slot zullen in de finale van de acht eerste ritten bonificatieseconden (3, 2 en 1 seconde voor de drie eersten) te rapen vallen.

Oostenrijker neemt Zwitserse bloemen mee naar huis

Hermann Pernsteiner heeft de 72ste editie van de Gran Premio Citta di Lugano gewonnen. De 27-jarige Oostenrijker van Bahrein-Merida rondde een solo knap af en won voor Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy) en Enrico Gasparotto (Bahrein-Merida).

In een wedstrijd zonder Belgen trokken twee renners vroeg op avontuur. De Oostenrijker Hermann Pernsteiner (Bahrein-Merida) en de Italiaan Kristian Sbaragli (Israël Cycling Academy) verzamelden enkele minuten voorsprong. Het peloton, uitgedund door het pittige parcours, leek de situatie onder controle te hebben maar bij het ingaan van de slotronde steeg de voorsprong van het leidersduo opnieuw richting drie minuten.

Met nog twintig kilometer op de teller vond Pernsteiner het tijd om zijn medevluchter overboord te gooien. De Oostenrijker ging solo, hield knap stand in de finale en boekte zo de eerste ritzege uit zijn carrière. De 27-jarige Pernsteiner stak vorig jaar al eindwinst in de Ronde van Azerbeidzjan op zak. Sbaragli stelde zijn tweede plaats nog veilig en Gasparotto, ploegmaat van Pernsteiner, vervolledigde even later het podium.

Lotto-Soudal komt met update uit ziekenboeg

Frederik Frison (25) heeft na de Giro een zware infectie aan de luchtwegen opgelopen. Dat meldt zijn team Lotto-Soudal. "De renner moest erg diep in het krachtenarsenaal tasten om zijn eerste grote ronde uit te rijden. Momenteel is Frison herstellende en is het nog onduidelijk wanneer hij opnieuw in competitie kan terugkeren", zo klinkt het in een persbericht. Frison eindigde in de Ronde van Italië op de 142e plaats, op 5u15:59 van eindwinnaar Chris Froome.

Verschillende renners van Lotto-Soudal kampen momenteel met gezondheidsproblemen. Zo heeft Lawrence Naesen (25) klierkoorts. "Omdat de hersteltijd individueel varieert is het dan ook afwachten hoelang de ziekte Naesen uit competitie zal houden. Zijn bloedwaarden, die wekelijks worden geëvalueerd, moeten structureel op niveau zijn alvorens hij groen licht krijgt om de fysieke activiteiten te hervatten."

Jasper De Buyst (24) heeft een ingreep aan het gebit ondergaan. "Die was noodzakelijk nadat hij na de voorlaatste etappe van de Vierdaagse van Duinkerke ten val kwam. De ingreep moet hem in staat stellen om de komende weken weer normaal te functioneren." De Buyst moest zaterdag verstek laten gaan voor de Heistse Pijl, hij kon zo zijn titel niet verdedigen.

De 20-jarige Harm Vanhoucke, die vanaf 1 juli prof wordt bij Lotto Soudal, lijdt dan weer aan bloedarmoede. "Momenteel zijn de fysieke activiteiten stopgezet en wordt zijn situatie op de voet gevolgd. Omdat voorzichtigheid geboden is, is het onduidelijk wanneer Vanhoucke de training zal kunnen hervatten. Volledig herstel is immers aan de orde voor hij terug kan keren in competitie."