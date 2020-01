KOERS KORT. “Vanwege vermeende inbreuk op antidopingbeleid” geen plek voor De Vuyst bij Mitchelton-Scott De wielerredactie

03 januari 2020

Sofie De Vuyst maakt voorlopig geen deel uit van de kern van Mitchelton-Scott voor 2020. Dat meldt haar nieuwe ploeg in een officieel communiqué. “Vanwege een vermeende inbreuk op het antidopingbeleid en de gedragscode van het team en in afwachting van de resultaten van een lopend onderzoek (De Vuyst pleit onschuldig en vroeg een contra-expertise aan na haar positieve controle op exogene steroïden in november, red.), is het contract opgeschort en haar naam verwijderd uit de registratie van de UCI.” (JDK)