KOERS KORT. Vanmarcke wint Bretagne Classic, Benoot strandt op tweede plek

01 september 2019

17u09

Bron: Belga 14 Wielrennen Sep Vanmarcke (EF Education First) heeft de Bretagne Classic, met start en aankomst in het Bretoense Plouay na 248,1 kilometer, gewonnen. De 31-jarige Vanmarcke haalde het na een uitval in de slotkilometer uit een kopgroep van drie renners. Tiesj Benoot finishte als tweede voor Jack Haig. Greg Van Avermaet werd zesde. Het is de tweede seizoenszege voor Vanmarcke. Hij won eerder dit seizoen ook al de openingsetappe in de Ronde van de Haut Var.

Na een heel onrustig begin slaagden Romain Sicard, Johan Le Bon, Anthony Perez en Romain Combaud erin zich na zowat 50 kilometer koers af te scheuren van het peloton. Het Franse kwartet boekte een maximale voorsprong van 10 minuten op de groep waarin vooral de renners van Ag2r-La Mondiale, met Oliver Naesen die twee van de drie laatste edities van deze GP Plouay op zijn naam wist te schrijven in hun rangen, het tempo bepaalden.

Met nog 85 kilometer voor de boeg posteerden de renners van Lotto Soudal zich plots vooraan het peloton en zo zakte de voorsprong van de vier Fransen voorin snel tot onder de minuut. Bij de passage op de Côte de Kaliforn, op 76 kilometer van de finish, smolt alles opnieuw samen. Het sein voor Benoit Cosnefroy om aan de boom te gaan schudden. Hij begon met een kleine voorsprong aan de onverharde strook Ribin en kreeg Mikkel Frölich Honoré in achtervolging. Het peloton volgde wat verderop. Bij het uitkomen van de onverharde strook was het peloton helemaal versplinterd. Cosnefroy kreeg versterking van Rudy Molard, Jack Haig, Petr Vakoc en Simon Clarke. De twee laatstgenoemden vielen voorin letterlijk en figuurlijk weg. Greg Van Avermaet trok in de grote groep het tempo fors op en zo werd het peloton verder netjes uitgedund.

Met nog 55 kilometer te rijden was dan ook alles te herdoen, maar splitte het peloton opnieuw. In het eerste gedeelte bevonden zich zowat 35 renners. Oliver Naesen maakte daar geen deel van uit en moest zelf aan de bak om de kloof te overbruggen. Dat lukte de oud-Belgische kampioen ook met de steun van Michael Valgren Andersen en Matteo Trentin. Net toen dat trio aansloot voorin, bij de beklimming van de Côte de Marta, werd het tempo nog wat meer opgetrokken. Sep Vanmarcke, Tiesj Benoot en Jack Haig versnelden en begonnen met een voorsprong van de 20 seconden aan de beklimming van de Try Marrec, op 17 kilometer van de finish. Het groepje Benoot-Vanmarcke-Haig sneed de slotronde aan met een voorgift van 50 seconden. Achter dit trio trokken Tony Gallopin, Matej Mohoric, Carlos Betancur, Florian Sénéchal en Cyril Lemoine in de tegenaanval. Tevergeefs evenwel.

Net voor het ingaan van de slotkilometer probeerde Tiesj Benoot een uitval op te zetten, maar lukte daar niet in. Sep Vanmarcke kende op 900 meter van de finish meer succes. De West-Vlaming flitste weg en pakte zo de zege. Hij volgt daarmee Oliver Naesen, die de edities in 2018 en 2017 won, op op de erelijst

ET C’EST LA VICTOIRE DE SEP VANMARCKE !!!! Le belge attaque dans le dernier kilomètre et vient s’imposer sur l’avenue des championnats du monde en solitaire !! #BretagneClassic pic.twitter.com/IDSAbreVhb Grand Prix de Plouay(@ GrandPrixPlouay) link

Bonifazio ook de snelste in GP Jef Scherens

Een dag na zijn zege in de Omloop Mandel-Leie-Schelde (1.1) heeft Niccolo Bonifazio (Total Direct Energie) ook de 53ste Grote Prijs Jef Scherens (1.1) gewonnen. Na 185,7 kilometer was de 25-jarige Italiaan op de Leuvense Bondgenotenlaan de snelste van het peloton. De Fransman Hugo Hofstetter werd tweede, Thimoty Dupont, in 2017 winnaar, derde.

Op de erelijst volgt Bonifazo Jasper Stuyven op. Stuuven verdedigde zijn titel niet. Hij was aan de slag in de Ronde van Duitsland, waar hij de eindzege op zak stak.

Voor Bonifazio is het de zevende zege van het seizoen. Voor dit weekend won hij drie etappes en het eindklassement in de Tropicale Amissa Bongo (2.1) en een rit in de Ronde van Madrid (2.1).