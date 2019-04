KOERS KORT. Vanmarcke start zondag in Ronde - Deceuninck-Quick.Step met sterk zevental in ‘Vlaanderens Mooiste’ De wielerredactie

Vanmarcke start in Ronde

Sep Vanmarcke verschijnt zondag aan de start van de 103e Ronde van Vlaanderen. Dat maakte zijn team EF Education First bekend. Vanmarcke sukkelde na een val in de E3 Harelbeke met blessures aan de ribben, enkel en knie en plande vrijdag een ultieme test. Die verliep positief.

De West-Vlaming werkte in een sneltempo aan zijn terugkeer en behoort tot het startende achttal van EF Education First. “Je bereidt je een hele winter voor voor dit moment, voor deze week en dan in de eerste grote wedstrijd val je”, gaf Vanmarcke nog mee in een korte reactie. “Dat was zo frustrerend.”

“We zullen natuurlijk geen topprestatie moeten verwachten van Sep”, verduidelijkte ploegleider - en broer - Ken Vanmarcke. “Hij testte vandaag een laatste keer en die test was positief. Eigenlijk is het al een heus wonder dat hij aan de start staat van de Ronde van Vlaanderen. Afwachten hoe hij de dag zal doorkomen.”

Vanmarcke, die zowel in 2014 als 2016 als derde eindigde in de Ronde van Vlaanderen, krijgt de Italianen Alberto Bettiol en Sacha Modolo, de Nederlander Sebastian Langeveld, de Deen Matti Breschel, de Amerikaan Taylor Phinney en de Nieuw-Zeelander Tom Scully naast zich.

🚨We're happy to announce that @sepvanmarcke will take the start of the @RondeVlaanderen Sunday 🚨Catch our preview here | https://t.co/2B3se1Ecj8 EF Education First Pro Cycling(@ EFprocycling) link

Dubbelslag voor McNulty in derde etappe Ronde van Sicilië

Brandon McNulty (Rally UHC Cycling) heeft de derde etappe in de Ronde van Sicilië (Ita/2.1) gewonnen. De Amerikaan soleerde na 188 kilometer van Caltanissetta naar Ragusa naar de zege. Christian Odd Eiking (Wanty-Gobert) finishte als tweede op bijna een minuut, de Italiaan Giovanni Visconti (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) werd derde. McNulty is ook de nieuwe leider.

Na een nerveuze beginfase slaagden uiteindelijk zes renners er in om zich na 20 kilometer af te scheiden van de rest van het pak: Marco Maronese (Bardiani-CSF), William David Munez (Coldeportes Bicicletas Strongman), Federico Burchio (D’Amico-UM Tools), Simone Sterbini (Giotti Victoria-Palomar), Niccolo Salvietti (Sangemini-Trevigiani-MG.Kvis) en Jalel Duranti (Team Colpack).

Maximaal gunde het peloton hen vier minuten bonus, maar net voor het oprijden van de zwaarste hindernis van de dag, de Serra di Burgio (7,8 km aan 5,5%), was die voorsprong gezakt naar 1 minuut. Uiteindelijk werden de eerste vluchters opgeraapt op 23 km van het eind en plaatste Fausto Masnada een tegenaanval. Zonder veel succes, dat had de Amerikaan McNulty wel op 10 km van het eind. Hij soleerde naar de zege.

Het is voor de 21-jarige McNulty zijn eerste profzege.

Deceuninck-Quick.Step met sterk zevental in Ronde

Het zevental van Deceuninck-Quick.Step voor de Ronde van Vlaanderen is bekend. Daarbij vier Belgen: Yves Lampaert, Philippe Gilbert, Iljo Keisse en Tim Declercq. De Luxemburger Bob Jungels, de Deen Kasper Asgreen en de Tsjech Zdenek Stybar maken de selectie compleet.

We are ready for the magical @RondeVlaanderen! Discover the seven Deceuninck - Quick-Step riders taking on the second Monument of the season!#TheWolfpack

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/4eocUdKNxt Deceuninck-QuickStep(@ deceuninck_qst) link

Serge Pauwels weet met wie hij aan de start verschijnt in het Baskenland

Team CCC heeft zijn selectie voor de Ronde van het Baskenland bekendgemaakt. De ploeg rekent tussen 8 en 13 april op één landgenoot in zijn zevenkoppige selectie. Serge Pauwels verschijnt aan de zijde van Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Riccardo Zoidl, Victor de la Parte, Jonas Koch en Amaro Antunes aan de start in het Baskenland. De ploeg bekijkt de Spaanse rittenkoers dag per dag, maar mikt ook op het eindklassement. “We deden het goed in onze laatste rittenwedstrijden en ik denk dat we hier opnieuw kunnen meedoen. Met De Marchi, Pauwels en Zoidl hebben we drie aanvallers in de ploeg. Afhankelijk van hun tijdrit kunnen Antunes en de la Parte voor het klassement gaan”, verduidelijkt ploegleider Gabriele Missaglia. De Ronde van het Baskenland begint maandag met een tijdrit over 11,2 kilometer.

Meesterknecht van Tom Dumoulin mist de Ronde van Italië

Wilco Kelderman moet de Ronde van Italië (11 mei - 2 juni) schrappen. De Nederlander van Team Sunweb is niet tijdig hersteld van zijn zware valpartij vorige week in de Ronde van Catalonië. Tom Dumoulin ziet zo een belangrijke knecht afhaken.

Bij de val liep de renner een breuk op in zijn sleutelbeen en in een nekwervel. Kelderman onderging dinsdag een operatie aan het sleutelbeen. Volgens Team Sunweb-arts Anko Boelens gaat die genezing de goede kant op. “We moeten nu afwachten hoe snel de wervelfractuur van Wilco geneest.”

Kelderman ondergaat maandag nieuwe controles bij specialisten in het ziekenhuis in Utrecht. “Als de uitslag positief is, moet hij nog minstens vijf weken een brace dragen, wat hem helaas uitsluit van deelname aan de Giro d’Italia”, liet Boelens weten. “Verdere voorspellingen zullen afhangen van hoe het herstel verloopt. Hij moet het nu rustig aan doen en zich concentreren op zijn revalidatie.”

Kelderman (28) berust in zijn lot. “Ik ben blij dat de sleutelbeenoperatie goed is verlopen, maar met mijn nek wordt het moeilijker. Ik moet nog vijf weken een nekbrace dragen, wat een grote uitdaging zal zijn. Ik ben natuurlijk zeer teleurgesteld dat ik een groot deel van mijn seizoen opnieuw zal missen, maar voor nu moet ik het stap voor stap doen. Hopelijk kan ik later dit jaar weer koersen, maar ik wil op dit moment niet te ver vooruitkijken.”

Sunweb maakte in januari bekend dat Kelderman als meesterknecht van Dumoulin naar de Giro en de Tour de France zou gaan. De onfortuinlijke renner miste vorig jaar de Ronde van Frankrijk door een sleutelbeenbreuk na een val tijdens het Nederlands kampioenschap. In 2017 moest de wielrenner de strijd staken als helper van Dumoulin in de Giro d’Italia, na een botsing met een motor die stilstond langs het parcours.

Jungels past voor Luik-Bastenaken-Luik en zet alles op Ronde en Giro

Vorig jaar haalde Bob Jungels zijn eerste grote klassieke overwinning van zijn carrière binnen. In Luik-Bastenaken-Luik soleerde hij naar de overwinning, maar dit jaar zal de Luxemburger er niet bij zijn in ‘La Doyenne’, dat meldde hij aan VeloNews. Jungels concentreert zich dit jaar op de kasseiklassiekers en volgende maand staat hij aan de start van de Giro, waar hij een klassement najaagt. “Na de Vlaamse klassiekers neem ik een broodnodige rustperiode, daarna ga ik op hoogtestage ter voorbereiding op de Giro”, aldus de Luxemburgse kampioen.

“Ik vond het spijtig dat ik de Ardennenklassiekers uit mijn programma moest schrappen, maar ik ben wel al succesvol geweest in de Vlaamse klassiekers dit jaar”, gaf de Luxemburger aan. “Enerzijds was het een verrassing dat ik zo goed presteerde in de kasseiklassiekers, anderzijds wist ik wel dat mijn conditie goed was. In deze koersen komen de sterkste renners altijd naar boven drijven”, vertelde de renner van Deceuninck-Quick.Step.

Jungels won eerder dit seizoen Kuurne-Brussel-Kuurne, de voorbije week werd hij vijfde in de E3 BinckBank Classic en derde in Dwars door Vlaanderen. Daardoor is hij een van de favorieten om zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen.

Mentale problemen houden Kennaugh tijdelijk langs de kant

Peter Kennaugh zal voor onbepaalde duur afstand doen van het professionele wielrennen, dat meldt zijn ploeg BORA-Hansgrohe vandaag in een persbericht. Ook vorig jaar had de voormalige Britse kampioen problemen met zijn mentale gezondheid, toen reed hij drie maanden geen enkele wedstrijd. Kennaugh leek genezen en eind april 2018 maakte de Brit zijn comeback in de Ronde van Romandië. Later dat jaar won hij de Grand Prix Cerami en werd hij 16de op het wereldkampioenschap in Innsbruck. Maar nu is de ex-renner van Team Sky dus hervallen. In het persbericht van BORA-Hansgrohe liet Kennaugh nog weten dat hij zijn ploeg dankbaar is dat ze begrip hebben voor zijn situatie en dat ze hem de tijd en ruimte geven om te herstellen.

Naesen leeft op hoop

Oliver Naesen heeft nog steeds last van een ontsteking aan de luchtwegen. De kopman van AG2R trainde gisteren niet. “Ik ben in de zetel blijven liggen. Volledig hersteld ben ik helaas nog niet, maar ik leef op hoop voor zondag.” Ook bij de ploeg twijfelen ze niet. In het officieel perscommuniqué klinkt het dat Naesen sowieso de start van de Ronde haalt. Vandaag gaat hij samen met de ploegmaats verkennen. De selectie: Naesen, Vandenbergh, Bagdonas, Duval, Dillier, Denk en Godon. (BA)

Tchmil rijdt Roubaix... bij wielertoeristen

Parijs-Roubaix mag dit jaar een voorname gast verwelkomen. Liefst 25 jaar na zijn zege in 1994 neemt Andrei Tchmil opnieuw deel, maar dan in de editie voor wielertoeristen, daags voor de profs. Hij stipte het parcours van 70km aan, met start en aankomst op de Vélodrome. “Vier kasseistroken, dat zal wel lukken. Mijn conditie zit goed. Ik kan ook wel het parcours van 170km aan, maar ik heb die dag nog veel plichtplegingen.” Bij de online inschrijving botste Tchmil op een grappig voorval: “De computerrobot stelde enkele vragen. Of het mijn eerste keer Parijs-Roubaix was? Ik heb dan maar ‘ja’ geantwoord, het is toch mijn eerste als amateur (lacht).” (BF)