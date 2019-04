KOERS KORT. Vanmarcke start niet in Dwars door Vlaanderen, ook Stybar en Van Avermaet passen - Martin en Bardet bestolen na val Redactie

02 april 2019

16u58 1

Geen Dwars door Vlaanderen voor Sep Vanmarcke

Sep Vanmarcke (EF Education First) start morgen niet in Dwars door Vlaanderen (Bel/WorldTour). Vanmarcke testte vandaag nog een laatste keer en nam dan het besluit dat hij best nog wat rust neemt. Vanmarcke belandde vrijdag in de E3 Harelbeke, tijdens de afdaling van de Hotond op zowat 85 kilometer van de finish, in een gracht en werd daarbij zwaar geraakt aan de heup, knie, enkel en ribben. Vanmarcke werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Oudenaarde, maar daar werden geen breuken vastgesteld.

Sep Vanmarcke liet eerder Gent-Wevelgem al schieten. “We evalueren dagelijks zijn blessure”, stelt zijn broer en sportdirecteur Ken Vanmarcke. “Hij onderging nog een scan en testte een laatste keer, maar die test was niet zo positief en daarom beslisten we om hem morgen niet te laten starten. Nu is het afwachten of het goed komt voor de Ronde van Vlaanderen. Zijn blessures spelen hem echt nog te veel parten. Pas zaterdagnamiddag weten we of Sep de Ronde zal rijden. Dan moet ik immers onze ploeg doorgeven tijdens de vergadering met de UCI. Afwachten is dus de boodschap.”

Van Avermaet past voor Dwars door Vlaanderen

Hij zou na Gent-Wevelgem beslissen en nu heeft Greg Van Avermaet ook definitief de knoop doorgehakt. De 33-jarige kopman van Team CCC staat morgen niet aan de start van Dwars door Vlaanderen. Onze landgenoot wil goed herstellen van de inspanningen in Gent-Wevelgem en de E3 BinckBank Classic om zondag dan voluit te mikken op de Ronde van Vlaanderen. “Wevelgem en Harelbeke waren twee lastige wedstrijden”, vertelt ploegleider Fabio Baldato. “Zonder Greg is er vrijheid voor de andere renners uit ons team om een resultaat te rijden. Zonder favoriet hoop ik dat onze zeven renners agressief uit de hoek komen.”

De selectie bestaat uit Michael Schär, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck, Pawel Bernas, Kamil Gradek, Jonas Koch en Szymon Sajnok.

Stybar past bij Deceuninck-Quick.Step

Ook bij Deceuninck-Quick.Step krijgt de driesterrenfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen rust. Zdenek Stybar komt in Roeselare dus niet aan de start van Dwars door Vlaanderen. Tweevoudig winnaar Yves Lampaert, Philippe Gilbert, Bob Jungels, Kasper Asgreen, Alvaro Hodeg, Florian Sénéchal en Iljo Keisse doen dat wel. “Voor veel renners is dit een belangrijke wedstrijd. Velen willen zich met het oog op de Ronde van Vlaanderen nog eens testen", vertelt Tom Steels in een persbericht van de ploeg. “Ook wij zijn benieuwd wat de ploeg kan in deze laatste afspraak voor de Ronde. We hopen op een goed resultaat.”

Tony Gallopin zakt niet af naar Vlaanderen

Ook Tony Gallopin past voor Dwars door Vlaanderen. De ploegmaat van Oliver Naesen zal zondag ook niet aan de start verschijnen van de Ronde van Vlaanderen. Dat heeft de Fransman van AG2R La Mondiale laten weten. Gallopin sukkelt nog met de gevolgen van een val tijdens de laatste rit van de Ronde van Catalonië.

“Beetje bij beetje word ik weer de oude na de zware val”, schreef Gallopin, die last heeft aan de linkerschouder, op Instagram. “Maar ik laat verstek gaan voor Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Ik ga een beetje rust nemen en mik op de Ronde van Italië.”

AG2R bevestigt intussen dat Gallopin bij de val geen breuken opliep. Zijn teammaat Romain Bardet, die op hetzelfde moment ten val kwam, liep verschillende wonden en kneuzingen op aan de borst. Hij gaat later nog onder de scanner om de juiste ernst van de blessures te bepalen.

Frederik Frison vervangt zieke Nikolas Maes bij Lotto Soudal

Lotto Soudal kan in Dwars door Vlaanderen dan weer niet rekenen op Nikolas Maes, die met darmproblemen sukkelt en niet volledig fit is. Dat heeft de wielerformatie laten weten. Frederik Frison is zijn vervanger.

Tiesj Benoot is het Lotto-speerpunt in Dwars door Vlaanderen. Hij krijgt, naast Frison, nog de steun van Adam Blythe, Stan Dewulf, Jens Keukeleire, Lawrence Naesen en Brian van Goethem.

Veel renners zien Dwars door Vlaanderen als de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen, van komende zondag. Lotto Soudal wil echter nog niet zo ver kijken. “Binnen de ploeg beschouwen we Dwars door Vlaanderen niet als de ultieme voorbereiding op de Ronde, maar gewoon als een wedstrijd waarin we voluit voor de winst willen gaan”, liet sportdirecteur maandag nog optekenen. “Elke renner weet ondertussen in welke conditie hij verkeert en hoe hij naar zondag moet toeleven.”

Martin en Bardet bestolen na val in Ronde van Catalonië

Dubbele pech voor Daniel Martin (UAE) en Romain Bardet (AG2R). De twee klimmers kwamen eergisteren ten val tijdens de laatste rit van de Ronde van Catalonië. Het was Daniel Martin die vandaag op Twitter meldde dat zijn Garmin-apparaat gestolen was terwijl hij op de grond lag. Hij deed een cynische oproep naar de dader om zijn data van de rit door te sturen naar zijn trainer. Even later kwam er ook reactie van Romain Bardet, die betrokken was in een andere valpartij. Bij de Fransman werd zijn powermeter gestolen.

Martin kwam er van af zonder breuken, bij Bardet wordt er gevreesd voor gebroken ribben. Ook Simon Geschke (gebroken sleutelbeen), Tony Gallopin (pijn aan de schouder) en Marc Soler (gebroken handwortelbeen) kwamen niet ongehavend uit de slotetappe in Catalonië.

Looks like someone didn’t left empty handed of our misfortunes. Same story for my power meter who was on my broken bike 👎 https://t.co/M6e3y8QJIg Romain Bardet(@ romainbardet) link

Chaves bevestigt deelname Giro

Esteban Chaves richt zich voor Mitchelton-SCOTT opnieuw op de Giro. De 29-jarige Colombiaan wil er Simon Yates bijstaan in zijn tocht naar de eindzege. De Britse winnaar van de Vuelta heeft in Italië nog een rekening openstaan na zijn ineenstorting vorig jaar, toen hij in het slotweekend de eindzege aan Chris Froome moest laten. Chaves, zelf 2de in Italië in 2016 won vorig jaar op de Etna, maar deemsterde daarna weg door ziekte. De Colombiaan reed dit seizoen in Valencia, de Ruta del Sol, Parijs-Nice en Catalonië.

“Het wordt speciaal om terug naar Italië te gaan. Ik heb een speciale relatie met het land. De Giro van vorig jaar was er voor mij en het team een met ups en downs. Nu terugkeren is speciaal”, aldus Chaves.