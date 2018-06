KOERS KORT: Vanmarcke: "Had graag deelgenomen aan BK tijdrijden in mijn achtertuin" Redactie

21 juni 2018

09u33

Bron: Belga 0

Vanmarcke: "Had graag deelgenomen aan BK tijdrijden in mijn achtertuin"

Een opvallende afwezige vandaag tijdens het BK tijdrijden in het West-Vlaamse Anzegem is Sep Vanmarcke. Vanmarcke, die woont in Anzegem, moet met zijn team EF Education First-Drapac p/b Cannondale op stage voor de Tour.

"Heel jammer dat ik vandaag niet kan deelnemen aan het BK tijdrijden", stak Vanmarcke van wal op Twitter. "Een uitdagend parcours en georganiseerd in mijn eigen gemeente, Anzegem. Mijn ploeg wou me liever bij de TTT (Team Time Trial, ploegentijdrit, red.) trainingen voor de Tour. Veel succes aan Anzegem en de deelnemers."

Vanmarcke zal normaal gezien deelnemen aan de Tour en zijn team Education First wil, met het oog op de ploegentijdrit daarin, nog eens samen trainen in het Spaanse Girona. Education First trekt met de Colombiaan Rigoberto Uran, de nummer twee van de Tour van vorig jaar, naar de Grand Départ op het eiland Noirmoutier.

Vanmarcke start komende zondag wel tijdens het BK op de weg in Binche. Vorig jaar verloor hij in Antwerpen in een millimeterspurt de zege tegen Oliver Naesen.

Heel jammer dat ik vandaag niet kan deelnemen aan het BK tijdrijden. Een uitdagend parcours en georganiseerd in mijn eigen @GemeenteAnzegem! Mijn ploeg @Ride_Argyle wou me liever bij de TTT trainingen voor @LeTour. Veel succes aan @GemeenteAnzegem en de deelnemers! Sep Vanmarcke(@ sepvanmarcke) link