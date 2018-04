Koers kort: Vanmarcke gidst ploegmaat Uran op Franse kasseien voor Tourrit - Omar Fraile legt Colbrelli er in de spurt op in Ronde van Romandië MDB

25 april 2018

Vanmarcke neemt Uran bij de hand tijdens verkenning kasseienrit in de Tour de France

Het voorjaar mag dan wel gedaan zijn, Sep Vanmarcke zet zeker niet stil. De voorjaarsspecialist trok er met zijn ploegmakker Rigoberto Uran bij EF - Drapac Cannondale in Noord-Frankrijk op uit om enkele kasseistroken uit te proberen. In de negende etappe van de Ronde van Frankrijk staat er een 154 kilometer lange kasseienrit van Arras naar Roubaix op het programma.

Mijitos por aquí haciendo reconocimiento de las etapas del @letourdefrance con el parcero @sepvanmarcke

Bernhard Eisel succesvol geopereerd aan de hersenen

Bernhard Eisel is succesvol geopereerd na een bloedophoping in de hersenen. Dat meldt Team Dimension Data op zijn website. De bloeduitstorting was het gevolg van een val in de Tirreno-Adriatico begin maart. Xandro Meurisse was met een achtste plek de beste landgenoot in de rituitslag.

Volgens zijn ploeg had de 37-jarige Oostenrijker een chronisch subduraal hematoom, een bloedophoping rond de hersenen. In zo'n geval vindt het bloeden pas plaats een aantal weken na een val en veroorzaakt het gestold bloed druk op de hersenen. Na zijn val in de Tirreno-Adriatico had Eisel een scan ondergaan, maar was er daarop niets te merken.

Eisel dacht de voorbije week last te hebben van allergiën en had moeilijkheden om te trainen. Hij had zware hoofdpijn en onderging daarom een MRI-scan. Die bracht een hematoom aan het licht, waarna Eisel geopereerd moest worden. Die operatie verliep maandag zonder problemen.

Eisel weet nog niet wanneer hij opnieuw kan fietsen. "Ik wil eerst opnieuw gezond worden en voldoende rust nemen," zegt de winnaar van Gent-Wevelgem 2010 op de website van zijn team. "Als de dokters zeggen dat het oké is, zal ik weer beginnen te trainen. Ik hou nog steeds van wielrennen, maar als je een operatie moet ondergaan aan je hersenen, denk je toch twee keer na. Momenteel volg ik de raad op van de ploegartsen. Ik voel me goed en kijk ernaar uit om het ziekenhuis te verlaten en wat tijd door te brengen met mijn familie."

Health Update: @EiselBernhard



Eisel undergoes successful surgical decompression of a chronic subdural haematoma on the brain.



Full Update: https://t.co/ngQHhlwuQ8

Omar Fraile klopt Colbrelli in de spurt in Romandië

Omar Fraile heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. In een spurt in de straten van Delémont klopte hij na 166 kilometer die andere snelle man Sonny Colbrelli. Primoz Roglic is de nieuwe leider.

Het peloton had de handen vol met de vlucht van de dag. Vijf renners kozen het hazenpad en er zat ook een landgenoot bij. Rémy Mertz van Lotto-Soudal met name. De 22-jarige Belg moest echter verstek geven wanneer Alexis Gougeard en Marco Minnaard het tempo nog wat gingen opschroeven.

In de achtergrond probeerde Thomas De Gendt op iets meer dan 20 kilometer de sprong te wagen naar de koplopers. Het peloton liet echter niet begaan en rekende de avonturier al snel weer in. Niet veel later waagde Daniel Martin dan weer zijn kans. De Ier beende de koplopers dan wel bij, maar opnieuw werd de aanval in de kiem gesmoord.

Einde verhaal voor de vluchters van de dag, zou je dan denken. Dat was echter buiten Gougeard gerekend. De Fransman haalde met een late uitval nog het onderste uit de kan. Zonder succes. In de slotkilometer raakte niemand meer weg en dat verhoogde de winstkansen in het fel uitgedunde peloton van Sonny Colbrelli. Op de licht hellende aankomststrook liet de snelle Italiaan zich echter verrassen door Omar Fraile. Rui Costa werd derde. In het klassement neemt Primoz Roglic de leiding over van Michael Matthews. Roglic heeft wel dezelfde tijd als Rohan Dennis.

Morgen leggen de renners in de tweede etappe 173,9 kilometer af van Delémont naar Yverdon-les-Bains. De Zwitserse rittenkoers eindigt zondag. Vorig jaar werd de Australiër Richie Porte eindlaureaat.

Schade aan kasseistroken van Parijs-Roubaix werd al vakkundig weggewerkt

De meest recente editie van Parijs-Roubaix ligt nu al even achter ons, maar dat wil niet zeggen dat 'Les Amis de Paris-Roubaix' met de vingers zitten te draaien. Integendeel zelfs. De vrijwilligers hebben flink wat oplapwerk op te knappen en draaien daar dan ook hun hand niet voor om. Hier en daar gaapten er enkele gaten op de vele kasseistroken, maar die werden alvast vakkundig weggewerkt.

🇫🇷 Aujourd’hui nous avons repavé les trous causés par des vols de pavés lors de @Paris_Roubaix 2018. Protégeons le patrimoine !



🇬🇧 Today we have «repaved» holes caused by cobbles theft during 2018 @Paris_Roubaix. Protect heritage ! #ParisRoubaix pic.twitter.com/pTfFxGsyFw Les Amis de Paris-Roubaix(@ A_ParisRoubaix) link