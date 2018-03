KOERS KORT: Vanmarcke en Van Avermaet over Dwars door Vlaanderen - Valverde: "Deelname aan de Ronde is niet uitgesloten" De wielerredactie

28 maart 2018

"Valverde mogelijk in Ronde van Vlaanderen"

Alejandro Valverde staat straks aan de start van zijn eerste, maar mogelijk niet zijn enige kasseiklassieker van het seizoen. De Spanjaard verklapte aan Sporza dat hij mogelijk in de Ronde van Vlaanderen start.

"Het is niet 100 procent uitgesloten. In principe staat de Ronde niet op mijn programma. Maar we zijn dicht bij zondag en we zijn in België.. "Ik ben gek op het parcours, dat heel mooi is", aldus Valverde.

Van Avermaet: "Veilig blijven"

Greg Van Avermaet (32) verschijnt vandaag met een dubbel gevoel aan de start in Roeselare. Zijn grote doel dit voorjaar is de Ronde van Vlaanderen en dus is "veilig blijven" zijn eerste opdracht. "Recht blijven primeert", zegt de kopman van BMC. Alleen weet hij niet goed wat daarvoor de beste tactiek is op de kronkelende Vlaamse wegen. "Vaak is het achteraan het peloton gevaarlijker dan vooraan", zegt hij. "Misschien is het veiliger om gewoon mee te koersen." Valt er dan iets uit de kast, zo veel te beter, maar risico's nemen, zit er echt niet in. "Het zou een nachtmerrie zijn om zo kort voor de Ronde een blessure op te lopen." (BA)

Vanmarcke: "Mee de koers maken"

Sep Vanmarcke behoort tot het kransje topfavorieten voor zowel de Ronde als Parijs-Roubaix. Maar de West-Vlaming zal ook vandaag voluit koersen. "Dwars door Vlaanderen is een mooie klassieker", vertelt hij. "Natuurlijk ga ik voluit. Met Sacha Modolo en mezelf hebben we bij EF-Drapac twee ijzers in het vuur. Sacha voor de sprint, ikzelf om mee de koers te maken. En dat is ook wat ik zinnens ben." Vanmarcke ziet het voorspelde gure weer als bondgenoot. "Plezant is dat niet, maar we moeten er allemaal door. Misschien is dat wel ideaal om voor een snellere uitdunning te zorgen." Na vandaag doet Vanmarcke het vooral rustig aan richting zondag. "De zware arbeid is achter de rug. Recupereren en daarna fris blijven is straks de boodschap." (DNR)