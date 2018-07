Koers Kort. Vanendert na nieuwe opdoffer voor Lotto-Soudal: "Hopen nog steeds op ritzege" - Spanjaard betrapt op doping Redactie

20 juli 2018

11u06

Vanendert: "Hopen nog steeds op ritzege"

Het is voorlopig niet de Tour van Lotto-Soudal. De Belgische WorldTour-formatie houdt na de zware rit naar de Alpe d’Huez slechts vier renners over. “Onze twee kopmannen zijn weg”, aldus Jelle Vanendert in de Facebook Live met VTM-journalist Merijn Casteleyn. “Met André Greipel (gisteren met Marcel Sieberg de tijdslimiet niet gehaald, red.) hadden we de grootste kans op de ritzege. Ook het vroege uitvallen van Tiesj Benoot was een domper. Nu is het aan ons om toch nog een etappe proberen te winnen. We blijven hopen.”

’t Is volgens Vanendert geen verrassing dat er zoveel sprinters buiten tijd finishten. “Het was heel zwaar, en zeker omdat we drie bergritten na elkaar kregen. Gisteren was er dan ook nog eens géén grupetto. Allemaal kleine groepjes - dat was het probleem. Als je met een grote groep te laat finisht, heb je tevens meer kans dat je heropgevist wordt.”

De vier Lotto-Soudal-renners die nog in koers zitten: Thomas De Gendt, Jelle Vandendert, Jasper De Buyst en Tomasz Marczynski. “We moeten nog bespreken hoe we het gaan aanpakken”, aldus Vanendert. “Misschien moeten we het via de vroege vlucht proberen. Anderzijds hebben we nog De Buyst voor de sprintetappes.”

Merino betrapt op doping

Igor Merino is betrapt op doping. De 27-jarige Spanjaard van Burgos-BH testte positief op het groeihormoon GHRP. Dat meldt de UCI.

Merino werd vorige maand nog achtste op het Spaans kampioenschap tijdrijden. Twee dagen later finishte hij als 22ste in de wegwedstrijd. Eerder dit seizoen kwam hij niet verder dat de veertiende plaats in het eindklassement van de Vuelta Aragon.

“Igor Merino is onmiddellijk uit de ploeg verwijderd”, luidt het bij het procontinentale Burgos-BH. “We streven een schone en gezonde sport na - in volledige naleving van de interne regels van de MPCC (Mouvement Pour un Cyclisme Crédible, red.).”

Comunicado oficial. pic.twitter.com/8MgwirD2OU Burgos BH Pro Cycling Team(@ BurgosBH) link