Koers kort: Vandaag proces Vinokourov in Luik - Kittel start in Milaan-Sanremo Redactie

13 maart 2018

08u44 1

Kittel start in Milaan-Sanremo, Bouhanni geeft forfait

Het hing al even in de lucht zijn deelname, maar nu heeft Katusha-Alpecin ook officieel bekend gemaakt dat Marcel Kittel zaterdag in Milaan-Sanremo zijn debuut maakt. De blonde Duitser heeft tot nu toe altijd bedankt voor de Primavera. Maar nu hij 29 is, ziet hij dat anders. "Elke sprinter moet Milaan-Sanremo een keer gereden hebben", zei hij vorige week.

Toch wil Kittel een vrije rol, zonder al te veel druk. Hij wil niet als kopman van Katusha starten en de druk van de overwinning op zijn schouders krijgen. "Als ik rijd, en ik wil rijden, is dat om de koers te leren kennen. Ik heb er geen idee van hoe die koers in elkaar zit. Ik zal gaan met de beste intenties. Maar ik wil echt een vrije rol. In de geschiedenis van het wielrennen heeft niemand die koers bij zijn debuut gewonnen. Het gaat om positioneren. Dat is heel moeilijk als je geen ervaring hebt. Ik wil die vrijheid voor mezelf."

We're happy to announce TKA's lineup for "La Primavera" 2018! @Milano_Sanremo #MSR #MilanoSanremo pic.twitter.com/LsuJC8FjG9 Team KATUSHA ALPECIN(@ katushacycling) link

Naast Fernando Gaviria ziet Milaan-Sanremo wel nog een sprinter afhaken zaterdag. Nacer Bouhanni staat niet aan de start van La Primavera omdat hij nog niet voldoende hersteld is van ziekte. Dat meldt zijn team Cofidis.

Bouhanni eindigde de voorbije drie edities in de top tien van Milaan-Sanremo met een achtste (2017), vierde (2016) en zesde (2015) plaats en maakte van de wedstrijd een doel, zo vertelde hij nog in Parijs-Nice. "Ik kijk uit naar La Primavera. Het is de enige klassieker die een sprinter kan winnen. Twee jaar geleden had ik een mechanisch probleem in de sprint die me de zege kostte. Dus ik weet dat ik er succesvol kan zijn. Het is één van de Vijf Monumenten, elke renner wil die op zijn palmares."

Het zal dus niet voor 2018 zijn. De Fransman, die dit jaar nog niet wist te winnen, kwam niet meer aan de start van de zesde etappe van de Franse rittenkoers wegens bronchitis. "Uit voorzorg laten we hem niet meer starten", klonk het toen. De sprinter is dus blijkbaar niet voldoende hersteld om zijn kans te gaan zaterdag.

Proces omkoping Luik-Bastenaken-Luik vandaag hernomen

Ex-wielrenners Alexandre Vinokourov en Alexandre Kolobnev verschijnen vandaag van de Luikse correctionele rechtbank. De Kazak en de Rus worden verdacht van corruptie tijdens Luik-Bastenaken-Luik in april 2010. 'Vino' zou zijn medevluchter 150.000 euro hebben betaald om in Ans te mogen winnen. De twee ontkennen dat, maar een dubbele overschrijving (100.000 euro in juli 2010, 50.000 euro in december 2010) van de Monegaskische rekening van Vinokourov naar de Zwitserse rekening van Kolobnev pleit zwaar tegen hen. Het resultaat van de derde in de uitslag, Alejandro Valverde, werd wegens dopingbanden met dokter Fuentes ook al geschrapt. Mogelijk krijgt nummer vier Philippe Gilbert dan de overwinning toebedeeld.

Een uitspraak is vandaag wellicht nog niet te verwachten. Beide ex-renners zullen overigens niet aanwezig zijn op de rechtbank, maar laten zich vertegenwoordigen door hun Belgische advocaten. Verwacht wordt dat zij opnieuw zullen vragen om de zaak uit te stellen.

Gijs Van Hoecke start niet in slottijdrit

Gijs Van Hoecke komt niet meer aan de start van de slottijdrit in de Tirreno-Adriatico. De renner van LottoNL-Jumbo sukkelt met de knie en wil geen risico nemen met het oog op Milaan-Sanremo.

In San Benedetto del Tronto wordt de slottijdrit afgewerkt van 10 kilometer. "Gijs heeft in de Tirreno-Adriatico wat last gehad aan de knie", meldt zijn vader Erwin Van Hoecke. "De blessure evolueert heel gunstig, maar om in topconditie aan de start van Milaan-Sanremo te staan, zal hij vandaag niet starten in de tijdrit."

Enkele dagen na zijn zware crash in de ploegentijdrit van de Tirreno-Adriatico gaat het herstel van Mark Cavendish de goeie kant uit. "Het oog geneest goed", liet hij weten via Instagram (foto). De Britse spurter brak in Lido di Camaiore ook een rib bij een val over een putdeksel. 'Cav' oefende de afgelopen dagen een eerste keer voor 45 minuten op de rollen en zou nu ook zijn andere trainingen weer hernomen hebben. Volgens Dimension Data is er nog geen beslissing genomen over zijn deelname aan Milaan-Sanremo maar valt die eerstdaags. Ook wat na de Primavera komt, blijft erg onduidelijk.

Colombiaan Avila juicht in derde rit in Ronde van Taiwan

De Colombiaan Edwin Avila (Israel Cycling Academy) heeft de derde rit in de Ronde van Taiwan op zijn naam geschreven. De Australiër Jonathan Clarke (UnitedHealthcare Pro Cycling Team) is de leider in de algemene stand.

Avila hield na een etappe van 156,3 kilometer de Japanner Yukiya Arashiro en Clarke af. Gianni Marchand eindigde als negende.

Clarke heeft in het algemene klassement twee seconden voorsprong op Arashiro en elf op Jimmy Janssens. Avila (op 0:29) volgt als vierde.

Morgen staat de vierde rit, een tocht van 166,6 kilometer, op de agenda. De Ronde van Taiwan telt in totaal vijf etappes en eindigt donderdag. Vorig jaar ging de eindzege naar de Spanjaard Benjamin Prades.

Meer over wielersport

sportdiscipline

sport

Milaan-Sanremo

wegwielrennen